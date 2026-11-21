Di sản thế giới Thành Nhà Hồ sẽ được miễn phí tham quan trong 2 ngày.

Ngày 20/11, thông tin từ Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị sẽ miễn phí tham quan tại Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong hai ngày 23 và 24/11/2026.

Việc miễn phí áp dụng cho tất cả du khách trong nước và quốc tế, nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Qua đó, tạo điều kiện để người dân, du khách tìm hiểu, khám phá các giá trị lịch sử, văn hóa tại hai di tích tiêu biểu của Thanh Hóa. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Cùng với việc miễn phí tham quan, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục di sản phục vụ người dân và du khách.

Trước đó, ngày 19/11, tại Sân Rồng thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã diễn ra cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Lam Kinh và Vương triều Hậu Lê” với sự tham gia của 50 học sinh tiêu biểu khối 6, 7 và 8 Trường THCS Lam Sơn.

Các thí sinh tranh tài qua 30 câu hỏi, chia thành ba chặng, tập trung vào lịch sử Lam Kinh, vương triều Hậu Lê và văn hóa vùng đất Lam Sơn. Mỗi câu hỏi có thời gian trả lời 20 giây. Chương trình còn có phần cứu trợ của 12 giáo viên cùng hoạt động giao lưu dành cho khán giả.

Ngày 23/11, tại khuôn viên cổng Nam Thành Nhà Hồ sẽ diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề “Thành Nhà Hồ - Khoảnh khắc di sản”.

Triển lãm giới thiệu những tác phẩm ảnh nghệ thuật, ảnh tư liệu phản ánh vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan và đời sống cộng đồng gắn với di sản. Các tác phẩm được bố trí theo ba chủ đề, gồm “Thành Nhà Hồ - Dấu ấn thời gian”, “Ánh sáng di sản” và “Nhịp sống bên di sản”.

Thông qua hoạt động này, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch văn hóa của địa phương, qua đó thu hút thêm du khách đến tham quan, trải nghiệm các điểm di tích trên địa bàn tỉnh.