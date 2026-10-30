Vozinha 'ngộp thở' giữa cơn bão nổi tiếng

Có những người dành cả đời để được cả thế giới biết đến. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, họ mới nhận ra danh tiếng không chỉ mang đến ánh hào quang. Vozinha là một trường hợp như thế.

Thủ môn người Cape Verde trải qua World Cup 2026 như một giấc mơ. Anh khiến Tây Ban Nha bất lực, đẩy Argentina vào thế khó và trở thành cái tên được hàng triệu người hâm mộ nhắc đến.

Vozinha đổi đời nhờ màn tỏa sáng ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 40, khi nhiều cầu thủ đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Vozinha bất ngờ đứng giữa sân khấu lớn nhất của bóng đá. Nhưng phía sau câu chuyện cổ tích ấy là một sự thật ít hào nhoáng hơn: Vozinha không chắc mình muốn sống mãi trong thế giới mà danh tiếng tạo ra.

Từ người gác đền vô danh đến hiện tượng toàn cầu

Trước World Cup, Vozinha không phải ngôi sao được săn đón. Sự nghiệp của anh trải qua nhiều giải đấu ít được chú ý tại Angola, Moldova, Bồ Đào Nha, Cyprus và Slovakia. Tên tuổi Vozinha chỉ thực sự bùng nổ trong mùa hè năm 2026. Anh có hàng loạt pha cứu thua, giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha, đội sau đó lên ngôi vô địch. Ở vòng 32 đội, anh tiếp tục khiến Argentina phải trải qua trận đấu căng thẳng trước khi Cape Verde dừng bước sau hiệp phụ.

Những màn trình diễn ấy biến một thủ môn ít người biết đến thành biểu tượng của những giấc mơ tưởng chừng không thể thành hiện thực. Lượng người theo dõi Instagram của anh tăng từ 56.000 lên 27,7 triệu. Người hâm mộ toàn cầu bình chọn anh vào đội hình trong mơ của FIFA. Vozinha còn được đề cử Yashin Trophy, giải thưởng dành cho thủ môn hay nhất năm tại lễ trao Quả bóng Vàng.

Đó là bước ngoặt mà phần lớn cầu thủ chỉ dám mơ tới. Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện của Vozinha trở nên đặc biệt không nằm ở số lượng người theo dõi hay những lời tung hô. Nó nằm ở cách anh nhìn nhận cuộc sống sau khi trở thành người nổi tiếng.

Anh lọt vào đề cử Yashin Trophy, tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với The Observer, Vozinha thẳng thắn thừa nhận danh tiếng mang đến nhiều gánh nặng hơn những món quà: “Rất nhiều người muốn nổi tiếng và có hình ảnh trước công chúng, nhưng họ chỉ nhìn thấy mặt tích cực của thực tế ấy. Thành thật mà nói, nếu được lựa chọn giữa cuộc sống hiện tại và quá khứ, tôi sẽ chọn cuộc sống trước kia”.

Danh tiếng đến quá nhanh khiến Vozinha không có nhiều thời gian thích nghi. Từ một cầu thủ quen với những sân bóng ít khán giả, anh trở thành nhân vật được săn đón ở khắp nơi.

Mọi cử chỉ đều có thể bị chú ý, mọi lần xuất hiện đều có thể biến thành sự kiện. Với một người đã dành phần lớn sự nghiệp trong im lặng, sự thay đổi ấy không dễ chịu như vẻ ngoài của nó.

Một đêm ở London và cái giá của giấc mơ

Lễ trao Quả bóng Vàng tại Nhà hát London Palladium là khoảnh khắc Vozinha được đứng cạnh những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới. Nhưng hành trình đến đó cũng cho thấy anh đã trở thành nhân vật được săn đón đến mức nào.

Sau trận đấu cho Colo-Colo hôm Chủ nhật, nơi anh thực hiện ba pha cứu thua xuất sắc trong trận hòa Palestino 1-1, Vozinha lập tức ra sân bay ở Santiago. Anh bay đến Madrid rồi chuyển sang máy bay riêng để kịp dự buổi lễ tại London, anh gần như chạy đua với thời gian để có mặt tại sự kiện.

Tại nhà hát, Vozinha ký tặng khán giả, chụp ảnh cùng Lamine Yamal và HLV Fabio Capello. Anh vẫn giữ vẻ ngỡ ngàng của một người chưa thể tin mình đang đứng giữa những nhân vật từng chỉ xuất hiện trên màn hình.

Vozinha thừa nhận danh tiếng khiến cuộc sống của anh trở nên mất cân bằng. Ảnh: Reuters.

Nhưng ngay cả tại một buổi lễ tôn vinh những người hay nhất, vị thế của anh vẫn có giới hạn. Đoạn video giới thiệu các ứng viên Yashin Trophy thậm chí kết thúc trước khi hình ảnh Vozinha xuất hiện. Anh đã vượt một hành trình dài để đến London, nhưng không được nhắc tên như những người còn lại.

Chi tiết ấy phơi bày nghịch lý của danh tiếng. Vozinha đủ nổi tiếng để trở thành biểu tượng của World Cup, nhưng chưa đủ tầm vóc trong mắt giới bóng đá để được đối xử như một ứng viên hàng đầu. Anh được công chúng yêu mến, song sự công nhận ở đẳng cấp cao nhất vẫn là câu chuyện khác.

Vozinha hiểu rõ khoảng cách ấy. Anh không thể có sự nghiệp bền bỉ như Harry Kane, những vinh quang liên tiếp của Kylian Mbappe hay tương lai rộng mở của Yamal. Với anh, đề cử Yashin Trophy có thể chỉ là món quà đặc biệt dành cho một mùa hè phi thường, thay vì khởi đầu cho những thành tựu lớn hơn.

Thực tế sau World Cup cũng không hoàn toàn màu hồng. Tháng 9, anh mắc sai lầm trong trận Cape Verde thua Mali 1-3, rồi không cản phá được hai cú sút trúng đích của tuyển Rwanda trong thất bại 1-2. Ánh hào quang không thể xóa đi những giới hạn chuyên môn, càng không bảo đảm rằng phép màu sẽ kéo dài.

Vozinha từng nói mình luôn tin bản thân là cầu thủ dành cho một câu lạc bộ lớn, dù phần lớn sự nghiệp diễn ra ở những giải đấu ít tên tuổi. World Cup đã giúp anh chứng minh niềm tin ấy theo cách không ai ngờ tới. Nhưng có lẽ điều quý giá nhất anh nhận được không phải danh tiếng, mà là cảm giác được thuộc về thế giới bóng đá đỉnh cao, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Một ngày nào đó, cơn sốt mang tên Vozinha sẽ lắng xuống. Người hâm mộ sẽ chuyển sang câu chuyện mới, còn anh trở lại với cuộc sống của một thủ môn phải chiến đấu để giành suất bắt chính. Với Vozinha, một đêm giữa những người khổng lồ có lẽ đã đủ. Sau tất cả, điều anh cần không phải thêm hàng triệu người theo dõi, mà là tìm lại sự bình yên đã mất trong cơn bão nổi tiếng.

Vozinha 'đắt show' sau chiến tích World Cup Vozinha tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt ở trận đấu quảng bá trước thềm chung kết World Cup 2026 đêm 19/7 cùng các huyền thoại như Cafu, Suker, Zanetti, Terry, Trezeguet.