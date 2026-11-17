Các đại biểu tham dự Ngày hội

Tham dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân 3 thôn.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam; nghe báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại 3 khu dân cư trong năm 2026.

Liên khu dân cư 3 thôn Phú Quý 1, Bàu Trúc và Vĩnh Thuận hiện có 1.945 hộ, với 8.733 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận 3 thôn phối hợp với Ban Quản lý thôn và các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng khu dân cư văn minh.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Phước tuyên dương các hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”

Lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình

Nổi bật, nhân dân tích cực tham gia phát triển sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa và giữ vững an ninh trật tự.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, đặc biệt là nghệ thuật làm gốm Chăm Bàu Trúc, tiếp tục được quan tâm. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai gắn với quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực, trong năm 2026, trên địa bàn 3 thôn có 7 nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng; trong đó 2 căn đã hoàn thành, bàn giao và 5 căn đang triển khai xây dựng.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ninh Phước trao quà cho các hộ gia đình

Tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư tại xã Ninh Phước

Tiết mục nghệ thuật chào mừng Ngày hội

Dịp này, lãnh đạo xã Ninh Phước trao 10 phần quà (mỗi phần gồm 1 triệu đồng và quà trị giá 200.000 đồng) và trao tặng 3 bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 3 thôn với tổng trị giá 180 triệu đồng.

UBND xã công nhận 17 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2026; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua tại địa phương năm 2026.