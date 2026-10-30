Tìm vui trong cơn bĩ cực?

Cả Ninh Bình FC (áo sáng) lẫn Hà Nội FC đều khát khao giành 3 điểm để nuôi tham vọng vô địch.

Đ. Thanh Hóa vs H. Hà Tĩnh: Điểm tựa xứ Thanh và thử thách núi Hồng

Dù được chơi trên sân nhà, Đ. Thanh Hóa sẽ phải đối mặt với thử thách không dễ dàng khi tiếp đón Hà Tĩnh, đối thủ đang có phong độ khá tốt từ đầu mùa.

Sau 5 vòng đấu, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp giành 7 điểm với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, tạm xếp vị trí thứ 7. Đây là thành tích ngoài mong đợi với đội bóng xứ Thanh, đặt trong bối cảnh đội bóng xứ Thanh đối diện với nhiều khó khăn về tài chính và lực lượng. Điểm tựa của Đ. Thanh Hóa nằm ở tinh thần thi đấu và lối chơi giàu năng lượng. Sự khởi đầu khá tốt giúp họ thêm tự tin, bởi thời điểm này, mỗi điểm số đều vô cùng quý giá bối cảnh vừa kêu gọi người hâm mộ ủng hộ qua mã QR.

Ở phía đối diện, H. Hà Tĩnh của HLV Phan Như Thuật đang khởi đầu ấn tượng với 10 điểm sau 5 vòng, đứng trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng. Chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng FC tiếp thêm sự tự tin lớn cho đội bóng núi Hồng. Dù lực lượng không quá vượt trội, sự chắc chắn nơi hàng thủ, khả năng tranh chấp khu vực giữa sân và chuyển trạng thái chớp nhoáng là cơ sở để họ tìm kiếm kết quả tích cực tại xứ Thanh. Tuy nhiên, việc phải làm khách luôn tiềm ẩn rủi ro, H.Hà Tĩnh cần tránh bị cuốn vào nhịp độ cao của chủ nhà để hoàn thành mục tiêu bám sát nhóm đầu.

Hà Nội FC vs Ninh Bình FC: Khi những "ông lớn" khát khao vùng lên

Cả Hà Nội FC và Ninh Bình FC đều là những ứng cử viên vô địch nhưng vừa trải qua chuỗi trận thất vọng, buộc phải quyết chiến để lấy lại vị thế trong cuộc đua đến ngôi cao.

Ninh Bình FC khởi đầu mùa giải rất tốt với 2 trận thắng, nhưng những kết quả gần đây như trận thua Công an TPHCM hay chiến thắng toát mồ hôi trước HAGL đã đẩy họ lùi sâu, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo cho hàng thủ từng để thủng lưới đến 3 lần trước đối thủ yếu.

So với Ninh Bình FC, Hà Nội FC còn khởi đầu tệ hơn. Những tưởng đoàn quân của HLV Harry Kewell đã vượt qua khủng hoảng sau chuỗi trận ấn tượng, thì thất bại trước một Đà Nẵng bị đánh giá thấp thực sự là cú sốc lớn, đẩy đội bóng giàu thành tích này chìm sâu vào nửa sau bảng xếp hạng. Dù cách biệt với ngôi đầu chưa quá lớn, cả Hà Nội FC lẫn Ninh Bình đều hiểu rằng họ không được phép tiếp tục sảy chân nếu không muốn lỡ làng trong cuộc đua vô địch.

Ở trận đấu này, cả HLV Harry Kewell lẫn trợ lý Bruno Luis Inarra bị truất quyền chỉ đạo vì thẻ đỏ ở trận trước. Thêm một khó khăn nữa cho đội chủ nhà.

Bắc Ninh FC vs HAGL: Áp lực đường dài

Sau 5 vòng đấu, tân binh Bắc Ninh FC có 5 điểm với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Dù thể hiện lối chơi kiên cường ở những lượt trận đầu, việc chỉ hơn nhóm xuống hạng khoảng cách sít sao khiến đội chủ nhà không thể thong dong. Màn rượt đuổi tỷ số hòa 2-2 nghẹt thở trước Thể Công ở vòng 5 cho thấy tinh thần chiến đấu cao, nhưng cũng bộc lộ những lỗ hổng ở hàng phòng ngự.

Trong khi đó, đội bóng phố Núi đang trải qua khởi đầu chật vật. Việc nhận thất bại 0-2 trước SLNA ngay trên sân nhà ở vòng đấu gần nhất đã đẩy áp lực lên mức đỉnh điểm. Với chỉ 3 điểm trong tay, HAGL buộc phải hướng tới một chiến thắng ngay trên sân khách nếu không muốn bị cuốn sâu vào cuộc đua trụ hạng.

Thử thách lớn nhất đối với đại diện xứ Kinh Bắc ở trận đấu này chính là bài toán nhân sự trên băng ghế huấn luyện. Việc HLV trưởng Paulo Foiani cùng trợ lý Nguyễn Văn Phong bị treo giò do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận trước đồng nghĩa với việc Bắc Ninh FC mất đi điểm tựa chỉ đạo trực tiếp sát đường biên dọc.

Trong một cuộc so tài có tính chất "sống còn", việc phải truyền đạt đấu pháp từ xa sẽ đặt trọng trách chỉ huy lên vai các cầu thủ trụ cột trên sân như Văn Công, Trọng Kiệt hay Ngân Văn Đại của Bắc Ninh FC. Lực lượng trên sân đòi hỏi sự chủ động cao độ và bản lĩnh thép để duy trì cự ly đội hình trước các đợt phản công của đối thủ, vốn ở thế cùng đường như HAGL.