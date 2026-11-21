Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành quy mô lớn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với sự tham gia của khoảng 4.000 người.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Các đại biểu Trung ương, đại biểu thành phố Hà Nội tiến hành nghi lễ dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Viết Thành

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker.

Dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; các đại sứ, đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các vị khách quốc tế; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, toàn thể lực lượng vũ trang và các xã, phường của thành phố Hà Nội; đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ cùng đông đảo nhân dân.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức như một sự kiện mang tính biểu trưng và ngày hội cộng đồng, nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhóm Bách Hoa Bộ Hành sẽ tham gia diễu hành trong chương trình. Ảnh: Quang Thái.

Các đơn vị sẵn sàng cho sự kiện. Ảnh: Quang Thái

Ngày hội đồng thời khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, giới thiệu với nhân dân và du khách trong nước, quốc tế những giá trị lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, nghệ thuật truyền thống, làng nghề, ẩm thực cùng nếp sống đô thị đặc trưng của Thủ đô.

Đúng 7h20, tiếng trống hội Thăng Long vang lên rộn rã, mở màn cho không khí khai hội đầy hào khí. Những hồi trống dồn dập không chỉ là thanh âm mở đầu chương trình mà còn gợi nhắc dòng chảy lịch sử, văn hóa nghìn năm của dân tộc. Âm hưởng từ trống đồng Đông Sơn, biểu tượng của buổi bình minh dựng nước, hòa quyện với nhịp trống hội truyền thống, đánh thức hồn cốt văn hóa Thăng Long.

Hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đã có mặt rất sớm ở Hồ Hoàn Kiếm để theo dõi chương trình. Ảnh: Quang Thái

Trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ là sân khấu ngoài trời rộng lớn, đại nhạc trống kết hợp múa dân gian mở màn cho buổi lễ, tạo nên khí thế hào hùng, rộn ràng cho ngày hội.

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