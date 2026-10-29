Lời khai bất ngờ của bạn gái Mr Pips về nơi cất giấu 78kg vàng và 1,7 triệu USD

Hôm nay, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi đối với nhóm bị cáo là các nhân viên, người thân của Phó Đức Nam để làm rõ những nội dung liên quan đến khối tài sản của Nam trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm.

Một trong số bị cáo được thẩm vấn là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, bạn gái của Phó Đức Nam), hầu tòa với cáo buộc giúp Nam rửa tiền hơn 384 tỷ đồng.

Trước bục khai báo, Tâm khai quen biết và trở thành bạn gái của Nam từ năm 2017. Trong thời gian yêu nhau, Tâm biết Nam là người điều hành các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (liên quan đến vụ án) tại Việt Nam.

Từ năm 2023, Phó Đức Nam thường xuyên ra nước ngoài, trong đó có Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ. Có dịp, Tâm theo bạn trai đi sang Campuchia.

Khi tình cảm trở nên gắn bó, Tâm được Phó Đức Nam tin tưởng và giao cho cô quản lý, cất giữ nhiều tài sản có giá trị lớn như tiền mặt, vàng, đồng hồ đắt tiền... Ngoài ra, Tâm cũng được bạn trai nhờ đứng tên để mua bất động sản, xe ô tô hạng sang.

"Về tiền mặt, bị cáo được giao quản lý khoảng 44 tỷ đồng và 1,7 triệu USD, bị cáo để tiền trong tủ quần áo tại căn hộ ở TP.HCM", Tâm khai báo rành rọt và kể, tài sản Nam nhờ cất giữ còn có 78kg vàng, nhiều trang sức đắt tiền.

Khối tài sản hơn 5.000 tỷ đồng bị thu giữ liên quan đến hành vi sai phạm của Phó Đức Nam và đồng phạm.

Nữ bị cáo cũng khai còn giúp Nam mua hơn 15 bất động sản và được nhờ đứng tên 4 xe ô tô. Năm 2022, Nam tiếp tục nhờ bạn gái sang Campuchia đứng tên một căn hộ chung cư (trị giá lúc đó khoảng 700.000 USD). Đến đầu năm 2024, Mr Pips nhờ Tâm mua giúp anh ta một triệu USD.

Tâm còn khai, công việc chính của mình là nhân viên marketing cho một công ty nước ngoài. Do đó, bị cáo có nhiều tài khoản ngân hàng tại Úc và Thái Lan, với tổng số tiền khoảng 4,4 tỷ đồng.

Khi Hội đồng xét xử hỏi bản thân có biết nguồn gốc khối tài sản nêu trên, Tâm cho biết: "Bị cáo thấy Nam là người có khả năng kinh doanh, đầu tư và kiếm tiền. Có được số tài sản này cũng là điều bình thường".

Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng thu giữ của Nguyễn Thanh Tâm hơn 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, 78kg vàng, 214 lượng vàng cùng nhiều trang sức, túi xách, đồng hồ và các tài sản có giá trị khác.

Khai về khối tài sản này, Tâm thừa nhận số vàng là tài sản của Phó Đức Nam, còn một số tài sản khác do bản thân mua sắm, tích lũy hoặc được bạn bè tặng. Tuy nhiên, hầu hết tài sản đó đều không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Bị cáo Phó Đức Nam.

Nói về cáo buộc giúp Phó Đức Nam rửa tiền, bị cáo Tâm đề nghị cấp sơ thẩm xem xét. Theo bị cáo, khi đưa hơn 71 tỉ đồng cho bố mẹ của Nam, cô không biết họ đã dùng khoản tiền này vào việc gì.

Do đó, Nguyễn Thanh Tâm cho rằng, cô ta chỉ liên quan đến hành vi rửa tiền với số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Nữ bị cáo cũng tự đánh giá, cô chỉ được Nam giao cho bảo quản số tài sản trên, không có quyền quyết định sử dụng hay định đoạt.

Ngày mai (30/10), Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo còn lại, trong đó có Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng).