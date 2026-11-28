Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (bìa phải) cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K75 đưa hài cốt liệt sĩ về nơi quy tập

Lời kể nối dài manh mối

Tháng 11, khu vực Suối Sỏi, thuộc phường Bình Thuận, tiếng máy móc vang lên giữa vùng đất từng là căn cứ cách mạng năm xưa. Dõi theo công việc ấy không chỉ có cán bộ, chiến sĩ Đội K75 mà còn có những người dân, những cựu chiến binh mang theo ký ức của một thời chiến trận.

Trong số ấy, có ông Lê Hồng Dũng, nguyên cán bộ đơn vị C1/481, thuộc Tiểu đoàn Đặc công D481, Đặc công Thị đội Phan Thiết. Với ông, Suối Sỏi là nơi lưu giữ ký ức về những trận đánh và những đồng đội đã mãi mãi nằm lại.

Ông Lê Hồng Dũng (bên trái) có mặt tại khu vực Suối Sỏi để cùng đội K75 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ông kể, Suối Sỏi từng là nơi đơn vị ém quân, chuẩn bị cho đợt hoạt động tiếp theo sau trận đánh thứ nhất. Đến tháng 2/1968, từ nguồn tin của Nhân dân, đơn vị đánh địch tại khu vực này. Trận chiến diễn ra ác liệt, 7 chiến sĩ hi sinh. Đồng đội chỉ kịp đưa được 1 liệt sĩ về, 6 người còn lại vẫn nằm lại dưới những lớp đất bị bom vùi lấp.

Khi Đội K75 trở lại Suối Sỏi, lời kể của ông Dũng và các nhân chứng trở thành nguồn thông tin quan trọng, giúp lực lượng có thêm cơ sở xác định khu vực khảo sát.

Mỗi nguồn tin là hi vọng

Tại xã Hàm Thuận Bắc, một manh mối khác cũng bắt đầu từ câu chuyện tình cờ. Ông Lương Văn Mười (SN 1970), ở thôn Bình An, xã Hàm Liêm, làm nghề thú y, nhớ lại: Khoảng 20 năm trước, trong một lần đến xã Hàm Trí (cũ) thụ tinh cho bò, ông phát hiện một ngôi mộ trong sân trước nhà dân. Qua tìm hiểu, ông biết đó là mộ một chiến sĩ hi sinh trong chiến tranh.

Điều khiến ông Mười day dứt là những người cao tuổi từng chứng kiến hoặc tham gia chôn cất người lính năm xưa, nay nhiều người đã không còn. Ông chỉ còn nhớ cụ Hồ Lụt, sống cách ngôi mộ khoảng 10 - 20 m. Theo lời cụ Lụt kể lại, người lính hi sinh khi mới 16 - 17 tuổi. Trước nhà cụ có cây me lớn, nơi bộ đội thường trèo lên quan sát, canh gác vào chiều tối. Một đêm, người lính bị bắn hi sinh, 2 người còn lại chạy thoát. 3 ngày sau, người dân địa phương mới tổ chức chôn cất anh.

Công việc tìm kiếm diễn ra liên tục

2 thập niên trôi qua, những người từng kể lại câu chuyện ấy dần khuất bóng. Nhưng ký ức về người chiến sĩ trẻ vẫn được ông Mười lưu giữ. Giờ đây, khi Đội K75 trở lại địa bàn, ông mong những thông tin mình cung cấp sẽ giúp tìm thấy hài cốt người lính, đưa anh về nghĩa trang an nghỉ.

Giữa những ngày nắng rát ở thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc, ông Nguyễn Văn Xin tìm đến nơi Đội K75 đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ông từng chiến đấu cùng liệt sĩ Nguyễn Văn Chín. Giọng chùng xuống, ông kể: “Tôi chỉ biết nó quê ở Bình Định, cũng không nhớ sinh năm bao nhiêu, chỉ biết bị địch bắn chết ngay tại Ruộng Dầu”.

Thời gian khiến ký ức về người đồng đội năm xưa trong ông Xin không còn trọn vẹn. Nhưng ông vẫn tìm về nơi từng cùng đồng đội chiến đấu, với mong muốn tìm được người đã nằm lại chiến trường.

Ông Huỳnh Quý Tư chia sẻ những gì mình được biết với Đội K75

Cũng tại khu vực Suối Sỏi, ông Huỳnh Quý Tư lặng lẽ đạp chiếc xe đạp cũ, theo chân các thành viên Đội K75. Ông là em trai của một liệt sĩ đã được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Hồng Sơn. Dù không phải thân nhân của các liệt sĩ đang được tìm kiếm đợt này, ông Tư vẫn đều đặn đạp xe khoảng 5 km đến nơi Đội K75 làm nhiệm vụ, mong cung cấp những thông tin còn nhớ về anh trai và những câu chuyện từng nghe từ thuở nhỏ.

Dưới chiếc nón rộng vành, ông Tư vẫn kiên nhẫn kể lại những ký ức tuổi thơ về người anh trai. Những lời kể mộc mạc ấy là manh mối ông hi vọng có thể giúp Đội K75 tìm thấy thêm đồng đội của anh mình.

Hồi nhỏ, chú hay mang cơm cho anh trai rồi nghe anh kể chuyện. Chú nhớ có lần anh kể, hôm qua có mấy người bị lấp ở đây... Ông Huỳnh Quý Tư

K75 - bền bỉ đưa người về

Buổi trưa ở Suối Sỏi, nắng như đổ lửa. Dòng suối mùa này đã cạn nước, để tiếp cận những vị trí nghi vấn, cán bộ, chiến sĩ phải di chuyển qua địa hình không ít trở ngại. Công việc tìm kiếm diễn ra liên tục, từ vị trí này sang vị trí khác.

Từ đầu tháng 8/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng thành lập Đội K75 gồm 30 thành viên, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2. Trung tá Nguyễn Hải Minh - Chính trị viên Đội K75 cho biết: “Đơn vị đã tiếp nhận nhiều nguồn tin từ cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và người dân về các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đó, Đội phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá địa hình và xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp”.

Khu vực thôn Hàm Phú (xã Hàm Thuận Bắc)

Không đơn giản chỉ là đào tìm tại một vị trí được cung cấp. Có những địa điểm đã thay đổi nhiều so với trước đây, địa hình bị tác động bởi quá trình sinh sống, sản xuất của người dân. Có những nhân chứng không còn, thông tin chỉ được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, mỗi nguồn tin đều phải được đối chiếu, xác minh cẩn trọng trước khi tổ chức tìm kiếm trên thực địa.

Sau hơn 3 tháng triển khai, Đội K75 đã phát hiện, tìm kiếm và quy tập được 38 hài cốt liệt sĩ, đưa về các nghĩa trang liệt sĩ theo quy định. Trong đó, tại khu vực xã Hàm Thuận Bắc, chỉ sau một ngày tìm kiếm, lực lượng đã phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ tại tổ 2, thôn Hàm Phú; tổ 7, thôn Phú Hòa và thôn Hàm Trí cùng một số di vật. 3 ngôi mộ - 3 vị trí khác nhau nhưng cuối cùng họ đã được về với vòng tay đồng đội.

Trong những ngày tìm kiếm, địa phương và người dân đều có mặt

Tại xã Hàm Thuận Bắc, khi Đội K75 tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã đến thăm, động viên và yêu cầu đơn vị chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, bảo quản chu đáo hài cốt, di vật; phối hợp với địa phương, hội cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử mở rộng tìm kiếm, không bỏ sót dấu tích liệt sĩ.

Với Đội K75, mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người lính được trở về sau bao năm nằm lại chiến trường. Giữa cái nắng gay gắt ở Suối Sỏi, Trung tá Nguyễn Hải Minh cùng đồng đội vẫn miệt mài tìm kiếm. “Hi vọng thôi anh, còn một chút cũng là hi vọng”, lời chia sẻ giản dị ấy cũng là tâm niệm của những người lính trên hành trình tìm đồng đội. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng món nợ ân tình với những người đã ngã xuống vẫn còn đó. Và chừng nào còn manh mối, những người lính K75 vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm, mong đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.

Những di vật như chiếc đèn, chai dầu gió, chiếc gương vuông, ví da… dù đã nhuốm màu thời gian vẫn lưu dấu một đời người. Đây cũng có thể là căn cứ quan trọng giúp xác minh danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Khu vực Suối Sỏi

Trung tá Nguyễn Hải Minh, Chính trị viên Đội K75

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