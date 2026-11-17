Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tiếp đồng chí Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP. Hồ Chí Minh đến chào từ biệt. (Ảnh: Thành Long)

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những đóng góp tích cực của Tổng Lãnh sự Phonesy Bounmixay trong nhiệm kỳ qua, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước, qua đó củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Lào.

Thứ trưởng ghi nhận vai trò cầu nối của Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP. Hồ Chí Minh trong việc phối hợp triển khai các tuyên bố, thỏa thuận chung giữa hai nước; đồng thời khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Lào và các cơ quan đại diện của Lào tại Việt Nam nhằm vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng đánh giá cao sự phối hợp của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc kết nối, tạo điều kiện để các địa phương Lào tham gia các hội chợ, diễn đàn xúc tiến thương mại tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Phonesy Bounmixay cảm ơn lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân đồng chí và Tổng Lãnh sự quán Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác.

Chia sẻ về những kết quả nổi bật đạt được thời gian qua, Tổng Lãnh sự bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam.