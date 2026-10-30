Lịch thi đấu vòng 6 V.League 2026/27: Đại chiến trên sân Vinh

Ngày 30.10, Thanh Hóa (7 điểm) tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (10 điểm) lúc 17 giờ. Cả hai vừa có kết quả tích cực ở vòng trước và đang hướng đến mục tiêu cải thiện vị trí.

Thanh Hóa có lợi thế sân nhà, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sở hữu phong độ ổn định hơn, hứa hẹn tạo nên trận đấu cân bằng.

SLNA (áo trắng) được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trước đương kim vô địch Công an Hà Nội

Tại sân Việt Yên, chủ nhà Bắc Ninh (5 điểm) gặp Hoàng Anh Gia Lai (3 điểm). Đội chủ nhà vừa hòa Thể công Viettel 2-2, trong khi HAGL thất bại 0-2 trước SLNA.

Khoảng cách chỉ 2 điểm khiến cuộc đối đầu này có ý nghĩa quan trọng với cả hai trong nỗ lực thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.

Trận đấu muộn nhất ngày 30.10 là cuộc chạm trán giữa CLB Hà Nội (6 điểm) và Ninh Bình (10 điểm) trên sân Hàng Đẫy. Cả hai đều vừa nhận thất bại 0-1, vì vậy rất cần chiến thắng để lấy lại đà tiến.

CLB Hà Nội có lợi thế sân nhà, còn Ninh Bình muốn duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Ngày 31.10, Hải Phòng (6 điểm) tiếp tân binh TP. Đồng Nai (1 điểm) tại Lạch Tray. Với lợi thế sân nhà và đối thủ đang gặp nhiều khó khăn, đội bóng đất Cảng có cơ hội tìm lại chiến thắng.

Đáng chú ý nhất là trận SLNA (11 điểm) gặp Công an Hà Nội (10 điểm) trên sân Vinh. Đội bóng xứ Nghệ đang bất bại sau 5 vòng, trong khi Công an Hà Nội cần chiến thắng để trở lại cuộc đua vô địch sau hai vòng không thành công.

Phong độ của SLNA cùng sự hưng phấn của nhà đương kim vô địch sau chiến thắng tại AFC Champions League Elite hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn.

Cùng ngày, Thép Xanh Nam Định (10 điểm) tiếp Thể công Viettel (4 điểm) tại Thiên Trường. Chủ nhà đang có phong độ tốt với hai chiến thắng liên tiếp, còn đội khách cần thêm điểm để cải thiện thứ hạng.

Ngày 1.11, Công an TP.HCM (10 điểm) gặp SHB Đà Nẵng (6 điểm) trên sân Bình Dương. Cả hai đều vừa giành chiến thắng ở vòng 5, tạo thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu này.