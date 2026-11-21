Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2026 khép lại với nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc.

Tối 20/11, tại khu Đảo nổi, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Lâm Đồng - Bản Giao hưởng quê hương”.

Liên hoan quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên không chuyên thuộc 27 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các địa phương, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Với 3 loại hình ca, múa, kịch, các đoàn đã mang đến nhiều tiết mục phong phú, phản ánh sinh động đời sống văn hóa, tinh thần và bản sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Ban tổ chức trao giải cho các đoàn nghệ thuật quần chúng đạt thành tích xuất sắc tại liên hoan.

Nội dung biểu diễn tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; phản ánh những thành tựu trong xây dựng và phát triển địa phương, khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Đáng chú ý, nhiều đoàn đã khai thác hiệu quả chất liệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, kết hợp phương thức dàn dựng hiện đại, tạo nên những chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa từng vùng miền.

Nhiều tiết mục để lại ấn tượng với khán giả như hòa tấu cồng chiêng và múa “Tiếng chiêng gọi mặt trời”, múa “Lửa buôn làng”, tiểu phẩm “Chuyện của Già làng” của đoàn nghệ thuật quần chúng xã Quảng Khê; các tiết mục “Sức sống Cao nguyên”, “Quảng Trực-Tuy Đức: Chung một đường biên” của đoàn nghệ thuật quần chúng liên quân hai xã biên giới Quảng Trực-Tuy Đức. Qua ngôn ngữ nghệ thuật, những tiết mục này khắc họa đời sống văn hóa cộng đồng, tình đoàn kết quân dân và ý chí xây dựng, bảo vệ vùng biên giới.

Ban tổ chức trao giải cho các đoàn nghệ thuật quần chúng đạt thành tích cao tại liên hoan.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh cho biết, trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập, không gian địa lý và văn hóa được mở rộng, liên hoan có ý nghĩa thiết thực trong kết nối các địa phương, tạo điều kiện để các đoàn giao lưu, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và đồng thuận giữa các vùng miền trong tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh phát biểu bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2026.

Theo bà Linh, điểm đáng ghi nhận của liên hoan là sự đa dạng về thể loại, cùng việc nhiều đoàn chú trọng khai thác chất liệu văn hóa truyền thống tại địa phương. Đặc biệt, một số nghệ nhân trực tiếp lưu giữ, thực hành và trao truyền di sản được tham gia biểu diễn trên sân khấu. Đây là cách làm thiết thực để đưa di sản trở lại với đời sống cộng đồng, khuyến khích các thế hệ tiếp nối trách nhiệm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ nhất năm 2026 khép lại, mở ra cơ hội giao lưu, gắn kết các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Qua đó, khẳng định vai trò của phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở trong xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, bảo tồn di sản và bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là nền tảng để Lâm Đồng tiếp tục phát huy nguồn lực văn hóa, đưa các giá trị truyền thống trở thành động lực tinh thần trong quá trình phát triển.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao 99 giải thuộc các nhóm A, B và C cho các đoàn, tập thể và cá nhân; đồng thời trao 4 giải Xuất sắc cho các cá nhân có tiết mục nổi bật tại liên hoan.