Theo đó, các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; duy trì nghiêm chế độ ứng trực, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng bộ đội, hạn chế thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật.

Cán bộ Viện Y học dự phòng Quân đội (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) phun khử khuẩn trên địa bàn xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn). Ảnh minh họa: qdnd.vn

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn; phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng tham gia xử lý tình huống, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ nhân dân khi có yêu cầu. Chủ động bảo đảm trang bị, vật chất hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ; tổ chức vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phòng, chống dịch bệnh; khôi phục hệ thống vườn, giàn, chuồng trại chăn nuôi, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chế biến, bảo đảm tốt đời sống bộ đội.

Đối với công tác quân y, Cục Quân y ban hành Văn bản số 8622/QY-TMKH, yêu cầu cơ quan hậu cần - kỹ thuật các đơn vị chỉ đạo lực lượng quân y nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng thủ dân sự. Trong đó, chú trọng nắm chắc tình hình thời tiết, dịch bệnh; rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án bảo đảm quân y sát với điều kiện thực tế; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực chuyên môn, nghiệp vụ quân y ở các cấp. Đồng thời, kiểm tra, bổ sung, luân lưu cơ số phòng, chống lụt bão, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

Các bệnh viện, bệnh xá rà soát, kiện toàn các tổ, đội quân y cấp cứu cơ động, quân y cứu trợ thảm họa, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm tra, bổ sung đầy đủ thuốc, trang bị, vật tư, hóa chất, kít, test và xe cứu thương, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Chủ động phối hợp với lực lượng y tế dân sự trên địa bàn, phát huy phương châm "4 tại chỗ" trong tổ chức cấp cứu, thu dung, điều trị, chuyển tuyến kịp thời cho bộ đội và nhân dân; bảo đảm an toàn sức khỏe cho các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, đối với những đơn vị bị ngập lụt, ngay khi nước rút đến đâu phải khẩn trương vệ sinh môi trường, doanh trại và nguồn nước đến đó; tổ chức phun thuốc khử khuẩn, diệt côn trùng, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, công tác, nhanh chóng ổn định đời sống bộ đội.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật giao các cục chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai công tác ứng phó, bảo đảm an toàn về người, kho tàng, nhà xưởng, nhà máy, vũ khí, trang bị và vật chất hậu cần - kỹ thuật.