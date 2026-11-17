Ngày Văn hoá Việt Nam

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Đại diện địa phương đã báo cáo kết quả củng cố khối đại đoàn kết, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả triển khai các phong trào thi đua yêu nước cùng phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, là cội nguồn sức mạnh và nhân tố quyết định sự trường tồn, phát triển của đất nước. Việc ngày hội gắn liền với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất giúp nâng cao nhận thức về vị trí của văn hóa - nền tảng tinh thần xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững.

Biểu dương kết quả Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể xã Lấp Vò và người dân ấp Vĩnh Bình A đạt được trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống, Phó chủ tịch nước đề nghị các cấp chính quyền cùng nhân dân địa phương tiếp tục bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết. Người dân cần phát huy tinh thần tự lực, tương thân tương ái, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh để cải thiện thu nhập.

Cùng với phát triển kinh tế, địa phương cần quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, trẻ em, hộ nghèo và tạo việc làm cho thanh niên. Song song đó là bảo tồn các di sản văn hóa, làng nghề truyền thống, nghệ thuật đờn ca tài tử, lễ hội dân gian vùng sông nước Nam Bộ; phát triển thiết chế thể thao, văn hóa cơ sở và xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong gia đình, cộng đồng cũng như trên không gian mạng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn ấp Vĩnh Bình A. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Phó chủ tịch nước nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền địa phương phải sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo quản lý. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục giữ vai trò cầu nối, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và thúc đẩy tinh thần tự quản cộng đồng. Địa phương cần nhân rộng các mô hình hiệu quả, nghiên cứu mô hình kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh phù hợp thực tế để xây dựng cộng đồng an toàn, đáng sống.

Ấp Vĩnh Bình A (xã Lấp Vò) có diện tích tự nhiên gần 390 ha với 955 hộ, 3.189 nhân khẩu; đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, sản xuất nhỏ lẻ và lao động phổ thông. Thu nhập bình quân đầu người của ấp ước đạt 75 triệu đồng/năm, khu vực trung tâm ấp đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Hằng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa tại đây đạt từ 95% trở lên, trong đó 94,1% hộ duy trì danh hiệu này ba năm liên tục.