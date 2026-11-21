Với đường bờ biển dài, hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, di sản văn hóa đặc sắc và nguồn đặc sản phong phú, Khánh Hòa có nhiều điều kiện để thu hút khách du lịch Hồi giáo. Tuy nhiên, thiếu đường bay thẳng, thiếu cơ sở lưu trú, nhà hàng đạt chuẩn Halal và nhân lực am hiểu văn hóa Hồi giáo đang là những rào cản khiến Khánh Hòa chưa thể trở thành điểm đến ưa thích của khách du lịch theo đạo Hồi.

Chưa xứng với tiềm năng

Trong khuôn khổ Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam 2026 diễn ra tại Nha Trang, nhiều chuyên gia đánh giá Khánh Hòa có nhiều lợi thế để phát triển du lịch Halal. Từ các vịnh biển danh tiếng như: Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong, Vĩnh Hy đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp, biệt lập tại khu vực Bãi Dài hay trên các đảo phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng đi theo đại gia đình của du khách Trung Đông, Malaysia, Indonesia. Bên cạnh đó, di sản văn hóa Chăm với những cụm đền tháp cổ, làng gốm Bàu Trúc và các lễ hội truyền thống là chất liệu để xây dựng sản phẩm khám phá văn hóa. Nguồn hải sản và các sản phẩm yến sào, rong nho, nha đam, trái cây nhiệt đới dễ chuẩn hóa để phục vụ ẩm thực và làm quà tặng đối với khách Hồi giáo.

Doanh nghiệp lữ hành đến từ các nước Trung Á tìm hiểu sản phẩm du lịch Khánh Hòa.

Tuy nhiên, việc đón khách từ thị trường Halal gặp khó về mạng lưới đường bay thẳng. Hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh mới có đường bay thẳng tới Malaysia và một số nước Trung Á như: Uzbekistan, Kazakhstan. Việc thiếu chuyến bay trực tiếp từ Indonesia, Ấn Độ và các nước Trung Đông (UAE, Ả Rập Xê Út, Qatar...) khiến du khách phải quá cảnh nhiều chặng, làm giảm sức cạnh tranh của điểm đến.

Bên cạnh đó, các dịch vụ đạt chuẩn Halal trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu. Du lịch Halal buộc phải tuân theo hệ thống quy chuẩn khắt khe từ khâu giết mổ, bảo quản, chế biến tại bếp tách biệt đến bố trí không gian cầu nguyện (Musalla). Hiện nay, số khách sạn, nhà hàng tại Khánh Hòa có chứng nhận Halal chính thức còn rất ít. Nhiều doanh nghiệp e ngại chi phí đầu tư và duy trì chứng nhận khi lượng khách chưa đủ lớn, trong khi chuỗi cung ứng nguyên liệu đạt chuẩn tại chỗ chưa hình thành.

Ngoài ra, đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ thông thạo văn hóa, quy tắc kiêng kỵ và ngoại ngữ đặc thù (tiếng Ả Rập, tiếng Malay) còn thiếu. Các sản phẩm kinh tế đêm tại Nha Trang vẫn thiên về quán bar, giải trí sôi động - chưa phù hợp với thói quen mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa nhẹ nhàng của khách Hồi giáo.

Mở rộng thị trường khách Halal

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 đã tính đến việc mở rộng thị trường khách Halal. Với khách Trung Đông, tỉnh ưu tiên sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn Halal, kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và du lịch gia đình.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển du lịch Halal trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh rà soát khả năng đáp ứng của các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm du lịch và doanh nghiệp lữ hành; giai đoạn 2028 - 2030, phấn đấu có 3 khách sạn đạt chuẩn thân thiện với khách Hồi giáo, 5 nhà hàng đạt chuẩn ẩm thực Halal và 3 tuyến tour mẫu. Mỗi năm, tỉnh tổ chức 1 lớp tập huấn về văn hóa, tín ngưỡng và kỹ năng phục vụ khách Hồi giáo. Sản phẩm được ưu tiên là nghỉ dưỡng biển đảo, chăm sóc sức khỏe, MICE, kết hợp trải nghiệm làng nghề yến sào, trầm hương và văn hóa Chăm, Raglai.

Theo ông Đoàn Hải Quân - Giám đốc Vietravel Chi nhánh Khánh Hòa, tỉnh cần kiến tạo một điểm đến sẵn sàng đón khách Halal dựa trên 5 yếu tố cốt lõi: Thực phẩm phù hợp, không gian cầu nguyện, thông tin minh bạch, dịch vụ tôn trọng văn hóa và trải nghiệm an toàn, có tính riêng tư. Trên cơ sở đó hướng tới trở thành trung tâm du lịch Halal của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Các chuyên gia nhận định, thay vì đầu tư dàn trải, tỉnh cần theo hướng “chuẩn hóa có trọng điểm”. Trước mắt, cần hỗ trợ một số khu nghỉ dưỡng lớn tại Cam Ranh và Nha Trang đạt chuẩn thân thiện với người Hồi giáo theo TCVN 14230:2024, rồi từng bước nâng lên chuẩn Halal quốc tế. Việc thúc đẩy chứng nhận Halal cho các sản phẩm OCOP như: Yến sào, rong nho, thịt dê, cừu sẽ mang lại giá trị kép cho cả du lịch và thương mại.

Về kết nối, kế hoạch của tỉnh hướng tới mở rộng đường bay đến Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Trung Đông và thành lập Liên minh Du lịch Halal để từ đó kết nối các hãng lữ hành, hàng không, khách sạn của các nước. Công tác xúc tiến sẽ ứng dụng chuyển đổi số, lồng ghép nội dung du lịch Halal vào các chương trình quảng bá của tỉnh và triển khai điểm quét mã QR tại sân bay Cam Ranh, kết hợp truyền thông đa nền tảng, đa ngôn ngữ để lan tỏa hình ảnh Khánh Hòa là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc.

Dự kiến, đầu năm 2027, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức hội thảo về phát triển du lịch Halal nhằm tìm giải pháp tháo gỡ những "điểm nghẽn" hiện nay. Khi dịch vụ được chuẩn hóa, những đường bay mới được mở, Khánh Hòa hoàn toàn có thể đưa du lịch Halal thành động lực tăng trưởng mới.

Những năm gần đây, du lịch Halal nổi lên như một phân khúc tăng trưởng nhanh của ngành du lịch thế giới. Theo Chỉ số Du lịch Hồi giáo Toàn cầu (GMTI) 2023 do Mastercard và CrescentRating công bố, lượng khách du lịch Hồi giáo được dự báo đạt 230 triệu lượt vào năm 2028, đóng góp hơn 225 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam có nhiều điều kiện để đón dòng khách này nhờ môi trường chính trị ổn định, tài nguyên du lịch phong phú và vị trí kết nối Đông Nam Á với Nam Á, Trung Đông. Trong năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Hồi giáo mới đạt hơn 600.000 lượt, chiếm gần 3%. Điều này cho thấy, dư địa đón khách du lịch Hồi giáo đến Việt Nam còn rất lớn.