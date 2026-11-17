Sáng 17/11, tại trụ sở cơ quan, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Hải Trâm; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC: Trung tướng Dương Văn Thăng – Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Lê Tiến, Nguyễn Biên Thuỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí cán bộ theo dõi địa bàn của các ban Đảng Trung ương; đại diện Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị.

Báo cáo cho biết, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong bối cảnh ngành Tòa án phải thực hiện nhiều nhiệm vụ mới, khối lượng công việc gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp, Đảng ủy TANDTC đã chủ động xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo mô hình Tòa án 3 cấp.

Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thực chất, quyết liệt, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng thể chế được đẩy mạnh; nhiều đề án có ý nghĩa chiến lược được triển khai, trong đó có Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tòa án nhân dân trong giai đoạn mới” được Bộ Chính trị thông qua.

Toàn ngành đã xử lý hiệu quả nhiều nhiệm vụ mới, khó, đột xuất, bảo đảm hệ thống TAND hoạt động thông suốt sau sắp xếp. Số vụ việc giải quyết tăng 13,48%; tỷ lệ bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan giảm còn 0,52%. Những kết quả này góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả hoạt động của toàn ngành.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, khắc phục án quá hạn, hạn chế bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan và đẩy nhanh giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện thể chế, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; xây dựng các văn bản phục vụ hoạt động của Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế và hướng dẫn thi hành Luật Phục hồi, phá sản.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán; đổi mới sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện các nền tảng số, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; nâng cấp Trợ lý ảo, bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu tư pháp.

Phương thức lãnh đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới theo hướng “6 rõ”, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị

Đại diện các cơ quan Trung ương dự hội nghị

Phát biểu gợi ý thảo luận, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đại biểu đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo; làm rõ mối liên hệ giữa công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Chánh án yêu cầu rà soát, hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo hướng cụ thể, thiết thực, rõ trách nhiệm và khả thi; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, đẩy nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế và khắc phục những hạn chế qua thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, cần nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, tham mưu chiến lược; chủ động phát hiện những bất cập trong thực tiễn xét xử để kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần phòng ngừa vi phạm, tội phạm và tranh chấp.

Trên cơ sở những nội dung gợi ý của Chánh án TANDTC, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, chi bộ và đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thu Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy TANDTC Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2026 của Đảng ủy TANDTC

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng xét xử

Kết luận hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu; đồng thời khẳng định, năm 2026, Đảng ủy TANDTC đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực, tương đối toàn diện.

Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy tiếp tục được đổi mới theo hướng cụ thể, thực chất, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, xây dựng thể chế, tổng kết thực tiễn và chuyển đổi số được quan tâm đẩy mạnh.

Đặc biệt, TANDTC đã tham mưu xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tòa án trong tình hình mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Theo số liệu đến ngày 31/10/2026, toàn hệ thống Tòa án đã thụ lý trên 702.000 vụ, việc, giải quyết đạt tỷ lệ chung 83%; tỷ lệ án bị hủy, sửa giảm so với năm trước. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Thanh tra TANDTC trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ủy TANDTC năm 2026

Đồng chí Lương Văn Việt, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy TANDTC trình bày dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của Ban Chấp hành Đảng bộ

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chánh án cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế: Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; chất lượng giải quyết một số loại án chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn hạn chế; tình trạng án quá hạn, tồn đọng kéo dài và những sai sót trong hoạt động chuyên môn chưa được khắc phục triệt để.

Công tác chuyển đổi số còn những bất cập về tính ổn định, chính xác của dữ liệu. Trong đó, nguyên nhân chủ quan, nhất là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, người đứng đầu, cần được nghiêm túc nhìn nhận.

Chánh án đề nghị các cấp ủy không chỉ dừng ở việc nhận diện hạn chế mà phải xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và biện pháp khắc phục cụ thể, nhất là đối với những đơn vị được gợi ý kiểm điểm.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, Chánh án Nguyễn Văn Quảng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và các cấp ủy, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Mỗi nhiệm vụ phải được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, có cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Cùng với đó, tạo chuyển biến thực chất trong công tác tổ chức, cán bộ; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán. Công tác đánh giá cán bộ phải bảo đảm khách quan, thực chất, không cào bằng, nể nang, né tránh, lấy kết quả và sản phẩm công việc làm căn cứ.

Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, tạo điều kiện để cán bộ trẻ phát huy năng lực, trách nhiệm và khả năng tiếp cận những vấn đề mới.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận hội nghị

Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xét xử và giải quyết các loại án, coi đây là mục tiêu cuối cùng của các nhiệm vụ xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, hoàn thiện thể chế và chuyển đổi số.

Chánh án nhấn mạnh, không chạy theo các con số, thành tích hình thức; không báo cáo sai lệch kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá phải căn cứ vào chất lượng xét xử, hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua thanh tra, kiểm tra, giám sát và các kết luận của cấp có thẩm quyền.

Trong đó, chú trọng khắc phục tình trạng bản án, quyết định bị hủy, sửa và những hạn chế trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả khắc phục phải được coi là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và trách nhiệm của người đứng đầu.

Chánh án cũng yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, tổng kết thực tiễn và tham mưu chiến lược; chủ động phát hiện những bất cập trong hoạt động xét xử để đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Tòa án. Các nhiệm vụ phải có lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể và được đánh giá tiến độ, chất lượng thường xuyên.

Đối với công tác chuyển đổi số, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nền tảng số, cơ sở dữ liệu và hệ thống phục vụ quản lý, điều hành, xét xử. Chuyển đổi số phải tạo ra sự thay đổi thực chất về phương thức làm việc, quản lý và chất lượng hoạt động của hệ thống Tòa án, góp phần xây dựng Tòa án điện tử, hiện đại.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp giữa các cấp ủy và cơ quan tham mưu, giúp việc.

Các cơ quan, đơn vị cần rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với quy định mới của Trung ương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng.

100% đại biểu biểu quyết tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của Ban Chấp hành Đảng bộ.

Về tổ chức thực hiện, Chánh án yêu cầu Văn phòng Đảng ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện.

Chánh án nhấn mạnh, cần chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, từ chủ trương thành kết quả thực chất; mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải đề cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả hoạt động của toàn ngành Tòa án.

Tại hội nghị, dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 đã được các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành thảo luận, thống nhất thông qua với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Các đại biểu phát biểu tham luận

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Quang cảnh hội nghị