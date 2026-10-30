Trực thăng quân sự Ý rơi ở Bosnia, 4 người thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Ý xác nhận các nạn nhân thiệt mạng bao gồm 2 binh sĩ thuộc Quân đội Ý và 2 tình nguyện viên thuộc Quân đoàn Tình nguyện Quân sự Chữ thập đỏ Ý.

Trong khi đó, ông Salih Ibrahimbegovic, người phát ngôn của bệnh viện Brčko cho biết có tổng cộng 15 người trên chiếc trực thăng; ba người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn; 11 người bị thương hiện đều trong tình trạng ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Video: X/Osint613

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc trực thăng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thông thường tại khu vực Brčko, cách thủ đô Sarajevo khoảng 180 km về phía bắc. Phía EUFOR khẳng định tai nạn không gây ra bất kỳ thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng, tài sản hay phương tiện dân sự, và "không có thương vong nào đối với dân thường".

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn chưa được xác định và đang được EUFOR cùng Bộ Quốc phòng Ý tiến hành điều tra toàn diện.

Lực lượng hòa bình này cho biết: "EUFOR đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và kỹ lưỡng về sự cố và sẽ công bố thêm thông tin khi được xác minh và vào thời điểm thích hợp". Lực lượng này cũng kêu gọi công chúng tránh đưa ra những suy đoán thiếu căn cứ.

Gửi lời chia buồn trước tổn thất to lớn này, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chia sẻ: "Tâm trí tôi lúc này hướng về các nạn nhân, gia đình của họ và tất cả những ai đang cống hiến cho sứ mệnh thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực".

EUFOR tiếp quản sứ mệnh tại Bosnia & Herzegovina từ năm 2004 (thay thế lực lượng NATO sau cuộc chiến 1992–1995). Với quy mô 1.000 - 1.500 quân nhân, lực lượng châu Âu này hoạt động theo ủy nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm duy trì an ninh và giám sát Thỏa thuận hòa bình Dayton.

Trước thảm kịch ngày 29/10, EUFOR từng ghi nhận một tai nạn trực thăng nghiêm trọng khác tại Bosnia vào tháng 6/2008, khiến 2 sĩ quan Đức và 2 phi công Tây Ban Nha thiệt mạng.