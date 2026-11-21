Theo Ban tổ chức, cuộc thi Tiếng hát Màu Hoa Đỏ 2026 đã ghi nhận hơn 1.000 thí sinh đăng ký casting trên toàn quốc. Trong đó, nhóm tuổi từ 16 đến 26 chiếm số lượng đông nhất, cho thấy sức hút của dòng nhạc truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ.