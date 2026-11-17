Tri ân các nhà giáo là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026)

Ngày 17/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt tri ân, chúc mừng các nhà giáo hiện là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại chương trình, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS.BS Trần Đông A chia sẻ niềm tự hào khi được cống hiến cho ngành giáo dục y khoa nước nhà. Theo giáo sư, người thầy mang áo blouse trắng phải đảm đương 3 trọng trách lớn, gồm điều trị hiệu quả cho bệnh nhân, đào tạo thế hệ bác sĩ kế cận và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Nhìn lại hành trình gắn bó với y tế và giáo dục, ông bày tỏ sự mãn nguyện khi đã nỗ lực hoàn thành những sứ mệnh ấy.

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS.BS Trần Đông A chia sẻ niềm tự hào sâu sắc khi được cống hiến cho ngành giáo dục y khoa nước nhà

Cùng chung niềm tự hào, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng bày tỏ vinh dự khi được đảm nhận hai vai trò cao quý là thầy thuốc và nhà giáo.

Bà cho rằng, nếu người thầy thuốc dốc lòng giúp bệnh nhân khỏe mạnh, có chất lượng sống tốt hơn thì người thầy trên bục giảng có trách nhiệm truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn cho thế hệ trẻ. Không chỉ truyền kiến thức, nhà giáo còn phải là tấm gương về đạo đức, y đức trong ứng xử với bệnh nhân và đồng nghiệp để thế hệ sau noi theo.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và TPHCM đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời tin tưởng những chính sách và sự đầu tư này sẽ tạo động lực cho đất nước phát triển.

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng phát biểu tại chương trình họp mặt nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - trân trọng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của đội ngũ nhà giáo, góp phần khẳng định vị thế của trí thức trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bằng trí tuệ, uy tín và tâm huyết, các thầy cô đã để lại nhiều cống hiến thiết thực không chỉ khi đương nhiệm mà ngay cả lúc đã về hưu, liên tục hiến kế cho các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tri ân đội ngũ nhà giáo

Bước vào giai đoạn phát triển mới, TPHCM đang đứng trước yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng tăng trưởng và quản trị dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thành phố đặt mục tiêu đột phá về hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ để phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mức tăng trưởng 2 con số. Trong tiến trình đó, thước đo cao nhất chính là sự thụ hưởng, niềm hạnh phúc của nhân dân và chất lượng của một đô thị đáng sống.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình họp mặt chúc mừng các nhà giáo là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026)

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, giáo dục - đào tạo được xác định là một trong những trụ cột then chốt. Những ý kiến đóng góp học thuật, nghiên cứu khoa học và phản biện xã hội sắc sảo từ đội ngũ nhà giáo sẽ tiếp tục là nguồn lực vô giá để TPHCM tiếp thu, ứng dụng vào thực tiễn, vững bước hoàn thành mục tiêu xây dựng một TPHCM văn minh, hiện đại và nghĩa tình.