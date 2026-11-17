Dự báo, sáng 18-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, đêm 19-11 và ngày 20-11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Thời tiết chiều và đêm 17-11: Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ 23-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 21-32 độ C, riêng khu Tây Bắc dao động 17-20 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ 22-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 22-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 24-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 19-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 25-34 độ C.