Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: VKBIA cung cấp)

Hội nghị hướng tới kết nối chính quyền, các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị truyền thông, từng bước hình thành thị trường khách ổn định, tạo cơ sở phát triển các đường bay trực tiếp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh định hướng mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển du lịch theo hướng chất lượng, bền vững. Trong đó, thị trường Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động xúc tiến điểm đến, kết nối doanh nghiệp và phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp nhu cầu du khách.

Theo định hướng được nêu tại hội nghị, tỉnh Lâm Đồng mong muốn thúc đẩy sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các nhà đầu tư.

Việc nghiên cứu mở rộng kết nối hàng không cần đi cùng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, tăng thời gian lưu trú và gia tăng hiệu quả kinh tế cho các bên tham gia.

Từ các thế mạnh của Đà Lạt, Mũi Né, hồ Tà Nùng và không gian du lịch rộng lớn của tỉnh, các sản phẩm nghỉ dưỡng, golf, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa bản địa, ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe và hội nghị-hội thảo được xem là những hướng có thể tiếp tục nghiên cứu phát triển cho thị trường Hàn Quốc.

Chia sẻ tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đề cao cách tiếp cận liên kết giữa hàng không, du lịch, thương mại, logistics và truyền thông.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đồng chủ trì hội nghị. (Ảnh: VKBIA cung cấp)

Tiến sĩ Trần Hải Linh cho rằng, muốn duy trì đường bay hiệu quả cần có nguồn khách ổn định; muốn thu hút khách cần sản phẩm phù hợp và hoạt động quảng bá đúng thị trường. Vì vậy, xúc tiến đường bay không thể tách rời việc kết nối các hãng hàng không với doanh nghiệp lữ hành, đơn vị phân phối sản phẩm và các đối tác sáng tạo nội dung tại Hàn Quốc.

Theo đó, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc định hướng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền địa phương Việt Nam với mạng lưới doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác Hàn Quốc; hỗ trợ các hoạt động kết nối B2B, khảo sát điểm đến, truyền thông bằng tiếng Hàn và nghiên cứu thị trường. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, các chuyến bay thuê chuyến có thể là bước đi phù hợp để kiểm chứng thị trường trước khi đánh giá khả năng khai thác đường bay thường lệ.

Một hướng tiếp cận khác được đặt ra là nghiên cứu kết hợp nhu cầu vận chuyển hành khách với tiềm năng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, đặc biệt đối với các sản phẩm có giá trị và yêu cầu thời gian vận chuyển nhanh. Tuy nhiên, mọi phương án đều cần được xem xét trên cơ sở điều kiện khai thác, hạ tầng và hiệu quả thương mại.

Tại hội nghị, bà Võ Thu Hương, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đã trao đổi về điều kiện phát triển kết nối hàng không, các chính sách hỗ trợ của ACV đối với các hãng hàng không bay đến sân bay Liên Khương. Vai trò của Cảng hàng không Liên Khương, năng lực phục vụ hành khách, yêu cầu kỹ thuật, an ninh, an toàn và sự phối hợp với các hãng bay là những nội dung cần được tính toán đồng bộ khi nghiên cứu phát triển các đường bay quốc tế.

Phiên thảo luận với 21 doanh nghiệp trong các lĩnh vực hàng không, lữ hành du lịch và phát triển nội dung được xây dựng xoay quanh tám nhóm ý kiến. Trong lĩnh vực hàng không, các nội dung dự kiến đề cập khả năng phát triển thị trường của các hãng hàng không; kinh nghiệm tổ chức chuyến bay charter và triển vọng phối hợp khai thác của Daejoo Air; cùng vai trò kết nối nguồn khách, phát triển sản phẩm trọn gói của G-Air.

Ở lĩnh vực lữ hành, các nhóm ý kiến tập trung vào việc thiết kế chương trình nghỉ dưỡng, du lịch gia đình, golf, chăm sóc sức khỏe và du lịch MICE; mở rộng mạng lưới phân phối, kết nối khách doanh nghiệp và kéo dài thời gian lưu trú. Đối với các đơn vị truyền thông, sáng tạo nội dung, trọng tâm là xây dựng hình ảnh Lâm Đồng trên các nền tảng phổ biến tại Hàn Quốc, tổ chức các chuyến khảo sát thực tế và liên kết chiến dịch quảng bá với hoạt động bán tour, đặt dịch vụ.

Những trao đổi này cho thấy việc phát triển đường bay cần được xem như một chuỗi liên kết: từ nhận diện điểm đến, hình thành sản phẩm, tổ chức nguồn khách đến vận hành chuyến bay và duy trì hiệu quả khai thác. Sự tham gia của doanh nghiệp ở từng mắt xích là yếu tố quan trọng để chuyển các hoạt động xúc tiến thành kết quả cụ thể.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VKBIA cung cấp)

Hội nghị tại Goyang đặt ra yêu cầu tiếp tục phối hợp giữa UBND tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và các đối tác Hàn Quốc trong quảng bá điểm đến, nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm du lịch và đánh giá khả năng kết nối hàng không.

Các định hướng được thảo luận gồm duy trì thị trường charter, nghiên cứu điều kiện mở đường bay thường lệ, xúc tiến du lịch theo nhóm khách mục tiêu và tìm kiếm cơ hội kết hợp với thương mại, logistics.

Với vai trò đồng chủ trì, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc hướng tới thúc đẩy một cơ chế kết nối có sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp, trên tinh thần cùng chia sẻ thông tin, đánh giá nhu cầu thực tế và xác định những công việc có thể triển khai sau hội nghị.

Từ kết nối hàng không đến phát triển du lịch và giao thương, những sáng kiến hợp tác tại Goyang được kỳ vọng góp phần mở rộng quan hệ giữa Lâm Đồng với các đối tác Hàn Quốc, đồng thời làm phong phú thêm các hoạt động hợp tác địa phương trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.