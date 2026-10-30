Sôi nổi Giải Pickleball nữ TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn

Đến dự và chỉ đạo giải đấu có ông Đinh Ngọc Huân - Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn; ông Phạm Văn Tuệ - Phó Chánh án TAND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các Tòa, Phòng, TAND các khu vực và đông đảo cổ động viên.

Ông Đinh Ngọc Huân - Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn Đinh Ngọc Huân nhấn mạnh: Giải đấu không chỉ là cơ hội để cán bộ, công chức, người lao động rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, mà còn là cầu nối tăng cường giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị.

Lãnh đạo TAND tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng 28 nữ tay vợt tham gia giải đấu.

Nụ cười rạng rỡ và tinh thần giao lưu, đoàn kết, thắt chặt tình cảm giữa các đơn vị TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn và Báo Công lý.

Qua đó, xây dựng môi trường công tác lành mạnh, tích cực, góp phần xây dựng cơ quan TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động này cũng nhằm tôn vinh, khẳng định hình ảnh nữ cán bộ Tòa án xứ Lạng năng động, tự tin, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Một pha bóng kịch tính, hấp dẫn trong lượt trận tranh tài giữa các cặp vận động viên.

Nữ vận động viên nỗ lực cứu bóng trong một pha tranh chấp quyết liệt ở vòng bảng.

Các vận động viên chụp ảnh cùng trọng tài

Với tinh thần thể thao "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng", các trận đấu đã diễn ra kịch tính, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt cho khán giả.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao giải cho các cặp vận động viên có thành tích xuất sắc:

Ban tổ chức trao giải Nhất cho cặp VĐV Hoàng Kim Thêu - Lý Thị Sinh (TAND khu vực 5); giải Nhì và đồng giải Ba cho các cặp VĐV đạt thành tích xuất sắc.

Giải Nhất: Cặp VĐV Hoàng Kim Thêu - Lý Thị Sinh (TAND khu vực 5).

Giải Nhì: Cặp VĐV Lăng Thị Em - Hoàng Thị Chiên (TAND khu vực 2).

Đồng giải Ba: Cặp VĐV Lăng Thị Mai Thanh - Vy Thị Hồng Thái (TAND tỉnh Lạng Sơn) và cặp VĐV Vũ Thị Thu Trang - Lê Hương (Báo Công lý).

Thành công của giải đấu đã tạo bầu không khí thi đua phấn khởi, tiếp thêm động lực cho toàn thể nữ cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.