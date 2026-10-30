HLV Cristiano Roland nói gì trước khi cùng U17 Việt Nam dự World Cup?

Ngày 30/10, tại Hà Nội, sau khi cùng Đội tuyển U17 Việt Nam trở về từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV trưởng Cristiano Roland đã có buổi trả lời phỏng vấn, chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển trước thềm Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Nhà cầm quân người Brazil đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn.

HLV Cristiano Roland. Ảnh: VFF.

“VFF đã mang đến các chuyến tập huấn quốc tế, giúp cầu thủ cọ xát, giao hữu với các đội mạnh. U17 Việt Nam đã đá 3 trận với đối thủ hơn tuổi ở Hàn Quốc. Họ đá ở cường độ cao, giúp cầu thủ có kinh nghiệm quý báu cho World Cup”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, Đội tuyển U17 Việt Nam lần lượt thi đấu giao hữu với Seoul FC, U18 Cheonan FC và CLB Shinpyeong. Theo HLV Cristiano Roland, giá trị của những trận đấu này không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cơ hội đối đầu với những đối thủ có nền tảng thể chất tốt, cường độ thi đấu cao. Qua đó, các cầu thủ trẻ có thêm trải nghiệm, nâng cao khả năng thích nghi trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Nhà cầm quân người Brazil cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa thành quả chuyên môn và định hướng đầu tư lâu dài cho bóng đá trẻ. Ông cho rằng những nỗ lực của đội tuyển tại các giải đấu quốc tế sẽ góp phần củng cố niềm tin và tạo thêm động lực để bóng đá trẻ tiếp tục được quan tâm, phát triển.

“Chúng tôi cũng hiểu vai trò của mình, hiểu rằng Đội tuyển U17 Việt Nam thi đấu tốt thì VFF sẽ đầu tư thêm nữa cho tương lai. Khi bóng đá trẻ được chăm chút, bóng đá Việt Nam sẽ có nền tảng vững vàng”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Theo HLV Cristiano Roland, để những cầu thủ đang thi đấu ở cấp độ U17 có thể trở thành nhân tố quan trọng của Đội tuyển Việt Nam trong 5-10 năm tới, các em cần được thi đấu thường xuyên, tích lũy kinh nghiệm và có điều kiện phát triển toàn diện. Trong đó, việc chú trọng khoa học thể thao, dinh dưỡng và nâng cao nền tảng thể chất có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình trưởng thành của cầu thủ.

Đội tuyển U17 Việt Nam vừa trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: VFF.

Sau khi trở về từ Hàn Quốc, Đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ ngày 6/11 để tập huấn và thi đấu giao hữu. Tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng G, cùng các đội tuyển Bỉ, Mali và New Zealand. Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp Đội tuyển U17 Bỉ trong trận ra quân tại World Cup vào ngày 20/11.

Ảnh: VFF