Đưa hát xẩm trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hoá
Từng gắn bó với những bến chợ, góc phố và đời sống người dân Bắc Bộ, hát xẩm là loại hình nghệ thuật dân gian mang đậm bản sắc truyền thống. Trong đời sống hiện đại, di sản này đang được làm mới cách tiếp cận, mở rộng không gian biểu diễn và kết nối với các sản phẩm du lịch. Đây cũng là hướng đi để xẩm phát huy giá trị, trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-hat-xam-tro-thanh-nguon-luc-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-246261120162804059.htm