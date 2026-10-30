Arsenal tìm cách xóa dớp 14 năm không thắng Liverpool tại Anfield

Anfield từ lâu đã trở thành điểm đến đầy khó khăn với Arsenal. Kể từ chiến thắng 2-0 hồi tháng 9/2012 nhờ các bàn thắng của tiền đạo Lukas Podolski và tiền vệ Santi Cazorla, đội bóng thành London chưa một lần giành trọn 3 điểm tại đây trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Suốt 13 chuyến làm khách tiếp theo, 'Pháo thủ' chỉ hòa 5 và thua 8 trận. Gần nhất, họ thất bại 0-1 hồi tháng 8/2025, khi cú đá phạt đẹp mắt của tiền vệ Dominik Szoboszlai giúp Liverpool giữ lại 3 điểm.

Đáng chú ý, HLV Mikel Arteta vẫn còn là cầu thủ Arsenal trong lần gần nhất đội bóng thắng Liverpool tại Anfield.

HLV Mikel Arteta chỉ đạo Arsenal trong trận thua Liverpool 0-1 tại Anfield, ngày 31/8/2025. Ảnh: Arsenal FC.

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh có cơ sở để hy vọng thay đổi lịch sử trong lần trở lại này.

Theo chuyên gia chiến thuật Dean Scoggins của tờ SunSport, Arsenal có thể khai thác những khoảng trống trong hàng phòng ngự Liverpool, đặc biệt ở khu vực do trung vệ Virgil van Dijk trấn giữ.

Nhận định này gây bất ngờ bởi Van Dijk luôn được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Dù vậy, điểm yếu không nằm ở khả năng phòng ngự cá nhân của ngôi sao người Hà Lan, mà ở cách Liverpool tổ chức đội hình khi chuyển từ tấn công sang phòng ngự.

Theo chuyên gia Scoggins, khi hậu vệ trái Milos Kerkez bị kéo lệch khỏi vị trí, trong khi trung vệ Jeremy Jacquet phải theo kèm đối phương, Van Dijk dễ rơi vào tình thế phải bọc lót nhiều hướng. Điều đó khiến khoảng trống giữa các vị trí phòng ngự xuất hiện, tạo cơ hội cho đối thủ khai thác.

Đây chính là khu vực Arsenal có thể tập trung tấn công bằng những pha di chuyển không bóng từ tuyến hai. Thay vì chỉ trông chờ vào khả năng đột phá của các tiền đạo, HLV Arteta có thể sử dụng các tiền vệ bất ngờ xâm nhập vòng cấm khi hàng thủ Liverpool chưa kịp ổn định.

Để khai thác được lỗ hổng này, HLV Arteta sẽ chỉ đạo cầu thủ âm thầm di chuyển phía sau hàng tiền vệ đối phương, rồi bất ngờ băng lên nhận bóng ở khoảng trống mà các hậu vệ không kịp kiểm soát.

Trong đội hình Arsenal, tiền vệ Declan Rice và đội trưởng Martin Odegaard được xem là những nhân tố phù hợp nhất. Đặc biệt, khả năng điều tiết nhịp độ, thu hút đối phương của Odegaard có thể tạo điều kiện để Rice hoặc các đồng đội từ tuyến hai xâm nhập vòng cấm.

Một hướng tấn công khác được SunSport đề cập là hành lang cánh của hậu vệ Riccardo Calafiori. Khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công của cầu thủ người Ý có thể buộc tiền đạo cánh Bradley Barcola phải lùi sâu phòng ngự, qua đó hạn chế sức ép mà Liverpool tạo ra ở phần sân Arsenal.

Dù vậy, để những phương án này phát huy hiệu quả, Arsenal còn phải vượt qua lối chơi pressing quyết liệt của Liverpool.

Đội bóng do HLV Andoni Iraola dẫn dắt cũng sở hữu những cầu thủ tấn công nguy hiểm, đặc biệt là tiền đạo Alexander Isak, người có thể trừng phạt bất kỳ khoảng trống nào mà hàng thủ đội khách để lại.

Theo Opta, chuỗi 13 trận không thắng hiện tại đã san bằng thành tích tệ nhất của Arsenal tại Anfield, từng kéo dài từ năm 1975 đến 1988. Nếu tiếp tục không thắng, 'Pháo thủ' sẽ thiết lập kỷ lục buồn mới với 14 trận liên tiếp không thể đánh bại Liverpool trên sân khách tại giải vô địch quốc gia Anh.

Ngược lại, chiến thắng không chỉ giúp Arsenal chấm dứt chuỗi 14 năm chờ đợi mà còn mở ra cơ hội lần đầu vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa này.

Trận Liverpool tiếp Arsenal diễn ra trên sân Anfield lúc 23h30 ngày 1/11 (giờ Hà Nội), thuộc vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026-2027.