Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và xã hội trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các vùng miền, cộng đồng, nghệ nhân, người thực hành di sản với Nhân dân và du khách.

Các em học sinh được trực tiếp quan sát hiện vật lịch sử, khám phá văn hoá của dân tộc qua các hoạt động ngoài lớp học.

Mở đầu chuỗi hoạt động, Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam khai mạc lúc 9 giờ ngày 21/11 tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư. Triển lãm giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu, phản ánh sự phong phú, đa dạng của các loại hình di sản gắn với lịch sử, đời sống và bản sắc văn hóa của các cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, lan tỏa niềm tự hào và trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Đáng chú ý, hoạt động tuyên truyền, giao lưu, trình diễn và thực hành di sản văn hóa Việt Nam diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư, với sự tham gia của các nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể đến từ nhiều địa phương.

Công chúng có dịp tìm hiểu, trải nghiệm nhiều di sản, loại hình văn hóa đặc sắc như: Phở Hà Nội, Phở Nam Định, Bánh cuốn Thanh Trì, Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên, Nghề ướp trà sen Quảng An, Tranh dân gian Đông Hồ, Tò he, Kéo co ngồi, Hội diều làng Bá Dương Nội, Thư pháp, Nghề thêu ren Ninh Hải, Ném còn…

Thông qua các hoạt động trình diễn, thực hành và trải nghiệm, di sản được giới thiệu trực tiếp đến công chúng, đồng thời tạo môi trường để nghệ nhân, người thực hành phát huy vai trò chủ thể trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa. Các hoạt động giáo dục di sản cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, hai không gian triển lãm chuyên đề cũng được tổ chức. Không gian “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 – Tiếp nối hành trình tri ân” giới thiệu tư liệu, hình ảnh về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch “500 ngày đêm” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Quân khu 7, kết hợp mô hình trải nghiệm hầm chữ A dành cho khách tham quan.

Cùng với đó, triển lãm “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” giới thiệu ba chủ đề: “Nơi khơi nguồn đạo học”; “Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên”; “Hành trình bảo tồn và phát huy di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, góp phần giới thiệu truyền thống hiếu học và những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Hướng tới đổi mới phương thức tiếp cận di sản cho thế hệ trẻ, Ban Tổ chức phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức hoạt động giáo dục di sản văn hóa “Khám phá di sản - Lan tỏa bản sắc Việt” cho khoảng 100 học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Tràng An (phân hiệu 2). Với các trải nghiệm tương tác trực tiếp kết hợp trực tuyến như “Cờ lau tập trận”, “Đi tìm ẩn số”…, chương trình tạo cơ hội để học sinh khám phá di sản bằng hình thức sinh động, qua đó bồi đắp tình yêu và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Các hoạt động trong chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và xã hội trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; tạo không gian giao lưu, kết nối giữa cộng đồng, nghệ nhân, người thực hành di sản...

Bên cạnh các hoạt động tại Cố đô Hoa Lư, ngày 21/11, tại Bảo tàng Ninh Bình - Cơ sở 1 diễn ra tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật, do Cục Di sản văn hóa và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đồng chủ trì. Tọa đàm tập trung trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, đào tạo nguồn nhân lực giám định cổ vật, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả quản lý, nhận diện, đánh giá giá trị cổ vật.

Vào 10 giờ cùng ngày, diễn ra lễ khai mạc trưng bày “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I năm 2026. Qua đó giới thiệu những cổ vật tiêu biểu, góp phần quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của vùng đất Ninh Bình; đồng thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, giáo dục truyền thống và nâng cao ý thức bảo vệ di sản trong cộng đồng.

Ngày 22/11, Bảo tàng ngoài công lập Long Giang tại tổ dân phố Vàng Ngọc, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức khai trương. Sự kiện góp phần đa dạng hóa các thiết chế bảo tàng, mở rộng không gian bảo tồn, lưu giữ, nghiên cứu và giới thiệu di sản văn hóa; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân huy động nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ, phát huy giá trị di sản.

Với nhiều hoạt động phong phú, chuỗi sự kiện không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị di sản văn hóa Việt Nam mà còn tăng cường kết nối giữa di sản với đời sống đương đại, giữa bảo tồn và phát triển. Đặc biệt, việc đề cao vai trò của nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể tiếp tục khẳng định trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản qua các thế hệ, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.