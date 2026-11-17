Cuộc điều tra được triển khai tại 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn; đối tượng điều tra là hộ dân cư cùng các thành viên trong hộ, với đơn vị điều tra là những hộ được lựa chọn vào mẫu. Nội dung điều tra tập trung thu thập thông tin định danh của hộ, tiền lương, tiền công của các thành viên, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cùng các khoản thu nhập khác. Điều tra viên sẽ thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại hộ dân cư thông qua phiếu điều tra điện tử.

PV