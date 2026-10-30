'Cơn thịnh nộ' của HLV nghiệp dư khiến CĐV Man Utd phát sốt

Một đoạn video ghi lại cảnh HLV Marc White nổi trận lôi đình trong phòng thay đồ của Dorking Wanderers đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Anh. Nhà cầm quân 53 tuổi liên tục to tiếng, chỉ trích các học trò rồi bất ngờ hất tung chiếc bàn trước mặt.

Sự việc xảy ra giữa giờ nghỉ, khi Dorking Wanderers bị Hemel Hempstead dẫn 2-1 trong trận đấu thuộc giải hạng Sáu Anh, hôm 28/10 (giờ Hà Nội).

Không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà, HLV White lớn tiếng chất vấn từng cầu thủ về những sai lầm trên sân. Cú lật bàn bất ngờ của ông khiến đồ đạc văng tung tóe, một số học trò giật mình.

Theo SunSport, nhà cầm quân người Anh liên tục to tiếng, yêu cầu các cầu thủ cải thiện tinh thần thi đấu và chấm dứt những sai lầm mà ông cho là không thể chấp nhận.

HLV Marc White hai lần hất tung bàn trong phòng thay đồ Dorking Wanderers, giữa trận gặp Hemel Hempstead. Ảnh: Bunch of Amateurs.

Đáng chú ý, sau khi bỏ ra ngoài, HLV White bất ngờ quay trở lại đúng lúc hậu vệ Louie Annesley đang cố gắng động viên đồng đội. Thay vì để các cầu thủ tiếp tục trao đổi, ông yêu cầu tất cả lập tức ra sân rồi đá đổ chiếc bàn thêm lần nữa.

Trở lại sân, Dorking phần nào đáp lại sự tức giận của ông thầy. Họ hai lần gỡ hòa nhờ các bàn thắng của tiền đạo Dawid Rogalski và tiền đạo Alfie Rutherford, qua đó giữ lại một điểm sau trận hòa 3-3.

Toàn bộ cơn thịnh nộ ấy được đăng trên YouTube và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí khiến một số CĐV Man Utd hài hước đề xuất đưa HLV White về Old Trafford.

"Tôi xem thế là đủ rồi. Đưa ông ấy về ngay Man Utd!", một CĐV bình luận.

Người khác nhấn mạnh: "Có lẽ chúng ta đã tìm được người thay thế HLV Michael Carrick. Không còn nghi ngờ gì nữa, HLV tiếp theo của Man Utd đã được xác định".

Chiếc ghế của HLV Michael Carrick tại Man Utd hiện lung lay dữ dội khi đội đang thi đấu bết bát tại Ngoại hạng Anh.