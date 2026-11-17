Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Rạng sáng 2/7/2026, khi nhịp sống nơi trung tâm TP Hồ Chí Minh mới bắt đầu, trên khắp các tuyến đường dẫn vào Hội trường Thống Nhất, những tổ công tác Công an đã có mặt từ rất sớm. Dưới ánh đèn đường còn chưa tắt hẳn, các chốt kiểm soát được thiết lập nhanh gọn, lực lượng tuần tra vào vị trí trọng yếu, phương án phân luồng giao thông được kích hoạt đồng bộ.

Hôm ấy, thành phố long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, quy tụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu cùng đông đảo nhân dân.

Công an TP Hồ Chí Minh đảm bảo an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội lớn, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã được huy động. Công an các phường trung tâm như Bến Thành, Sài Gòn, Tân Định, Cầu Ông Lãnh phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện, đồng thời điều tiết giao thông nhịp nhàng để người dân và du khách di chuyển thuận lợi. Hình ảnh những chiến sĩ áo xanh, áo vàng lặng lẽ làm nhiệm vụ giữa dòng người hân hoan chính là lát cắt chân thực nhất về công việc thầm lặng phía sau thành công của mỗi sự kiện.

Với một siêu đô thị hơn 14 triệu dân, hoạt động giao thương diễn ra không ngừng nghỉ, công tác bảo vệ sự kiện lớn chưa bao giờ chỉ dừng lại ở phạm vi địa điểm tổ chức. Đó là một bài toán tổng thể, tính toán từ các tuyến đường kết nối, địa điểm lưu trú, nơi đón tiếp đại biểu đến những mục tiêu trọng điểm và không gian mạng. Quán triệt tinh thần an ninh chủ động, công tác bảo đảm an ninh quốc gia luôn đòi hỏi sự phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Hình ảnh những chiến sĩ lặng lẽ làm nhiệm vụ giữa dòng người đông đúc.

Theo Thượng tá Lê Bá Hiển, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã chủ động tham mưu và triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Thực tế những năm qua cho thấy, với vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, TP Hồ Chí Minh luôn là địa bàn trọng điểm mà các tổ chức phản động, cực đoan tìm cách chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bằng bản lĩnh nghiệp vụ sắc bén, Công an thành phố đã xác minh, truy tìm, bóc gỡ hơn 2.300 đối tượng là thành viên, cơ sở nội địa và các đối tượng liên quan của các tổ chức phản động lưu vong như tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; phá rã, vô hiệu hóa hơn 150 hội, nhóm phản động; đồng thời bắt giữ, xử lý hình sự và hành chính hơn 250 đối tượng thuộc hơn 450 hội, nhóm hoạt động chống đối trên không gian mạng. Mọi âm mưu rải truyền đơn, kích động gây rối, tụ tập trái pháp luật trong các dịp lễ lớn đều bị phát hiện và dập tắt ngay từ khi mới manh nha.

Những kết quả trên đã góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa âm mưu, ý đồ chống phá của các tổ chức phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt thủ tục tố tụng đối với các đối tượng kích động gây rối…

Nhìn lại chặng đường 2025 - 2026, bảng vàng thành tích bảo vệ sự kiện của Công an TP Hồ Chí Minh ghi dấu hàng loạt sự kiện tầm cỡ: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); sự kiện gặp gỡ đối ngoại cấp cao Việt Nam - Lào - Campuchia; Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân; Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cùng hàng nghìn lượt đoàn khách quốc tế.

Những sự kiện trên có quy mô, tính chất và yêu cầu bảo vệ khác nhau, đòi hỏi công tác tham mưu, chỉ huy, điều hành phải được triển khai khoa học, chặt chẽ. Đặc biệt, đối với những sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ quốc gia và đoàn khách quốc tế, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm an toàn tuyệt đối mà còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại, giao lưu, đi lại và sinh hoạt bình thường của người dân.

Một trong những yêu cầu quan trọng là chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và diễn biến trên không gian mạng. Những thông tin có dấu hiệu xuyên tạc, kích động, kêu gọi tụ tập trái pháp luật hoặc lợi dụng sự kiện để gây rối đều phải được nhận diện, đánh giá, xử lý kịp thời theo quy định.

Đánh giá về vai trò này, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trần Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, nhận định: “Trong 50 năm qua, Công an TP Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt, không chỉ làm tốt vai trò tham mưu chiến lược cho Thành ủy, UBND thành phố trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, mà còn chủ động phân tích, dự báo tình hình, phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh”.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, thế trận an ninh nhân dân luôn được gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân. Thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, lực lượng Công an thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức giao ban, trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát không chỉ trên đất liền mà còn mở rộng ra tuyến đường thủy, cửa khẩu cảng biển. Nhờ đó, sự an toàn của các tàu quân sự, tàu khách nước ngoài đến tham quan, du lịch luôn được bảo đảm tuyệt đối, không để xảy ra bất kỳ tình huống bị động, bất ngờ nào.

Bảo đảm an ninh năng lượng, giao thông và PCCC tại các điểm nóng

Nếu an ninh chính trị là lá chắn bảo vệ sự ổn định của chế độ, thì an ninh kinh tế và an ninh năng lượng chính là mạch máu nuôi dưỡng sự phát triển của siêu đô thị. Với quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, tập trung dày đặc các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại điện tử, TP Hồ Chí Minh cũng đối mặt với nhiều thủ đoạn tội phạm kinh tế ngày càng tinh vi, lợi dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để trục lợi.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý 1.203 vụ việc, tội phạm về kinh tế, trong đó có 703 vụ việc liên quan đến kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và 500 vụ việc liên quan đến môi trường, an toàn thực phẩm.

Tang vật trong đường dây bán hơn 10.000 chai nước hoa giả nhãn hiệu nổi tiếng...

Hàng loạt đại án gây rúng động dư luận đã được lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh như: vụ trốn thuế gần 14 tỷ đồng tại Công ty cổ phần tập đoàn ASANZO; vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 702 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel; vụ vận chuyển trái phép 1.068 viên kim cương qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất; triệt phá đường dây bán hơn 10.000 chai nước hoa giả nhãn hiệu nổi tiếng; hay khởi tố 11 vụ án lừa đảo bán gói nghỉ dưỡng (hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ) với số tiền trên 612 tỷ đồng. Trước đó, các vụ án lớn như SADECO, Cục Đăng kiểm Việt Nam, F88, Alibaba cũng được điều tra, xử lý rốt ráo… Các đường dây đánh bạc trực tuyến, lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền, buôn lậu, gian lận thương mại cũng bị phát hiện, triệt phá.

Những kết quả đấu tranh trên không chỉ có ý nghĩa thu hồi tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân mà còn góp phần thiết lập kỷ cương pháp luật, ngăn chặn tình trạng lợi dụng các hoạt động kinh tế để trục lợi, giữ vững môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án (11 công ty), khởi tố hàng trăm bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hợp đồng kỳ nghỉ.

Đặc biệt, đấu tranh với tội phạm kinh tế không có nghĩa là gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Mục tiêu quan trọng là phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm, đồng thời góp phần nhận diện những bất cập trong cơ chế quản lý, kiến nghị khắc phục sơ hở, tạo điều kiện để doanh nghiệp làm ăn chân chính phát triển. Đây chính là điểm gặp nhau giữa yêu cầu bảo đảm an ninh kinh tế và mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Một thị trường có kỷ cương, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh sẽ tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Không dừng lại ở việc xử lý vi phạm, Công an TP Hồ Chí Minh còn chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp để bảo vệ an ninh năng lượng - huyết mạch của nền kinh tế. Tại lễ ký kết Kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn dầu khí với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), do Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 5/11, Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các đơn vị chủ động nhận diện rủi ro từ sớm, tăng cường bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh mạng, thường xuyên rà soát nguy cơ tại các kho cảng, hệ thống phân phối xăng dầu và tổ chức diễn tập xử lý tình huống phức tạp, tránh hình thức.

Công an TP Hồ Chí Minh ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn dầu khí.

Trên mặt trận giao thông và trật tự công cộng, áp lực đối với lực lượng Công an cơ sở và Cảnh sát giao thông luôn ở mức cao nhất mỗi khi thành phố bước vào các sự kiện lớn hoặc những đêm hội thể thao. Điển hình như đêm người dân cả thành phố vỡ òa xuống đường mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Thái Lan tại ASEAN Cup 2026, 100% quân số đã được huy động túc trực xuyên đêm.

Các phương án phân luồng thông minh quanh khu vực trung tâm giúp vừa bảo đảm an toàn cho các đoàn khách cấp cao, vừa hạn chế tối đa ùn tắc, để người dân được hòa mình vào niềm vui chiến thắng trong trật tự và văn minh. Song song đó, công tác kiểm tra an toàn PCCC, rà soát vật liệu nổ và kiểm soát chặt chẽ thiết bị bay không người lái (flycam) trái phép tại các khu vực trọng yếu luôn được duy trì với kỷ luật thép.

Đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân thành phố mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Thái Lan tại ASEAN Cup 2026.

Một sự kiện quốc tế thành công không chỉ mang ý nghĩa về chính trị, văn hóa hay đối ngoại mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế của thành phố, mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút đầu tư. Đối với các đoàn khách quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách, cảm nhận về một thành phố an toàn thường bắt đầu từ những điều rất cụ thể: đường phố thông thoáng, trật tự công cộng được duy trì, các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch, không có tình trạng gây rối, mất an toàn hoặc cản trở sinh hoạt.

Vì thế, bảo đảm an ninh, trật tự cho sự kiện lớn không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an mà còn là một phần quan trọng trong hoạt động đối ngoại và xây dựng môi trường đầu tư, du lịch của thành phố. Sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng giúp các đoàn khách cấp cao di chuyển an toàn, các hội nghị diễn ra đúng kế hoạch, các chương trình văn hóa, nghệ thuật thu hút đông đảo người dân và du khách. Đồng thời, việc tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, duy trì hoạt động thường ngày của đô thị cũng giúp hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Cán bộ chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh bảo đảm an ninh, trật tự cho thành phố.

Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, yêu cầu về môi trường chính trị - xã hội ổn định càng trở nên quan trọng. Thành phố muốn thu hút những dự án đầu tư lớn, mở rộng hoạt động giao thương quốc tế, phát triển du lịch và các ngành dịch vụ chất lượng cao thì phải bảo đảm các điều kiện an toàn ở mức cao nhất.

Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi - sự hy sinh thầm lặng và tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh chính là thước đo rõ nét nhất cho bản lĩnh và tính chuyên nghiệp. Những đóng góp ấy không chỉ bảo vệ thành công từng sự kiện, mà còn góp phần khẳng định hình ảnh một TP Hồ Chí Minh an toàn, thân thiện, văn minh, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc để đầu tàu kinh tế của cả nước tự tin tăng tốc, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.