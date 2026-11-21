Dự án thực hành Nghệ thuật Diễn xuất và Tiếng nói Sân khấu “Hào quang trong bóng tối” do Doanh nghiệp Xã hội Sunbox phối hợp cùng đạo diễn Huy An khởi xướng, đồng phát triển bởi Viện Goethe TP HCM. Chương trình hướng tới tạo không gian thực hành sân khấu cho người khiếm thị, giúp học viên tham gia trực tiếp vào quá trình biểu diễn.

Dự án sân khấu “Hào quang trong bóng tối” chính thức công diễn tại TP HCM

Khởi động từ tháng 4/2026, dự án tiếp nhận 30 hồ sơ đăng ký trực tuyến từ cộng đồng người khiếm thị. Qua vòng phỏng vấn chuyên môn trực tiếp vào tháng 5, dưới sự thẩm định của hội đồng gồm các đạo diễn, nghệ sĩ Ngọc Duyên, Công Hiển, Trần Bảo Châu, Bùi Lâm Vỹ và Huy An, 14 học viên được tuyển chọn tham gia chương trình đào tạo kéo dài 5 tháng, từ tháng 6 đến tháng 10/2026.

Trong thời gian này, các học viên được rèn luyện những kỹ năng cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn, gồm diễn xuất, kỹ thuật tiếng nói sân khấu, thanh nhạc và chuyển động hình thể. Chương trình có sự hướng dẫn của NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, đạo diễn - diễn viên Lê Hoàng Giang, đạo diễn - giảng viên Mạnh Duy, nghệ sĩ Thảo Ngọc, nghệ sĩ Hoàng Thiện từ Impact Theatre Saigon cùng hai nghệ sĩ Lyon Đạt Nguyễn và Alek Phước Chương.

Dưới sự dẫn dắt nghệ thuật của đạo diễn Huy An, các học viên được tham gia quá trình thực hành và đồng sáng tạo, đưa những trải nghiệm, chiêm nghiệm cuộc sống của bản thân thành chất liệu biểu diễn.

Hai trích đoạn kịch từ chất liệu văn hóa và trải nghiệm đời thực

Chương trình biểu diễn mở đầu bằng ca khúc “Tôi một người mù” của nhạc sĩ Đức Trí và khép lại với “Nếu một mai tôi bay lên trời” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Phần biểu diễn còn có hai trích đoạn kịch gồm “Hào quang trong bóng tối”, cảm tác từ tác phẩm sân khấu Tây Ban Nha “Trong hào quang của bóng tối”, từng được NSND Trần Minh Ngọc dàn dựng tại Việt Nam, và trích đoạn “Dòng nhớ” của NSƯT Hạnh Thúy, khai thác bối cảnh văn hóa miền Tây Nam Bộ.

Phần mở đầu trích đoạn “Hào quang trong bóng tối” có yếu tố kịch tương tác, với nội dung do đạo diễn Huy An cùng 14 học viên đồng sáng tạo dựa trên trải nghiệm đời thực của người khiếm thị bẩm sinh và khiếm thị muộn.

Trong quá trình tổ chức biểu diễn, đội ngũ sản xuất thiết kế sân khấu 360 độ, bố trí dấu tại lối đi và bục sân khấu nhằm hỗ trợ diễn viên khiếm thị định hướng, di chuyển. Tuy nhiên, các học viên vẫn gặp những tình huống thực tế như khó tìm đường đến vị trí ngồi hoặc đi nhầm vị trí trong không gian biểu diễn.

Ở buổi diễn báo cáo ngày 9/11, âm thanh từ loa quá lớn khiến các diễn viên chưa nhận biết được tiếng động phát ra từ hướng di chuyển của bạn diễn để tương tác kịp thời. Những vấn đề này được tiếp tục điều chỉnh trong quá trình tập luyện trước đêm công diễn chính thức.

Đêm công diễn “Hào quang trong bóng tối” diễn ra lúc 19h ngày 18/11/2026. Chương trình mở cửa miễn phí, dự kiến đón khoảng 250 - 300 khán giả gồm giới nghệ thuật, văn hóa, các tổ chức phát triển cộng đồng và công chúng.