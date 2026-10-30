Đồng Tháp: Xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Đến dự có đồng chí: Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huấn luyện viên và vận động viên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trao Bằng khen cho vận động viên Trần Thị Ngọc Yến, Đội tuyển Cầu mây Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trao Bằng khen cho vận động viên Trần Thị Ngọc Yến, Đội tuyển Cầu mây Đồng Tháp, thành viên Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam, vì có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng nội dung 4 nữ môn cầu mây tại ASIAD 2026. Đây là thành tích đáng tự hào, ghi nhận quá trình nỗ lực tập luyện, thi đấu của vận động viên, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của thể thao Đồng Tháp trên đấu trường quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trao cờ xuất quân cho Đoàn Thể thao tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn Thể thao tỉnh Đồng Tháp tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với lực lượng dự kiến 474 thành viên, gồm 13 cán bộ lãnh đạo, quản lý đoàn, 6 cán bộ y tế, 8 săn sóc viên, 71 huấn luyện viên và 376 vận động viên. Đoàn đăng ký tham gia 31/48 môn với 291 nội dung thi đấu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến ngày 12-12-2026 tại TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương đăng cai, với 48 môn thể thao, 973 nội dung thi đấu và 36 đoàn tham dự.

Trên cơ sở đánh giá lực lượng và khả năng tranh chấp huy chương, Đoàn Thể thao Đồng Tháp xác định 18 môn trọng điểm với 229 nội dung là lực lượng chủ lực phấn đấu giành Huy chương Vàng. Các môn thế mạnh được kỳ vọng đóng góp thành tích cao gồm: đá cầu, cầu mây, Boxing, Judo, xe đạp, Roller, Taekwondo và Kickboxing.

Tại Đại hội lần này, Đoàn Thể thao tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 21 - 28 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, từ 25 - 30 Huy chương Đồng; quyết tâm nằm trong tốp 15 đơn vị dẫn đầu toàn quốc. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy những thế mạnh, thành tích đã đạt được, đồng thời khẳng định bước phát triển của thể thao thành tích cao tỉnh nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành thể thao, đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên trong thời gian qua; đồng thời động viên toàn đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, ý chí quyết tâm, thi đấu trung thực, cao thượng, vì màu cờ sắc áo quê hương Đất Sen hồng.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trao cờ xuất quân cho Đoàn Thể thao tỉnh Đồng Tháp, chính thức giao nhiệm vụ cho đoàn trước khi bước vào tranh tài tại Đại hội. Với sự chuẩn bị chu đáo, cùng quyết tâm cao, Đoàn Thể thao Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao thành tích và vị thế thể thao của tỉnh trên đấu trường toàn quốc.