Giữa nhịp sản xuất ngày càng hiện đại, khi máy móc đã thay thế nhiều công đoạn thủ công, ở xóm Hồng Thái, xã Tân Cương (Thái Nguyên), gia đình anh Trịnh Duy Lễ vẫn dành một vị trí riêng cho chiếc chảo gang. Từ cách chế biến chè được truyền lại qua ba thế hệ, anh Lễ đang gìn giữ dòng chè trung du truyền thống cùng hương vị xưa, nhưng tạo ra một sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn.