Khởi nguồn từ mong muốn tạo sân chơi cho những giọng ca đam mê dòng nhạc truyền thống cách mạng, Tiếng hát Màu Hoa Đỏ 2026 đã nhận được sự quan tâm từ nhiều vùng miền ngay sau khi công bố tổ chức.

Khởi nguồn từ mong muốn tạo sân chơi cho những giọng ca đam mê dòng nhạc truyền thống cách mạng, Tiếng hát Màu Hoa Đỏ 2026 đã nhận được sự quan tâm từ nhiều vùng miền ngay sau khi công bố tổ chức. Số lượng đăng ký vượt dự tính ban đầu vừa mở ra cơ hội lan tỏa, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác chuẩn bị và chất lượng chuyên môn.

Nhà báo Nguyễn Duy Mạnh, Chủ tịch cuộc thi, cho biết ban đầu ê-kíp dự định tổ chức một sân chơi quy mô nhỏ, chủ yếu nhằm khơi gợi và lan tỏa tình yêu của người trẻ dành cho những bài ca đi cùng năm tháng. Tuy nhiên, ngay khi thông tin được công bố, hàng trăm người yêu ca hát đã liên hệ tìm hiểu, đăng ký tham gia.

“Điều vui nhất là các bạn trẻ từ 16 đến 26 tuổi lại là nhóm thí sinh đăng ký đông nhất tính đến thời điểm này”, ông Nguyễn Duy Mạnh chia sẻ.

Sự hưởng ứng ấy gợi mở một góc nhìn đáng chú ý về đời sống âm nhạc hiện nay. Giữa nhiều lựa chọn giải trí và sân chơi ca hát, những tác phẩm gắn với lịch sử, quê hương và đất nước vẫn tìm được sự đồng cảm ở lớp khán giả trẻ. Với họ, những ca khúc ấy có thể trở thành phương tiện để bày tỏ tình yêu đất nước bằng cảm xúc và tiếng hát của chính thế hệ mình.

Giá trị bền lâu của dòng nhạc truyền thống cách mạng nằm ở sự hòa quyện giữa ký ức cộng đồng và tình cảm con người. Phía sau những giai điệu quen thuộc là câu chuyện về lý tưởng, sự hy sinh, nỗi nhớ và khát vọng hòa bình. Khi được người trẻ lựa chọn, tìm hiểu và thể hiện bằng sự chân thành, những tác phẩm ấy tiếp tục có thêm đời sống trong hiện tại.

Cuộc thi Tiếng hát Màu Hoa Đỏ 2026 đã ghi nhận hơn 1.000 thí sinh đăng ký casting trên toàn quốc. Trong đó, nhóm tuổi từ 16 đến 26 chiếm số lượng đông nhất, cho thấy sức hút của dòng nhạc truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ.

Theo phương án dự kiến, cuộc thi sẽ tổ chức casting tại 3 miền, lựa chọn 30 thí sinh mỗi miền để tham gia vòng chung kết khu vực. Từ các vòng thi này, 10 thí sinh xuất sắc nhất dự kiến sẽ được chọn vào vòng chung kết toàn quốc vào tháng 12/2026.

Số lượng đăng ký lớn cũng đặt ra bài toán về tiến độ và khả năng hỗ trợ chuyên môn. Theo ông Nguyễn Duy Mạnh, ban tổ chức cần bố trí đủ thời gian để đồng hành cùng thí sinh trong việc lựa chọn ca khúc, xử lý tác phẩm và tập luyện, qua đó chuẩn bị tốt cho các đêm thi.

Đây là khâu quan trọng đối với dòng nhạc đòi hỏi người hát vừa có kỹ thuật, vừa hiểu được nội dung và tinh thần của tác phẩm. Một phần trình diễn thuyết phục cần bắt đầu từ việc hiểu câu chuyện đằng sau lời ca, để cảm xúc được truyền tải một cách tự nhiên và sâu sắc.

Ban tổ chức cũng đang cân nhắc phương án đưa cuộc thi lên truyền hình để mở rộng khả năng tiếp cận khán giả. Hướng đi này, nếu được triển khai, sẽ đi kèm với yêu cầu tổ chức chỉn chu và nâng cao chất lượng các phần trình diễn.

Sự quan tâm dành cho Tiếng Hát Màu Hoa Đỏ 2026 là tín hiệu tích cực đối với một dòng nhạc có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt. Từ tín hiệu ấy đến một sân chơi uy tín là một hành trình đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc. Khi mỗi giọng ca được chuẩn bị tốt và mỗi tác phẩm được thể hiện bằng sự thấu hiểu, cuộc thi sẽ có cơ hội góp phần nối dài sức sống của những bài ca đi cùng năm tháng.

Một số hình ảnh các thí sinh tham gia cuộc thi