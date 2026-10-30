Ronaldo lập hat-trick đỉnh cao: Tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng nhưng vẫn gây ý kiến trái chiều

Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27. Đây là lần thứ 67 anh lập hat-trick, sau thời gian 908 ngày.

Trong trận Al Nassr thắng Al Faisaly 3-1 hôm 23/10, màn trình diễn thuộc vòng 12 Saudi Pro League đã chứng kiến Ronaldo tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Al Khaleej, qua đó khiến giới thống kê một lần nữa chú ý đến tranh cãi xoay quanh pha lập công của anh.

Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.

Nếu bàn thắng ấy được công nhận, CR7 hiện sở hữu 885 pha lập công trong sự nghiệp, đồng nghĩa chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 115 lần ghi bàn. Tuy nhiên, một số nguồn dữ liệu vẫn loại bỏ pha lập công trước Al Faisaly khỏi thành tích của tiền đạo 40 tuổi, khiến tổng số bàn thắng của anh chỉ dừng ở mức 884, bởi không phải mọi hệ thống thống kê đều chấp nhận con số này.

Nguyên nhân xuất phát từ tình huống bóng chạm nhẹ vào một cầu thủ đối phương trước khi đi vào lưới. Điều đó lập tức tạo ra tranh luận về việc liệu Ronaldo có xứng đáng được tính bàn thắng hay không, hay pha lập công cần được ghi nhận cho một cầu thủ khác.

Đây là cơ sở để giải đấu cộng pha lập công nói trên vào thành tích chính thức của đội trưởng Al Nassr theo thông tin được công bố về vụ việc, từ báo cáo của trọng tài cùng hồ sơ từ ban tổ chức Saudi Pro League. Dù vậy, một số đơn vị thống kê độc lập vẫn giữ nguyên quan điểm không tính bàn thắng này.

Tuy nhiên, một bàn thắng đã không được công nhận.

Sự khác biệt chỉ là một pha lập công, nhưng lại khiến cuộc đua chạm mốc 1.000 bàn của Ronaldo trở nên đáng chú ý hơn. Với cách tính 885 bàn, anh cần thêm 115 bàn. Nhưng nếu sử dụng thống kê 884 bàn, con số cần thiết là 116.

Trước đó, anh cũng vượt qua Lionel Messi để giành danh hiệu Quả bóng vàng hay nhất lịch sử, trong khi Ronaldo vẫn đang hướng đến một trong những cột mốc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá dù tồn tại tranh cãi.

Ronaldo vừa vượt qua Lionel Messi để giành danh hiệu Quả bóng vàng hay nhất lịch sử.