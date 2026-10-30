Dortmund thấp thỏm trước đại chiến Bayern Munich

Cầu thủ người Hy Lạp vừa trở lại tập luyện một phần sau chấn thương mắt cá chân, trong khi Dortmund chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng với đối thủ đang dẫn đầu Bundesliga.

Ngày 29/10, HLV Niko Kovac cho biết Karetsas đã tham gia một phần buổi tập cùng toàn đội. Ban huấn luyện sẽ đánh giá tình trạng của tiền vệ này sau buổi tập tiếp theo trước khi quyết định liệu anh có đủ khả năng góp mặt trong chuyến hành quân đến Munich hay không.

Karetsas dính chấn thương mắt cá chân trong trận Dortmund hòa Union Berlin 0-0 ngày 17/10. Đây là một tổn thất đáng chú ý với đội bóng vùng Ruhr, bởi cầu thủ này vừa trở lại thi đấu sau khi gặp vấn đề về tuần hoàn khiến anh phải rời sân trong một trận đấu hồi tháng 9.

Dortmund rất hy vọng Karetsas có thể ra quân trong trận đấu sắp tới. Ảnh: BVD

Theo HLV Kovac, Karetsas mới lần đầu tập luyện cùng các đồng đội kể từ khi gặp chấn thương. Nhà cầm quân người Croatia hy vọng tiền vệ này có thể hoàn thành buổi tập cuối trước trận đấu, nhưng nhấn mạnh quyết định sử dụng cầu thủ sẽ phụ thuộc vào tình trạng thể lực thực tế.

Dortmund vừa trải qua lịch thi đấu khá căng thẳng. Ngày 27/10, đội bóng giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Werder Bremen tại Cúp quốc gia Đức nhờ bàn thắng muộn, qua đó giành quyền vào vòng ba. Chiến thắng này giúp Dortmund có thêm động lực trước chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn tại Munich.

Trận đại chiến càng đáng chú ý khi Bayern Munich và Dortmund đều đang bất bại tại Bundesliga mùa này. Sau bảy vòng đấu, hai đội cùng có 17 điểm, nhưng Bayern đứng đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn.

Sự khác biệt đáng kể nằm ở khả năng ghi bàn. Bayern đã ghi 25 bàn sau bảy trận, trong khi Dortmund mới có 12 bàn. Điều này cho thấy đội bóng của HLV Vincent Kompany đang sở hữu sức tấn công hiệu quả hơn, tạo thêm áp lực cho hàng thủ Dortmund trước cuộc đối đầu trực tiếp.

HLV Kovac đánh giá Bayern là đội bóng hàng đầu không chỉ tại Đức mà còn ở châu Âu. Tuy nhiên, ông cho rằng việc hai đội bước vào trận đấu với cùng số điểm khiến cuộc cạnh tranh trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời Dortmund vẫn có cơ hội tạo ra khác biệt nếu thi đấu đúng khả năng.

Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh các học trò cần duy trì sự tập trung và thể hiện phong độ ở mức cao trong suốt trận đấu. Trước đối thủ có sức tấn công mạnh như Bayern, Dortmund khó có thể giành kết quả thuận lợi nếu để lộ quá nhiều khoảng trống hoặc mất kiểm soát ở những thời điểm quan trọng.

Trận Bayern Munich tiếp đón Borussia Dortmund sẽ diễn ra ngày 31/10 tại sân Allianz Arena. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Đức, mà còn có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua ở nhóm đầu Bundesliga.

Trong khi Bayern muốn bảo vệ vị trí dẫn đầu, Dortmund cần chứng minh khả năng cạnh tranh với đối thủ trực tiếp. Sự trở lại của Karetsas, nếu được xác nhận, có thể bổ sung thêm phương án tấn công cho đội khách trong trận cầu được người hâm mộ chờ đợi.