Bé con vừa vào lớp, phụ huynh xem camera thấy cảnh đáng chú ý liền chia sẻ lên mạng

Mới đây, trên một diễn đàn mang xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra tại một lớp học mầm non.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của bé trai mầm non. Nguồn: Mylenguyen)

Theo đoạn clip ghi lại, phụ huynh đưa con vào lớp, cô giáo vừa thấy liền ân cần ra đón bé trai này. Đáng nói, bé trai dù còn nhỏ tuổi nhưng bé thích nghi rất nhanh khi vào lớp học.

Vừa nhìn thấy cô, bé trai liền giang tay ôm lấy cô. Khi cô ôm bé con trên tay, cậu bé cũng nằm trên vai cô quấn quýt không rời. Khoảnh khắc này được camera an ninh ghi lại. Phụ huynh khi xem được khoảnh khắc này đã xúc động vô cùng.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Với trẻ nhỏ, những ngày đầu đến lớp đôi khi là khoảng thời gian đầy bỡ ngỡ khi phải rời xa vòng tay cha mẹ. Thế nhưng, hình ảnh cậu bé chủ động dang tay ôm cô, nép mình trên vai cô đầy tin tưởng lại cho thấy sự gần gũi mà cô giáo đã tạo dựng với học trò.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, để một đứa trẻ nhỏ tuổi có thể thoải mái quấn quýt với cô giáo như vậy, phía sau có thể là cả quá trình chăm sóc, vỗ về và kiên nhẫn mỗi ngày. Đôi khi, tình yêu thương trong môi trường mầm non không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một cái ôm ấm áp, một ánh mắt dịu dàng hay vòng tay sẵn sàng đón lấy trẻ khi đến lớp.