Góc phố ấy tôi từng ngồi hàng giờ nhâm nhi ly cà phê vỉa hè dưới gốc bàng cổ thụ. Rồi theo những biến chuyển của thời gian, gốc bàng xưa không còn, cảnh vật góc phố cũ cũng đổi thay. Để mỗi lần đi ngang qua, trong tôi lại dâng lên một nỗi nhớ mênh mang.

Cây bàng cổ thụ từng ở góc phố Lê Lợi - Trần Phú.

Một thời bên quán cà phê dưới gốc bàng

Gần 20 năm trước, khi mới đặt chân đến Nha Trang, được mấy người bạn đưa đi dạo phố, tôi đã ấn tượng ngay với góc phố Lê Lợi - Trần Phú, phía bên Bưu điện tỉnh Khánh Hòa. Nơi đó từng có quán cà phê đối chứng, mỗi lần đi ngang, tôi đều cảm nhận được hương cà phê rang xay thoang thoảng. Tuy nhiên, chúng tôi ít khi vào quán mà thường chọn ngồi ở quán cà phê vỉa hè do một người phụ nữ lớn tuổi bán. Gần đó có mấy người bày tủ bán vé số. Phía bên kia đường, vào sáng sớm thường có mấy cô bán khoai mì, khoai lang cho người dân đi tắm biển, tập thể dục về. Còn buổi chiều, những người phụ nữ bán chuối chiên lại mang chảo ra, đổ dầu, bật bếp chiên bán ngay tại chỗ.

Mầm non mới nhú trên thân cây bàng cổ thụ.

Quán cà phê vỉa hè chúng tôi hay ngồi nép mình dưới gốc cây bàng cổ thụ. Cô chủ quán chỉ dùng một chiếc dù nhỏ để che mưa, che nắng. Khách ngồi uống cà phê trên những chiếc ghế nhựa thấp; có người đặt ly cà phê trên một chiếc ghế khác, có người tiện tay đặt lên bờ tường của bưu điện. Khách của quán cũng thật đa dạng, từ những thanh niên mới ra trường đang tìm việc làm như tôi, đến anh công nhân, chú chạy xích lô, cô bán vé số dạo... và cả những nam sinh, nữ sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Có người tranh thủ ghé uống nước, nghỉ chân rồi tiếp tục hành trình mưu sinh; có người ngồi lâu để trò chuyện cùng bạn bè. Tôi thích ngồi ở đó để ngắm nhìn dòng người qua lại, lắng nghe những câu chuyện kim cổ, đông tây được các vị khách chia sẻ. Qua những câu chuyện bình dị ấy, tôi học cách sử dụng từ ngữ, giao tiếp và tìm hiểu nếp sinh hoạt của người Nha Trang. Cứ thế, tôi dần làm quen với nhịp sống ở phố biển.

Tôi thích những ngày đầu tuần, bởi góc phố Lê Lợi - Trần Phú như đẹp hơn với hình ảnh những tà áo dài trắng của các nữ sinh đi ngang qua đây. Dưới tán bàng, từng nhóm nữ sinh bước trên vỉa hè, vui tươi trò chuyện, làm bừng tỉnh cả một góc phố. Đặc biệt, vào mùa cây bàng thay lá, khung cảnh ấy càng trở nên ấn tượng. Thường vào những ngày sau Tết Nguyên đán, cây bàng cổ thụ chuyển mình, trút từng đợt lá vàng theo làn gió biển. Cả đoạn đường được phủ bởi lá bàng. Trên cây chỉ còn những cành khẳng khiu, đan cài vào nhau, lác đác vài chiếc lá còn sót lại. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, những chồi non xanh mơn mởn lại nhú lên từ các cành, thậm chí ngay trên thân cây.

Góc phố đổi thay, ký ức còn nguyên vẹn

Hình ảnh góc phố Lê Lợi - Trần Phú hiện nay.

Theo thời gian, góc phố Lê Lợi - Trần Phú được cải tạo cảnh quan, nhiều công trình mới được xây dựng. Công việc mưu sinh cũng khiến tôi ngày càng ít có dịp lui tới nơi này. Dẫu vậy, mỗi lần đi ngang qua, tôi vẫn bắt gặp hình ảnh cây bàng cổ thụ mọc nghiêng, như một chứng nhân lưu giữ những câu chuyện của riêng mình. Đó cũng là dịp để tôi nhớ lại những ngày đầu mới đến Nha Trang. Nhưng rồi, vào cuối năm 2023, cây bàng cổ thụ gắn với bao kỷ niệm của tôi bị bật gốc sau một trận mưa lớn. Thân cây chắn ngang đường nên buộc phải cưa bỏ. Khu vực này sau đó cũng được cải tạo, trở nên thoáng đãng, sạch đẹp hơn. Một nhà hàng sang trọng được xây dựng ở nơi đây để phục vụ người dân và khách du lịch.

Góc phố dịu dàng một thời trong tâm hồn tôi nay đã đổi thay. Những hình ảnh thân thuộc một thuở nhường chỗ cho nhịp sống mới. Nhưng với riêng tôi, nơi ấy vẫn còn nguyên một vùng ký ức, với những câu chuyện đẹp và những kỷ niệm không phai về những ngày đầu đặt chân đến Nha Trang.