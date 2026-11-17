Sau khi hợp nhất 3 thôn Đồng Khuân, An Thịnh và Cầu Trâm thành thôn Đồng Thịnh. Hiện thôn có 7 dân tộc với 363 hộ và 1.562 nhân khẩu cùng sinh sống. Tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư tiếp tục được phát huy, củng cố; Nhân dân cơ bản đã thích nghi với địa bàn, tổ chức mới và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; tích cực hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, người cao tuổi. Kinh tế của các hộ gia đình trong thôn được cải thiện; an ninh trật tự được giữ vững, các hoạt động văn hóa xã hội có bước phát triển mới.

Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận phát biểu tại Ngày hội

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Thịnh đã đạt được trong thời gian qua đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất và ý thức tự giác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nhân dịp tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang có lẵng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Thịnh

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận đề nghị cấp uỷ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã Phú Lương tiếp tục quan tâm tới thôn; cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể của thôn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; gắn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Giám đốc Công an tỉnh gặp gỡ Nhân dân thôn Đồng Thịnh, xã Phú Lương nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân dịp tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang có lẵng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Thịnh.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Thịnh, xã Phú Lương