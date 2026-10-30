U19 Việt Nam triệu tập loạt cầu thủ trẻ dự Panda Cup 2026

6 cầu thủ của PVF được triệu tập lên U19 Việt Nam dự Panda Cup 2026.

Theo thông tin từ Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF ngày 29/10, đơn vị này có 6 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam trong đợt hội quân chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026 tại Trung Quốc.

Sáu gương mặt được lựa chọn gồm Lê Huy Việt Anh (2008), Nguyễn Văn Bách (2008), Trần Hoàng Khanh (2008), Phạm Tuấn Kiệt (2010), Hoàng Trung Anh (2010) và Lê Hoàng Gia Bảo (2010).

Đáng chú ý, có tới 3 cầu thủ sinh năm 2010, hiện mới 16 tuổi, được trao cơ hội góp mặt trong đội hình U19 Việt Nam. Đây là những gương mặt trẻ hơn hai tuổi so với nhóm cầu thủ sinh năm 2008. Việc triệu tập các cầu thủ thuộc thế hệ 2010 cho thấy ban huấn luyện đang mở rộng diện tuyển chọn, đồng thời tạo điều kiện để những tài năng triển vọng sớm được trải nghiệm môi trường bóng đá quốc tế ở cấp độ cao hơn.

Trong số 6 cầu thủ PVF được triệu tập, Lê Huy Việt Anh, Nguyễn Văn Bách và Trần Hoàng Khanh là những cái tên đã có kinh nghiệm thi đấu trong màu áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Cả ba từng góp mặt trong thành phần U20 Việt Nam tham dự vòng loại U20 châu Á 2027 hồi tháng 9.

Trong khi đó, Phạm Tuấn Kiệt, Hoàng Trung Anh và Lê Hoàng Gia Bảo là những đại diện tiêu biểu của lứa cầu thủ sinh năm 2010. Bộ ba này từng được triệu tập vào U16 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China hồi tháng 9/2026.

Hiện tại, cả ba đang cùng U17 PVF tranh tài tại K League Youth Cup 2026 ở Hàn Quốc. Việc liên tục được góp mặt ở những sân chơi quốc tế được xem là cơ hội quan trọng để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và khả năng thích nghi trước những đối thủ có sự khác biệt về thể hình, thể lực cũng như phong cách thi đấu.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 4/11 để chuẩn bị cho Panda Cup 2026. Tuy nhiên, do thời gian tập trung trùng với lịch thi đấu giải vô địch U16 quốc gia, ba cầu thủ sinh năm 2010 sẽ có lịch trình riêng.

Panda Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại Thành Đô (Trung Quốc), với sự tham dự của bốn đội tuyển gồm U19 Việt Nam, U19 Trung Quốc, U19 Hàn Quốc và U19 Tajikistan. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Với sự góp mặt của những cầu thủ đã có kinh nghiệm ở cấp độ U20 cùng các tài năng mới 16 tuổi, đợt tập trung lần này không chỉ là bước chuẩn bị cho Panda Cup mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam.