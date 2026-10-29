Công an xuất hiện dày đặc tại núi Hòn Dữ, truy bắt nốt 2 phạm nhân trốn trại

Sáng 29/10), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa do một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và một bị cáo đang tại ngoại vắng mặt tại phiên tòa.