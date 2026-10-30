Thái Nguyên giành 14 huy chương tại Giải vô địch Bóng bàn

Đoàn Thái Nguyên nhận Huy chương Vàng nội dung đôi nam nữ lứa tuổi 60 tại Giải vô địch Bóng bàn các Câu lạc bộ Quốc gia năm 2026.

Giải vô địch Bóng bàn các Câu lạc bộ Quốc gia năm 2026 do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức từ ngày 21 đến 29/10/2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Sau 8 ngày tranh tài sôi nổi, giải đấu đã chính thức bế mạc vào tối 29-10.

Kết quả chung cuộc, Đoàn Thái Nguyên đã giành được 4 Huy chương Vàng ở các nội dung đơn nam lứa tuổi 60, đơn nữ lứa tuổi 60, đơn nam lứa tuổi 65 và đôi nam nữ. 2 Huy chương Bạc thuộc về nội dung đôi nam nữ lứa tuổi 60 và đôi nữ lứa tuổi 40-45. 8 Huy chương Đồng ở các nội dung đồng đội nữ lứa tuổi 46 trở lên, đơn nữ lứa tuổi 50-55, đôi nam lứa tuổi 60-65, đôi nam nữ lứa tuổi 55-60 cùng một số nội dung thi đấu khác.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.