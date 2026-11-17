Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Vua Bỉ ngày 13/11. (Ảnh: Bảo Chi)

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Pieter Leenknegt cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Việt Nam trong những tháng đầu nhiệm kỳ, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước tinh thần đoàn kết và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Nhắc lại phương châm của Bỉ: “Đoàn kết tạo nên sức mạnh”, Đại sứ cho rằng, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, hai nước có nhiều lợi ích chung để trở thành đối tác tin cậy trong việc tăng cường tự chủ chiến lược, đề cao luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và phát triển bền vững.

Đánh giá cao kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde vào tháng 3/2025 cùng chuyến thăm Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 10 năm nay, Đại sứ nhấn mạnh, các chuyến thăm đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối đặc biệt của giao lưu văn hóa, nghệ thuật trong việc gắn kết nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Nhà Vua, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Bỉ. (Ảnh: Bảo Chi)

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Nhà Vua, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Bỉ. Thứ trưởng khẳng định thành công từ các chuyến thăm cấp cao năm 2025 và 2026 đã củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, hướng tới tầm cao mới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng đánh giá cao việc Hạ viện Liên bang Bỉ thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, coi đây là bước tiến quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai bên.

Nhìn lại chặng đường hơn 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thứ trưởng trân trọng sự hỗ trợ quý báu của Bỉ dành cho Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nghĩa cử nhân văn sâu sắc qua việc Hạ viện Liên bang Bỉ thông qua Nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (tháng 10/2023).

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng, trên nền tảng hữu nghị hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam – Bỉ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. (Ảnh: Bảo Chi)

Hướng tới tương lai, Thứ trưởng đề xuất hai nước phát huy vai trò cầu nối Đông Nam Á – châu Âu; kết hợp thế mạnh của Bỉ về công nghệ xanh, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, cảng biển và logistics với thị trường năng động của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên cần đẩy mạnh giao lưu văn hóa, du lịch thông qua các sự kiện đặc sắc như lễ hội bia Bỉ tại Việt Nam, lễ hội Phở tại Bỉ hay kết nối các biểu tượng văn hóa như Tintin, Xì Trum và múa rối nước Việt Nam.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, trên nền tảng hữu nghị hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam – Bỉ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở ra chương mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng ở hai khu vực và trên thế giới.