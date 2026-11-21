Từ cánh đồng ngô thành điểm du lịch hút khách

Những ngày này, cánh đồng hoa cải tại Lỏi Tươi Farm (Vườn Linh Ly), phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La, bắt đầu khoe sắc vàng rực rỡ. Xen giữa những thảm hoa là vườn dâu tây, giàn chanh leo, cà chua bạch tuộc cùng những trái bí ngô khổng lồ, tạo nên khung cảnh nhiều màu sắc, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Đến đây, du khách được trải nghiệm làm nông dân, trồng cây, hái quả, cưỡi ngựa, vui chơi cùng vật nuôi hoặc tìm hiểu quy trình sản xuất nông nghiệp.

“Đây cũng là thời điểm nông trại bước vào mùa du lịch nhộn nhịp nhất trong năm”, ông Nguyễn Thạch Tùng Linh, chủ của Lỏi Tươi Farm, chia sẻ với VietNamNet.

Ít ai biết, trước khi trở thành điểm du lịch trải nghiệm, phần lớn diện tích đất này được gia đình ông Linh sử dụng để trồng ngô làm thức ăn chăn nuôi bò sữa.

Từ những cánh đồng ngô, ông Linh đầu tư làm nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm.

Ông Linh cho biết, gia đình bắt đầu kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm cách đây khoảng 4 năm. Trước đó, phần lớn diện tích đất được dùng để trồng ngô phục vụ đàn bò sữa. Phần còn lại dành để thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi mới trước khi nhân rộng mô hình cùng người dân địa phương.

Trong quá trình canh tác, nhận thấy cảnh quan nông trại đẹp, có tiềm năng thu hút du khách, ông nảy ra ý tưởng phát triển du lịch ngay trên đất nông nghiệp. Từ đó, những cánh đồng trồng ngô nuôi bò dần được khoác lên diện mạo mới, trở thành điểm đến thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Theo ông Linh, tổng diện tích đất của gia đình, bao gồm cả khu chăn nuôi bò sữa, lên tới hàng chục hecta. Trong đó, khoảng 4-5ha được bố trí trồng hoa, rau củ và các loại cây ăn quả phục vụ du lịch.

Để nông trại có cảnh quan đẹp quanh năm, ông lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với từng mùa. Mùa đông là thời điểm hoa cải, dâu tây phát triển thuận lợi. Sang mùa xuân và mùa hè, một phần diện tích được chuyển sang trồng mã tiên thảo tím và các loại hoa phù hợp. Phần đất còn lại tiếp tục được sử dụng để trồng ngô làm thức ăn cho bò sữa.

Nhờ kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, farm thu hút đông đảo du khách, đặc biệt vào mùa hoa cải. “Mùa này, trung bình mỗi ngày farm đón khoảng 200-300 lượt khách. Những ngày cuối tuần có thể lên tới cả nghìn lượt”, ông Linh nói.

Dù phát triển du lịch, gia đình ông vẫn duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền thống.

Theo ông Linh, hai hoạt động này có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vào mùa xuân và mùa hè, gia đình tập trung trồng ngô phục vụ chăn nuôi bò. Đến mùa đông, một phần diện tích được chuyển sang các loại cây trồng có hoa đẹp, vừa phục vụ sản xuất, vừa tạo cảnh quan đón khách.

Farm trồng nhiều loại rau quả mới lạ để thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Nông trại cũng phát triển mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn. Chất thải chăn nuôi được ủ làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Ngược lại, phụ phẩm từ trồng trọt được tận dụng làm thức ăn cho đàn bò và các vật nuôi khác.

Với cách làm này, cùng một diện tích đất, gia đình vừa duy trì sản xuất nông nghiệp, vừa khai thác thêm giá trị từ hoạt động du lịch trải nghiệm.

Mở cửa farm, kết nối đầu ra cho nông sản địa phương

Không chỉ biến những cánh đồng trồng ngô thành điểm du lịch hút khách, ông Nguyễn Thạch Tùng Linh giúp bà con miền núi tiêu thụ nông sản thông qua farm của mình.

Theo ông Linh, vào mùa cam, quýt, nông trại thường giới thiệu du khách đến các vườn cây của người dân để tham quan, mua trái cây. Cuối tuần, bà con cũng có thể mang cam, quýt, dâu tây, măng và các loại rau củ đến bán ngay trong khuôn viên farm.

"Bà con trồng được gì thì mang vào farm bán thứ đó”, ông Linh cho hay. Bởi, du khách đến farm, người trẻ thích chụp ảnh, còn các gia đình và người lớn tuổi lại hay mua nông sản mang về.

Nhờ đó, vào dịp cuối tuần cao điểm, bà con có thể tiêu thụ vài ba tạ cam mỗi ngày thông qua việc bán trực tiếp tại nông trại hoặc được ông Linh kết nối. Riêng các loại rau, củ, quả khác, sản lượng tiêu thụ khó thống kê do người dân tự mang đến bán, tùy theo mùa vụ và lượng thu hoạch.

“Những hộ dân có ít nông sản, không đủ số lượng bán cho thương lái hoặc gặp khó khăn trong việc đi chợ, tôi sẽ ưu tiên hỗ trợ đưa hàng đến farm bán. Một số trường hợp, chúng tôi còn nhận bán hộ", ông chia sẻ.

Những ngày cao điểm, farm thu hút hàng nghìn lượt du khách.

Để việc tiêu thụ thuận lợi, ông cũng trao đổi với các hộ dân nhằm hạn chế tình trạng nhiều người cùng bán một loại nông sản, dẫn đến cạnh tranh về giá và đầu ra.

Bằng cách này, Lỏi Tươi Farm trở thành một điểm kết nối tiêu thụ nông sản cho người dân địa phương, bên cạnh các kênh bán hàng truyền thống.

Ngoài ra, mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch còn tạo thêm việc làm cho lao động tại chỗ. Hiện nông trại có 3 lao động thường xuyên phụ trách chăm sóc vườn tược. Những ngày cuối tuần, ông Linh thuê thêm 2-3 lao động thời vụ để pha chế đồ uống, lái xe điện phục vụ du khách.

Đáng chú ý, lao động tại farm chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số và người dân khu vực lân cận, với mức tiền công 250.000-300.000 đồng/người/ngày. Vào dịp lễ, Tết hoặc những ngày đông khách, mức thù lao cao hơn. Lao động thường xuyên còn được thưởng cuối năm, chủ yếu tương đương tháng lương thứ 13.

Ông Linh cho hay, Lỏi Tươi Farm chỉ là một trong nhiều mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm tại Sơn La.

Mô hình này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, mở thêm kênh tiêu thụ nông sản và tạo việc làm cho người dân địa phương. Khi du lịch gắn với sản xuất và tiêu thụ nông sản, giá trị mang lại không chỉ nằm ở những mùa hoa thu hút du khách mà còn mở ra cơ hội bán hàng cho các hộ dân trong vùng.