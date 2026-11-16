Sĩ quan sống sót sau đòn tấn công của Iran lên tiếng về lỗ hổng phòng thủ của Mỹ

Thiếu tá Lục quân Mỹ Stephen Ramsbottom. (Ảnh: AP)

Đơn khiếu nại - được gửi vào tuần trước tới các ủy ban quân vụ của Hạ viện và Thượng viện - xuất hiện trong bối cảnh đảng Dân chủ chuẩn bị tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng nhằm vào cách chính quyền Tổng thống Donald Trump xử lý cuộc chiến với Iran, ngay khi đảng này nắm quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1 tới.

CNN đã liên hệ với các ủy ban Quốc hội và Lầu Năm Góc để yêu cầu bình luận.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Norah O’Donnell của đài CBS trong chương trình “60 Minutes” phát sóng hôm 15/11, Thiếu tá Lục quân Stephen Ramsbottom đã giải thích lý do ông đệ trình báo cáo này.

Ông mô tả cuộc tấn công ngày 1/3 của Iran nhằm vào trung tâm tác chiến của Mỹ ở Kuwait là một “thất bại về mặt chiến thuật” của “quân đội, giới lãnh đạo và chính bản thân tôi”.

“Chúng tôi đã không lập kế hoạch kỹ lưỡng, và đây là bài học mà chúng tôi cần phải rút ra”, ông nói, cho biết thêm rằng một số người thậm chí còn ví trung tâm tác chiến này như một “khu nhà lưu động”.

Sáu binh sĩ thuộc lực lượng dự bị Lục quân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tại cảng Shuaiba (Kuwait). Đây là những quân nhân Mỹ đầu tiên tử trận trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Hàng chục người khác, trong đó có Ramsbottom, đã bị thương.

Mặc dù các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc vào thời điểm đó khẳng định tòa nhà trung tâm tác chiến đã được gia cố, nhưng một nguồn tin am hiểu về địa điểm này từng chia sẻ với CNN, rằng nơi đây chỉ được bao quanh bởi các rào chắn bê tông - vốn có thể chống lại bom xe nhưng hoàn toàn không có khả năng bảo vệ trước máy bay không người lái hay tên lửa.

CNN trước đó cũng đưa tin rằng cuộc tấn công diễn ra rất nhanh, không hề có cảnh báo hay còi báo động để binh sĩ kịp sơ tán hoặc tìm nơi trú ẩn trong hầm.

Ramsbottom cho biết ông đã nhiều lần nêu vấn đề thiếu sự bảo vệ trước các cuộc không kích với cấp trên trong các cuộc họp, nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Chúng ta không cần phải lo lắng về vấn đề bảo vệ”.

Các chỉ huy quân sự sau đó nói rằng họ sẽ cố gắng điều một hệ thống đối phó máy bay không người lái đến địa điểm này, nhưng theo ông Ramsbottom, “nó chưa bao giờ đến Shuaiba, và chúng tôi thậm chí không biết liệu hệ thống đó có từng được đặt hàng hay yêu cầu hay không”.

Ông Ramsbottom cũng cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, trung tâm tác chiến không có bác sĩ hay trạm y tế cố định. Chỉ có duy nhất một xe cứu thương tại hiện trường.

Kể từ sau vụ tấn công, ông Ramsbottom đã đưa ra những tuyên bố tương tự trong các cuộc phỏng vấn với nhiều cơ quan truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn với KOAA vào tháng 4, ông cho biết dù cơ sở ở Kuwait đã có các biện pháp bảo vệ trước những “mối đe dọa truyền thống” như pháo cối hay bom xe, nhưng lại chưa được chuẩn bị để đối phó với kiểu tác chiến bằng máy bay không người lái hiện đại.

“Nơi này được củng cố rất kỹ lưỡng theo tư duy phòng thủ trước đây. Đây là một căn cứ được bảo vệ khá kiên cố, nhưng lại chưa sẵn sàng cho kiểu xung đột mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay”, ông Ramsbottom chia sẻ.

Tại một cuộc họp báo sau vụ tấn công vào tháng 3, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định Mỹ sở hữu “lực lượng phòng không đáng kinh ngạc”, nhưng cũng thừa nhận có một vật thể bay đã lọt qua được hệ thống phòng thủ.

“Thỉnh thoảng vẫn có trường hợp - chúng tôi gọi đó là ‘vật thể lọt lưới’ - vượt qua được hàng rào phòng thủ. Trong vụ việc cụ thể này, nó đã nhắm trúng một trung tâm tác chiến. Dù nơi đó đã được gia cố, nhưng đây thực sự là những loại vũ khí có sức công phá rất mạnh”, ông Hegseth nói.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal - thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, đồng thời là nghị sĩ đảng Dân chủ cấp cao nhất trong Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện - đã yêu cầu ông Hegseth tham gia một phiên họp kín để giải đáp các câu hỏi và cung cấp “toàn bộ các đánh giá về công tác bảo vệ lực lượng” liên quan đến cơ sở tại cảng Shuaiba.