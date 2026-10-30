Vòng 6 V.League 2026/27: Đại chiến giữa Hà Nội FC và Ninh Bình tại Hàng Đẫy

Ninh Bình từng có khởi đầu tương đối ấn tượng tại V.League 2026/27 với ba chiến thắng và một trận hòa. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã gây thất vọng khi nhận thất bại 0-1 trước Công an TPHCM ngay trên sân nhà ở vòng trước, qua đó tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH.

Trong khi đó, Hà Nội FC cũng đang trải qua sự khởi đầu mùa giải thất thường. Sau 5 vòng đấu, đội bóng Thủ đô mới giành được 6 điểm và đang đứng ở nửa sau bảng xếp hạng. Ở vòng đấu gần nhất, thầy trò HLV Harry Kewell bất ngờ để thua SHB Đà Nẵng với tỷ số 0-1.

Hà Nội FC từng thua Ninh Bình 1-2 ở lượt đi V.League 2025/26 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: VPF

Về lực lượng, Hà Nội FC không có sự phục vụ của hậu vệ Nguyễn Anh Tiệp do án treo giò. Đáng chú ý, HLV Kewell cũng không thể trực tiếp chỉ đạo các học trò ở trận đấu này sau khi nhận thẻ đỏ trong cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng. Bên phía Ninh Bình, hậu vệ Lucas Henrique Turci cũng phải vắng mặt vì án treo giò.

Hà Nội FC và Ninh Bình có thành tích đối đầu cân bằng ở mùa trước. Cụ thể, Ninh Bình từng đánh bại Hà Nội FC ngay trên sân khách với tỉ số 2-1, trong khi đội bóng Thủ đô cũng có được chiến thắng trên sân của đối phương với tỉ số 3-2.

Với việc cả hai đội đều quyết thắng, trận đấu tối nay được dự báo sẽ diễn ra rất quyết liệt và khó lường. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng đó bứt lên, còn ngược lại đội nhận thất bại có thể rơi vào một giai đoạn khủng hoảng mới.

Đội hình dự kiến

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Adriel Silva, Công Nhật, Thành Chung, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Kevin Felida, Yuval Sade, Aymeric Tournaire, Văn Quyết, Văn Tùng.

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeu, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Văn Thuận, Tài Lộc, Friday, Lucas Vinicius.

Lịch thi đấu vòng 6 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ gần đây của Hà Nội FC

Phong độ gần đây của Ninh Bình

Thành tích đối đầu hai đội