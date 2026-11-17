Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh tư liệu: Quang Cường/TTXVN

Trước tình hình đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp; xác định việc quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Thực hiện rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ”; đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong sản xuất, đốt nương, xử lý thực bì, đốt ong và các hoạt động có nguy cơ gây cháy lan vào rừng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc phòng, chống chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc các địa phương, chủ rừng thực hiện biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm thường xuyên theo dõi thời tiết, dự báo, cảnh báo cấp độ cháy rừng và bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, kịp thời tham mưu huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng thuộc quyền phối hợp với kiểm lâm và chính quyền địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia ứng phó, chữa cháy rừng; phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Đối với các chủ rừng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao; xây dựng, điều chỉnh, tổ chức thực tập phương án phòng, chống chữa cháy rừng; bố trí lực lượng tuần tra, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, phát dọn đường băng cản lửa và kiểm soát các hoạt động có nguy cơ gây cháy.

Các sở, ban, ngành chủ động phối hợp triển khai việc quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống chữa cháy rừng; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là chú trọng tuyên truyền đến người dân khu vực gần rừng, ven rừng, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi xảy ra cháy rừng, chính quyền địa phương và chủ rừng khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, thông báo kịp thời cho các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý, không để cháy lan, cháy lớn.

Theo ông Triệu Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, các vụ cháy rừng trên địa bàn thường tập trung vào những tháng cuối năm và đầu Xuân, trùng với thời điểm người dân phát dọn nương, xử lý thực bì để trồng rừng. Đây là giai đoạn nguy cơ cháy rừng có thể lên cấp IV, cấp V - cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, đòi hỏi các địa phương, chủ rừng phải chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa từ sớm.

Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa khô hanh, nhất là khi hiện tượng El Nino có khả năng đạt đỉnh vào những tháng cuối năm 2026 và kéo dài sang đầu năm 2027, trước đó chi cục đã tham mưu xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng chung của tỉnh; hướng dẫn UBND các xã, phường và các hạt kiểm lâm lên phương án, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, gồm: lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy tại chỗ.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, tỉnh Tuyên Quang đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã, duy trì hoạt động của các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng tại thôn, bản. Đây là lực lượng bám sát địa bàn, có khả năng phát hiện sớm nguy cơ cháy, kịp thời thông tin và phối hợp xử lý ngay từ cơ sở.

Việc tuyên truyền cũng được triển khai thường xuyên thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể và các nền tảng mạng xã hội. Nội dung chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng lửa khi sản xuất, đốt thực bì, phát dọn nương rẫy; vận động người dân không mang lửa vào rừng; chủ động thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu cháy.

Cùng đó, thông qua các phần mềm cảnh báo sớm bằng dữ liệu vệ tinh, lực lượng kiểm lâm có thể phát hiện những điểm nhiệt bất thường, nhanh chóng thông báo cho đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý.