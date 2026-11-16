Xe đầu kéo chở bê tông bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 51

Cuối chiều 16/11, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đồng Nai phối hợp lực lượng chữa cháy cơ sở huy động phương tiện, nhân lực, khẩn trương dập tắt đám cháy xe đầu kéo trên QL51, đoạn gần vòng xoay cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc xã Phước Thái (Đồng Nai).

Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo trên QL51.

Trước đó, vào khoảng 16h27 cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 nhận tin báo của người dân về vụ cháy xe đầu kéo biển số 51M-007.84 kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 51R-011.00, chở các khối bê tông phục vụ thi công cầu. Phương tiện bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên QL51.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa. Lực lượng chức năng đồng thời huy động thêm 1 xe chữa cháy cùng 5 đội viên của Công ty TNHH Vedan Việt Nam tham gia hỗ trợ.

Video: Xe đầu kéo bùng cháy dữ dội trên QL51.

Nhờ sự phối hợp giữa các lực lượng, đám cháy được khống chế vào lúc 16h50 và dập tắt hoàn toàn lúc 16h53 cùng ngày.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều bộ phận của xe bị thiêu rụi.

Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê; nguyên nhân vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.