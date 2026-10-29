Một năm sau vụ 8 người ngạt khí ở Đà Nẵng: Người thứ 6 vừa qua đời, vợ sức khỏe yếu

Chiều 29/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng), xác nhận anh N.Q.L. (37 tuổi, trú khu phố Chợ Mới Phong Thử) vừa qua đời sau thời gian dài chịu ảnh hưởng sức khỏe từ vụ ngạt khí xảy ra cách đây một năm.

Anh L. mất vào chiều 28/10, đúng một năm sau vụ việc thương tâm khiến 8 người gặp nạn, trong đó 5 người đã tử vong trước đó.

Theo ông Phong, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, anh L. được đưa về nhà nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phải nằm liệt giường. Sau đó, sức khỏe ngày càng suy yếu và anh đã không qua khỏi.

Vợ và con gái anh L. là hai người còn sống sau vụ ngạt khí nhưng sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Người vợ hiện phải sử dụng xe lăn, khả năng ghi nhớ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, con gái anh L., hiện học lớp 4, từng hôn mê suốt 21 ngày mới tỉnh lại, song sức khỏe chưa hồi phục như trước.

Ông Phong cho biết, chiều nay (29/10), lãnh đạo địa phương sẽ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng sử dụng xe tải để đưa các nạn nhân trong vụ ngạt khí đi cấp cứu giữa mưa lũ ngày 28/10/2025. Ảnh: N.X

Trước đó, ngày 28/10/2025, trong đợt mưa lũ lớn tại Đà Nẵng, người thân không liên lạc được với gia đình anh L. nên trình báo cơ quan chức năng.

Khi tiếp cận căn nhà tại xã Điện Bàn Tây, lực lượng chức năng phát hiện 8 người bất tỉnh. Thời điểm này, cửa nhà đóng kín, máy phát điện vẫn đang hoạt động.

Do mưa lũ gây ngập sâu, chia cắt nhiều tuyến đường, lực lượng chức năng và người dân phải sử dụng ghe, thuyền đưa các nạn nhân ra khỏi vùng ngập, sau đó chuyển lên phương tiện đường bộ để đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, 4 người tử vong trong ngày xảy ra vụ việc, gồm mẹ anh L. (75 tuổi), hai người con (14 và 5 tuổi) cùng cô gái tên X. (19 tuổi, là bạn của gia đình).

Một người con gái khác của anh L., khi đó 11 tuổi, cũng không qua khỏi trong quá trình điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lũ gây mất điện, gia đình anh L. sử dụng máy phát điện để chạy điều hòa. Tám người cùng ngủ trong phòng kín thì xảy ra vụ ngạt khí.