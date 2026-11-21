Các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng thôn Hùng Cường, xã Phát Diệm nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Minh Quang

Mỗi địa phương là “miền quê đáng sống”

Thôn Hùng Cường, xã Phát Diệm có 615 hộ, 2.195 nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo chiếm 61,1%. Chi bộ thôn có 50 đảng viên, trong đó 19 đảng viên là người theo đạo Công giáo. Thôn có 98,7% hộ đạt gia đình văn hóa; thôn đạt chuẩn khu dân cư văn hóa. Công tác chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm tuyên truyền, vận động; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành pháp luật, phát huy dân chủ ở cơ sở từng bước được nâng lên. Hạ tầng khu dân cư có nhiều đổi thay, đường trục thôn được bê tông hóa, thuận tiện cho việc tham gia giao thông của nhân dân, các công trình thủy lợi được củng cố.

Ông Đinh Văn Thỏa, Trưởng thôn Hùng Cường cho biết: Với phương châm “Đồng bào lương - giáo đoàn kết, cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhân dân đồng thuận, cùng chung sức xây dựng quê hương”, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, sự chung tay của nhân dân, thôn đã vận động xã hội hóa, xây dựng mới 3 ngôi nhà và sửa chữa 2 ngôi nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 600 triệu đồng. Qua đó, thể hiện tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết tôn giáo, “tương thân tương ái” tại khu dân cư.

Thôn Quần Phương, xã Hải Hậu được thành lập từ ngày 1/7/2026 có 961 hộ với 3.420 nhân khẩu, trong đó tỷ lệ đồng bào Công giáo chiếm 76%. Sau sáp nhập, Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, các đoàn thể và tổ chức tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chung sức xây dựng quê hương.

Nổi bật trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường là việc Ban công tác Mặt trận phối hợp với Ban hành giáo, các giáo họ vận động nhân dân và giáo dân chung sức làm đường, chỉnh trang cảnh quan đường làng, ngõ xóm. Với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của bà con, thôn đã triển khai xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 400m, tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng, góp phần tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp cho khu dân cư.

Cùng với đó, thôn Quần Phương duy trì hiệu quả các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn. Toàn thôn hiện có 125 bồn hoa, đường hoa với tổng chiều dài 1,5km; 670 đèn chiếu sáng được lắp đặt tại các ngõ dong, đạt tỷ lệ 100%.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tiếp tục được quan tâm. Năm 2026, thôn Quần Phương có 950 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 97%; thôn giữ vững danh hiệu “Nông thôn mới kiểu mẫu”. Công tác khuyến học, chăm lo an sinh xã hội, “đền ơn đáp nghĩa” được triển khai thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu cho biết: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, vui tươi, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xã Hải Hậu là dịp để tiếp tục khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ và tinh thần tự quản của nhân dân. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, chăm lo các gia đình chính sách, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn đến việc bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, mỗi việc làm thiết thực đều góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết.

Điểm nhấn của ngày hội ở các thôn là tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, chương trình giao lưu văn nghệ với những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc và những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương. Đối với địa bàn có đông đồng bào tôn giáo, Hải Hậu chú trọng phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết giữa các tôn giáo; tăng cường giao lưu, gắn bó, cùng chung sức xây dựng quê hương.

Đồng chí Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu trao quà cho các gia đìnhchính sách nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tạithôn Hải Bắc, xã Hải Hậu.

Lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức trên phạm vi cả nước, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 18 đến 24/11/2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Ninh Bình hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa đoàn kết và văn hóa: đoàn kết tạo nên sức mạnh cộng đồng; văn hóa bồi đắp lòng nhân ái, sự đồng thuận và những giá trị bền vững. Đối với Ninh Bình - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng - gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa chính là giữ gìn cội nguồn, đồng thời tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Lê Nguyên Ngọc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh sẽ lan tỏa, đưa văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc, di sản văn hóa và những giá trị đặc sắc của vùng đất, con người Ninh Bình. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Trong tuần cao điểm, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như: Chương trình nghệ thuật “Văn hóa Việt - Mạch nguồn và hội tụ”; Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026; triển lãm ảnh nghệ thuật “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản”; đợt phim chào mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, báo, triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, giới thiệu những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam.

Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ nhất năm 2026, kết hợp tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật. Các hoạt động giao lưu, trình diễn nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian và chương trình giáo dục trải nghiệm tại trường học cũng được triển khai, góp phần giúp học sinh tiếp cận lịch sử, văn hóa bằng hình thức trực quan, sinh động.

Cùng với hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các sự kiện thể thao góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút người dân và du khách, tiêu biểu như Giải chạy “Tràng An Marathon năm 2026” tại khu vực Cố đô Hoa Lư và cung đường Tràng An; Giải chạy “YIC Phủ Lý Green Race 2026” tại phường Hà Nam. Tỉnh cũng phối hợp tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình năm 2026, các hoạt động quảng bá du lịch và khai trương Bảo tàng ngoài công lập Long Giang.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số. Các chương trình, sự kiện hưởng ứng tuần văn hóa được rà soát, cập nhật trên Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam tại địa chỉ cmap. vn, tạo thuận lợi để người dân tìm hiểu và lựa chọn tham gia.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Ninh Bình hướng tới lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Ninh Bình, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.