Hình 1.Phật.Gandhara. Từ gò đất Sahri-Bahlol B. Cuối thế kỷ II đến đầu thế kỷ III - Ảnh: J. Rhi

Trong các kinh luật thời kỳ đầu, chúng ta thấy việc cạo tóc là một yêu cầu bắt buộc đối với các Tăng sĩ Phật giáo khi họ gia nhập Tăng đoàn(2). Ví dụ, trong các bộ Nikāya và Vinaya, chúng ta thấy cụm từ “sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình” (kesa-massuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito) được lặp lại nhiều lần để chỉ cho việc trở thành một người xuất gia(3). Các cụm từ tương tự cũng được tìm thấy ở nhiều nơi trong các bộ A-hàm Hán ngữ(4). Có thể dễ dàng thừa nhận rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với tư cách là người lãnh đạo tối cao của Tăng đoàn, hẳn đã cạo tóc giống như các đệ tử của mình. Tuy nhiên, nơi các tôn tượng Đức Phật thuộc giai đoạn đầu, Ngài được thể hiện với mái tóc dài, được búi thành một búi trên đỉnh đầu. Trong số các trung tâm nghệ thuật Phật giáo quan trọng của Phật giáo Ấn Độ thời kỳ đầu, ở Gandhāra, kiểu tóc búi trên đỉnh đầu là một đặc điểm nổi bật nơi các tôn tượng Phật xuyên suốt truyền thống (hình 1, 2)(5). Ở Mathurā, các hình tượng Phật sớm nhất, được phân loại là Kapardin(6), cũng có một búi tóc nổi bật (hình 3, 4), trong khi kiểu tóc xoăn hình vỏ ốc bắt đầu xuất hiện vào giữa thế kỷ III CN (hình 5, 6)(7). Ở Trung Quốc, tóc dài và búi tóc trên đỉnh đầu là những đặc điểm tiêu chuẩn cho đến cuối thế kỷ VI, ngoại trừ một số ít trường hợp có kiểu tóc xoăn hình vỏ ốc, xuất hiện lần đầu vào cuối thế kỷ V(8).

Sự khác thường này đã khiến các học giả bối rối khi nghiên cứu về nghệ thuật Phật giáo. Alfred Foucher, người tiên phong trong việc nghiên cứu về nghệ thuật Gandhāra, là một trong những học giả đó. Sau khi thảo luận về búi tóc trên tôn tượng Phật, ông đã kết luận: “Cette création est l’œuvre d’étrangers plus artistes que théologiens et plus soucieux d’esthétique que de rigoureuse orthodoxie”. (Việc tạo ra [tượng Phật] là công việc của người nước ngoài, họ là nghệ sĩ hơn là nhà thần học và quan tâm đến thẩm mỹ hơn là tính chính thống nghiêm ngặt) (Foucher 1918: 282). Đối với chúng ta, hơn một trăm năm sau, việc cho rằng một quyết định quan trọng như vậy chỉ do các nghệ sĩ nước ngoài đưa ra dựa trên lý do thẩm mỹ thì nghe có vẻ không phù hợp về mặt chính trị hay phi lý về mặt lẽ thường.

Lý giải mà tôi đưa ra ở đây có thể đơn giản, nhưng tôi hy vọng rằng sẽ thuyết phục được người đọc. Theo đánh giá của tôi, toàn bộ hiện tượng này rất có thể bắt nguồn từ thực tế là hình tượng Đức Phật Thích Ca ban đầu được tạo tác như một hình tượng Bồ-tát, nói cách khác, là Đức Thích Ca vào giai đoạn trước khi giác ngộ. Hơn 30 năm trước, tôi đã cho rằng vào giai đoạn đầu của việc thể hiện Đức Phật bằng hình tượng, có một giai đoạn mà ở đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được thể hiện như một vị Bồ-tát, chứ không phải là một vị Phật, Đấng Giác ngộ (Rhi 1994). Hầu hết các tôn tượng mang phong cách Kapardin từ Mathurā (hình 3, 4), được tạo tác trong khoảng 80 năm đầu của thế kỷ II CN, đều được gọi là “Bồ-tát” hoặc các từ tương đương nơi các dòng chữ khắc trên đó(9).

Hình 3."Bồ-tát". Mathura. Từ gò đất Katra. Đầu thế kỷ II. Bảo tàng Mathura - Ảnh: J. Rhi

Những tôn tượng này cũng khác với các tôn tượng Phật thông thường về sau vì chúng được thể hiện trong trang phục hầu như không giống áo cà-sa (so sánh với hình 5, 6). Không có lý do gì để nghi ngờ rằng loại hình tượng này đại diện cho Bồ-tát như được ghi nơi các dòng chữ khắc(10). Giả thuyết này được củng cố bởi sự thật rằng phong cách Kapardin đã trở nên lỗi thời vào khoảng năm 180 CN với việc áp dụng một phong cách khác trong trang phục tu sĩ đầy đủ ở Mathurā, mà nó rất có thể được tạo ra ở Gandhāra(11). Phong cách Kapardin rõ ràng không còn được ưa chuộng mỗi khi tôn tượng Phật được sử dụng.

Có lẽ sớm hơn cả những tôn tượng ở Mathurā, niên đại từ khoảng đầu thế kỷ I CN, chúng ta tìm thấy những hình tượng dường như là của Đức Phật Thích Ca trong một nhóm phù điêu đặc biệt từ thung lũng Swāt ở khu vực Gandhāra (hình 7, 8)(12). Trong những trường hợp này, nhân vật trung tâm thường ngồi trong tư thế thiền định, có một búi tóc lớn trên đỉnh đầu và gần như để trần phần thân trên và thân dưới. Nhân vật này giống về đầu và trang phục với Bồ-tát Siddhārtha trong một bức phù điêu mô tả cảnh Ngài chia tay con ngựa và người hầu vào thời điểm xuất gia; bức phù điêu này hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lahore (hình 9). Nhân vật trong các bức phù điêu ở Swāt rất có khả năng là hình tượng của Bồ-tát, giống như nhân vật trong cảnh chia tay trên bức phù điêu được trưng bày tại Bảo tàng Lahore. Thể loại Swāt này cuối cùng đã được thay thế bằng một thể loại khác mà nó mô tả Đức Phật với trang phục tu sĩ đầy đủ, có thể vào cuối thế kỷ I hoặc đầu thế kỷ II (hình 10)(13). Cũng như ở Mathurā, việc thay thế thể loại trước đó bằng thể loại tượng Phật này giúp xác định đây là Bồ-tát.

Những trường hợp từ Mathurā và Swāt cho thấy rằng sau thời kỳ phi hình tượng, nỗ lực đầu tiên để thể hiện Đức Phật Thích Ca dưới dạng hình tượng ở cả hai khu vực đều bắt đầu bằng hình tượng Bồ-tát, như một bước sơ khởi trước khi tạo ra hình tượng Đức Phật. Điều này cũng được chứng thực trong các văn bản Phật giáo. Trong bộ luật (vinaya) của Nhất thiết hữu bộ (Sarvāstivāda), Đức Phật cho phép tạc tượng Bồ-tát mặc dù việc tạc tượng Phật thì không được phép(14). Bộ luật của Đại chúng bộ (Mahāsaṃghika) chỉ đề cập đến tượng Bồ-tát, chứ không đề cập đến tượng Phật, khi liệt kê các đối tượng thờ phụng khác nhau(15).

Hình 5. Phật. Mathura. Từ Govindnagar. Giữa thế kỷ III CN. Bảo tằng Mathura - Ảnh: J. Rhi

Các tượng Bồ-tát từ Swāt và Mathurā luôn có búi tóc lớn trên đỉnh đầu (hình 3, 4, 7, 8). Điều này không có gì lạ vì vào thời điểm xuất gia, Bồ-tát được cho là đã bỏ khăn xếp cũng như kiểu tóc cầu kỳ và chỉ để búi tóc giống như các đạo sĩ Bà-la-môn cho đến khi giác ngộ và thành lập Tăng đoàn. Nơi bức phù điêu tại Bảo tàng Lahore (hình 9), chúng ta có thể thấy người hầu cận Chandaka (Xa-nặc) đang cầm một chiếc khăn xếp được tháo ra từ đầu của Thái tử Siddhārtha. Sau thời kỳ các tượng Bồ-tát này là thời kỳ các Phật tử bắt đầu tạo tác các tượng Phật khoác y phục tu sĩ. Điều này xảy ra vào khoảng năm 180 CN ở Mathurā. Ở Gandhāra thì sớm hơn nhiều, mặc dù thời điểm không thể xác định chính xác. Trong số những trường hợp có mặt sớm, hộp đựng xá-lợi Bīmarān nổi tiếng từ Đông Afghanistan có thể được xác định niên đại vào cuối thế kỷ I CN dựa trên bằng chứng tiền tệ học (hình 11)(16). Ở đây chúng ta thấy hai bộ tượng Phật đều có Thần Brahmā và Indra ở mỗi bên(17). Cả hai tượng Phật đều có búi tóc lớn trên đầu, không khác biệt về hình dạng so với búi tóc của hai vị thần. Bộ ria mép là một đặc điểm thú vị khác nơi những tượng Phật này, điều tôi sẽ bàn luận vào một dịp khác. Búi tóc lớn và bộ ria mép được nhìn thấy nơi những trường hợp khác có thể được xác định niên đại vào thời kỳ đầu, khoảng cuối thế kỷ I đến đầu thế kỷ II CN (hình 12)(18). Chúng ta có thể thấy rõ ở đây rằng những tượng Phật này có cùng búi tóc lớn như các tượng Bồ-tát trước đó.

Hình 7.Bồ-tát cùng với Brahma và Indra. Gandhara. Có lẽ là từ swat. Thế kỷ thứ I CN. Bảo tàng châu Á Kunst, Berlin - Ảnh: J. Rhi

Tại sao khi tạo tác tượng Phật, các Phật tử lại không thay đổi kiểu tóc để cho phù hợp với hình tướng một vị tu sĩ? Việc thiếu bằng chứng rõ ràng khiến chúng ta không thể đưa ra câu trả lời dứt khoát. Tuy nhiên, chúng ta có thể suy đoán về điều này và xem xét một vài lý do khả dĩ. Thứ nhất, họ có thể nghĩ rằng họ cần đảm bảo tính liên tục từ tượng Bồ-tát đến tượng Phật. Xét cho cùng, Phật và Bồ-tát (Siddhartha) đều đại diện cho cùng một Đức Phật Thích Ca. Việc tạo tác tượng Phật cạo tóc sẽ khiến Đức Phật có một diện mạo hoàn toàn khác so với Bồ-tát trong các bức tượng trước đó. Không phải đặc điểm cá nhân mà chính hình tượng học mới đảm bảo danh tính của một người. Thứ hai, yếu tố thẩm mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định này. Với mái đầu cạo trọc, Đức Phật có thể sẽ không ưa nhìn bằng vẻ ngoài có tóc. Ở điểm này, Foucher có thể đúng một phần(19). Thứ ba, trong nhiều nền văn minh, tóc được coi là biểu tượng của sức mạnh thể chất hoặc sự nam tính(20). Đó là lý do tại sao các nhà tu hành Phật giáo được yêu cầu cạo tóc như một dấu hiệu của sự xả bỏ. Tuy nhiên, mái đầu cạo trọc có thể được coi thể hiện sự thiếu quyền lực. Các Phật tử có lẽ không muốn Đức Phật bị nhìn nhận theo cách như vậy. Hơn nữa, vào thời điểm này, Đức Phật không chỉ được coi là một nhà tu hành mà còn là một người có sự thánh thiêng vĩ đại. Cuối cùng, việc để Đức Phật giữ búi tóc trên đỉnh đầu rõ ràng có lợi thế thực tế là phân biệt Ngài với các đệ tử về mặt hình ảnh (hình 13)(21).

Tuy nhiên, các Phật tử ở Gandhāra e ngại rằng mái tóc dài buộc búi trên đỉnh đầu không phù hợp với hình ảnh Đức Phật. Điều này có thể nhìn thấy nơi các hình tượng Phật được khắc trên các đồng tiền vàng phát hành vào thời kỳ trị vì của Kaniṣka (khoảng 127-150 CN) (hình 14) (Cribb 1999-2000; Rhi 2020: 2-5). Nơi những hình tượng Phật này, chúng ta nhận thấy một đặc điểm kỳ lạ. Ở phần tương ứng với búi tóc trên đỉnh đầu, chúng ta có thể nhìn thấy những cục nhỏ tròn. Một đặc điểm tương tự cũng được nhìn thấy nơi các tượng Phật khác. Một đầu tượng Phật tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á, Berlin (hình 15) và một tượng Phật ngồi tại Bảo tàng Lahore (hình 16)(22) đều có những cục tròn nhỏ tương tự trên đầu với hình dạng giống hệt như những gì thường được gọi là những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc(23).

Hình 10. "Đức Phật cùng với Brahama và Indra". Gandhāra. Từ Swat. Khoảng thế kỷ II CN. Bảo tàng Swat (sao chép từ Faccenna 1962 - 1964: II,pl.CCXIII)

Từ đó có thể thấy rõ rằng hình tượng Đức Phật trên những đồng tiền vàng của Kaniṣka cũng có những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc ở trên phần tóc lẽ ra là búi tóc. Điều này có nghĩa rằng phần tóc đó đã bị cắt và chỉ còn lại những lọn tóc xoăn ngắn. Cách thể hiện mái tóc đặc biệt này dường như phản ánh quan niệm rằng Đức Phật đã cắt tóc vào thời điểm xuất gia. Các Phật tử ở Gandhāra không tạo tác đầu tượng Phật với mái tóc hoàn toàn cắt ngắn mà chỉ cắt phần tóc phía trên. Họ dường như cảm thấy rằng truyền thống Đức Phật cắt tóc cần được phản ánh nơi các hình tượng trực quan của họ, mặc dù điều này vẫn không phù hợp với Đức Phật nếu Ngài được hiểu là một vị tu sĩ đã cạo tóc. Việc phong cách này xuất hiện trên các đồng tiền vàng của Kaniṣka cho thấy rằng những hình tượng như vậy rất phổ biến ở khu vực Kuṣāṇa xung quanh thung lũng Swāt và thung lũng Peshawar. Tuy nhiên, số lượng tôn tượng còn tồn tại rất ít: theo như tôi biết, có hai bức tượng bằng đá, một tượng bằng vữa từ Taxila (hình 17) và một phù điêu bằng đá trên một bảo tháp từ Sikri(24). Nỗ lực thể hiện Đức Phật chỉ với phần tóc trên đỉnh đầu bị cắt đã được thực hiện ở quy mô hạn chế trong số các tượng bằng đá, phần lớn có niên đại từ cuối thế kỷ II đến thế kỷ III. Tuy nhiên, một biến thể của loại hình này cho thấy những lọn tóc xoăn gợn sóng, thay vì xoăn hình vỏ ốc, cũng được nhìn thấy nơi các trường hợp về sau ở Gandhāra (hình 18)(25).

Hình 13. "Đức Phật và các đệ tử". Gandhāra. Phù điêu trên một bảo tháp từ Sikri. Thế kỷ II. Bảo tàng Lahore - Ảnh: J. Rhi

Khi bắt đầu tạo tác tượng Phật trong y phục tu sĩ vào khoảng năm 180 CN, các Phật tử ở Mathurā đã nghiêm túc hơn với quan niệm rằng đầu Đức Phật không nên để tóc dài. Nơi những bức tượng đầu tiên thuộc giai đoạn này, đầu được che phủ bằng tóc được thể hiện bằng những đường thẳng ngắn xếp thành nhiều lớp ngang (hình 19)(26). Điều này cho thấy rõ rằng tóc của Đức Phật được cắt ngắn, mặc dù đầu không được cạo sạch tóc. Kiểu tóc này được sử dụng nhất quán ở Mathurā ít nhất trong vài thập kỷ. Mái tóc cùng kiểu được tìm thấy nơi các tượng Phật từ Swāt, phản ánh mối liên hệ chặt chẽ với những tôn tượng từ Mathurā (hình 20)(27). Vào giữa thế kỷ III, kiểu tóc này đã được thay thế ở Mathurā bằng những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc che phủ toàn bộ đầu (hình 5, 6).

Ở đây chúng ta phải đối mặt với hai câu hỏi thú vị. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến cách thức kỳ lạ khi chỉ phần trên của đầu được bao phủ bởi những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc nơi một số tượng Phật Gandhāra giai đoạn đầu (hình 14-16). Nếu búi tóc đã bị cắt, vậy tại sao phần trên của đầu, nơi búi tóc ban đầu được đặt, vẫn còn nhô ra? Liệu sẽ hợp lý hơn nếu phần trên phẳng, ngay cả khi một phần búi tóc vẫn còn sót lại? Việc phần đó được bao phủ bởi những lọn tóc ngắn xoăn hình vỏ ốc cho thấy có thứ gì đó bên dưới lớp tóc, tức là một bộ phận cơ thể nào đó bao gồm cả hộp sọ. Khi phần trên của đầu có hình dạng tương tự nơi các tượng Phật từ các thời kỳ về sau bắt đầu được bao phủ hoàn toàn bằng những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc, hình dạng đó thường được gọi là nhục kế (uṣṇīṣa), được hiểu là một phần nhô ra ở đỉnh đầu. Tuy nhiên, người ta nói chung cho rằng từ uṣṇīṣa không mang nghĩa “phần nhô ra ở đỉnh đầu” vào thời các tượng Phật Gandhāra sơ kỳ được tạo tác(28). Uṣṇīṣa-śīrṣa hay uṇhīsa-sīsa, nghĩa đen là “đầu-uṣṇīṣa”, luôn được đề cập trong kinh sách như 1 trong 32 tướng tốt (lakṣaṇa) của Đức Phật(29). Tuy nhiên, uṣṇīṣa có nghĩa là khăn xếp hoặc vương miện trong các truyền thống tiền Phật giáo hay ngoài ngữ cảnh Phật giáo ở Ấn Độ(30). Ghi nhận điều này, các học giả thời kỳ đầu như Foucher và Coomaraswamy nghi ngờ rằng uṣṇīṣa-śīrṣa ban đầu có nghĩa là “cái đầu giống như khăn xếp” (Foucher 1918: 291-292) hay “được dành để đội khăn xếp” (Coomaraswamy 1928: 831) và ý nghĩa của nó cuối cùng đã thay đổi thành “phần nhô ra ở đỉnh đầu” (tức nhục kế).

Foucher còn phỏng đoán thêm rằng vào thời điểm đầu tượng được bao phủ hoàn toàn bởi những lọn tóc xoăn như vỏ ốc, các Phật tử đã phải tìm ra một cách giải thích mới mà ở đó búi tóc cũ vẫn còn trên đầu được hiểu là một phần nhô ra của hộp sọ. Tuy nhiên, phần trên của đầu được bao phủ bởi những lọn tóc xoăn như vỏ ốc được tìm thấy trên các đồng tiền vàng Kaniṣka và các trường hợp tương tự nơi các tôn tượng hiện nay cho thấy rằng, quan niệm về uṣṇīṣa-śīrṣa như một phần nhô ra của hộp sọ đã tồn tại và những búi tóc lớn trên các hình tượng Phật của thời kỳ đó được hiểu là che đậy phần nhô ra của hộp sọ. Trong các bản dịch Hán ngữ, chúng ta tìm thấy từ nhục kế (肉髻) ngay từ một văn bản đầu thế kỷ III(31), và nó được sử dụng nhất quán trong phần lớn các bản kinh. Có thể định nghĩa về uṣṇīṣa như một phần nhô ra ở hộp sọ đã được thiết lập ở Ấn Độ sớm hơn thế, có lẽ vào thế kỷ II.

Câu hỏi thứ hai là tại sao kiểu tóc ngắn che phủ phần trên của đầu lại được thể hiện bằng những lọn tóc xoăn như vỏ ốc. Kiểu tóc này được sử dụng để che phủ toàn bộ đầu bắt đầu từ thế kỷ III ở Mathurā (hình 5, 6) và Amarāvatī (hình 21) và đôi khi cả ở Gandhāra, và đã được thiết lập như một kiểu tóc tiêu chuẩn trong nghệ thuật Phật giáo về sau ở hầu hết các khu vực. Foucher giải thích kiểu tóc này dựa trên 1 trong 32 hảo tướng (lakṣaṇa) của Đức Phật, đó là “tóc xoăn và tất cả đều quay sang bên phải” (Foucher 1918: 295). Tuy nhiên, đoạn văn này thực chất đến từ một nguồn tương đối muộn, đó là kinh Phổ diệu (Lalitavistara-sūtra) bằng tiếng Sanskrit(32). Các văn bản ghi chép về cuộc đời Đức Phật có niên đại sớm hơn đề cập đến lông trên thân thể (loman), chứ không phải tóc trên đầu (keśa)(33). Lời nhận xét trong kinh Phổ diệu bằng tiếng Sanskrit dường như đã được thay đổi sau khi những lọn tóc xoăn như vỏ ốc được xác định là đặc điểm nổi bật trong các hình tượng Đức Phật(34). Có thể chính ý tưởng về những lọn tóc xoăn như vỏ ốc đã phát triển từ quan niệm rằng lông trên thân Đức Phật đều hướng về bên phải. Cũng như nhiều mục khác trong 32 tướng tốt, thật khó để giải thích tại sao ý tưởng về việc lông trên thân thể hướng về bên phải lại được đưa vào danh sách. Dù sao đi nữa, rõ ràng các Phật tử coi đó là điềm lành rất quan trọng.

Hình 21.Tượng Phật đứng (phần đầu). Amarāvatī. Đầu thế kỷ III. Bảo tàng Quốc gia, Chennai - Ảnh: J.Rhi

Nơi các hình ảnh trực quan, kiểu tóc xoăn như vỏ ốc cực kỳ hiếm gặp ở Ấn Độ trước khi xuất hiện nơi các hình tượng Phật. Trong số những trường hợp hiếm hoi, chúng ta tìm thấy những nhân vật có mái tóc xoăn tương tự nơi các bức phù điêu từ Bhārhut và Sāñcī. Hình tượng từ Bhārhut (đầu thế kỷ I TCN) mặc trang phục không phải của Ấn Độ, bao gồm dải buộc đầu, áo dài và ủng, và thường được gọi là “một người lính Hy Lạp” (hình 22) (Huntington 1985: 67-68). Mặc dù việc xác định danh tính của nhân vật này còn gây tranh cãi, nhưng rõ ràng người đó được mô tả như một người không phải Ấn Độ mà đến từ phương Tây. Nơi một bức phù điêu ở Sāñcī, rất nhiều người tôn kính một bảo tháp cũng có mái tóc xoăn ngắn, đôi khi đeo dải buộc đầu (hình 23). Sự tương đồng trong trang phục của họ với người Hy Lạp hoặc người Parthia đã được chỉ ra (Huntington 1985: 100). Bất kể họ thuộc dân tộc nào, điều gây thú vị là kiểu tóc gần giống như những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc này lại xuất hiện rõ trong các hình ảnh miêu tả những người không phải người Ấn Độ, có lẽ đến từ phương Tây(35).

Ở vùng Địa Trung Hải, tóc tết thường được thể hiện nơi các hình tượng điêu khắc ở Hy Lạp từ thời cổ đại (hình 24) và tiếp tục xuất hiện trong các thời kỳ về sau cho đến thời đế chế La Mã(36). Có một sự ưa chuộng rõ ràng đối với kiểu tóc xoăn như vậy. Tóc xoăn ngắn tự nhiên đôi khi được thể hiện dưới dạng rất giống với những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc (hình 25)(37). Chúng ta có thể thấy rằng kiểu tóc này là một dạng cách điệu của kiểu tóc xoăn tự nhiên hơn. Nó có thể gợi nhớ đến một đặc điểm hình thái của người châu Phi, vì những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc của các bức tượng Phật đã từng củng cố lý thuyết về nguồn gốc châu Phi của Đức Phật vào thế kỷ XVIII và XIX(38). Tuy nhiên, nếu mục đích là để mô tả người châu Phi, thì các đặc điểm thể chất của họ sẽ được phản ánh nổi bật hơn như chúng ta thấy trong một số trường hợp cổ đại(39).

Những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc nơi các bức tượng Phật rất có thể là phiên bản đơn giản hóa của những lọn tóc ngắn có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải. Tại Gandhāra, kiểu tóc này đã được sử dụng nơi một bức phù điêu từ Saidu Sharif I ngay từ thế kỷ I CN, cho thấy toàn bộ đầu của Thái tử Siddhārtha, người trong bức phù điêu đang tham gia một cuộc thi đấu vật, được phủ kín bởi những lọn tóc ngắn (hình 26)(40). Khi mô tả Đức Phật với mái tóc ngắn, một lựa chọn khác có thể là bắt chước kiểu tóc tự nhiên hơn phổ biến ở vùng Địa Trung Hải (hình 27)(41). Tuy nhiên, kiểu tóc như vậy có thể trông thiếu trang nghiêm đối với hình ảnh của một vị Phật siêu việt. Thay vào đó, họ đã chọn một kiểu tóc xoăn có trật tự hơn dưới dạng những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc, dường như phù hợp với quan niệm trong kinh sách rằng lông trên thân Đức Phật xoay về bên phải(42).

Vào đầu và đến giữa thế kỷ III, những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc bao phủ toàn bộ đầu của các tượng Phật xuất hiện ở Mathurā (hình 5, 6) và Amarāvatī (hình 21) và trở thành kiểu tóc thịnh hành ở Ấn Độ. Tại sao kiểu tóc này, vốn vẫn có thể gây tranh cãi về hình ảnh của một tu sĩ, lại được chấp nhận dễ dàng ở hai vùng này? Ở đây tôi muốn lưu ý rằng mặc dù các Tăng sĩ Phật giáo được yêu cầu cạo đầu, nhưng cộng đồng Phật giáo thừa nhận rằng họ không thể luôn cạo nhẵn tóc. Tóc mọc tự nhiên, do đó giới luật cho phép tóc được để đến một độ dài nhất định hoặc trong một khoảng thời gian nhất định. Các bộ luật của Theravāda, Pháp tạng bộ (Dharmaguptaka) và Nhất thiết hữu bộ (Sarvāstivāda) đều thống nhất rằng các Tỳ-kheo có thể để tóc dài đến hai aṅgula(43) hoặc đến hai tháng trước khi cạo đầu lại(44). Trong hai đoạn của bộ luật Đại chúng bộ (Mahāsaṃghika), Đức Phật được cho là đã cạo tóc sau bốn tháng(45). Do đó, việc tóc của Đức Phật được thể hiện với những lọn xoăn hình vỏ ốc trong các bức tượng là hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Hình 28. Đầu Phật. Gandhāra. Từ Sahri-Bahlol B. Cuối thế kỷ III CN. Bảo tàng Peshawar - Ảnh: J. Rhi

Ở Gandhāra, việc tạo kiểu tóc xoăn hình vỏ ốc cho toàn bộ đầu của các tượng Phật dường như bắt đầu muộn hơn so với Mathurā hoặc Amarāvatī, vào khoảng giữa thế kỷ III. Kiểu tóc này chỉ được sử dụng nơi một số ít tượng, hầu hết có niên đại tương đối muộn (hình 28). Thay vào đó, kiểu tóc gợn sóng trở nên phổ biến ở Gandhāra từ đầu thế kỷ III (hình 29). Điều này có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự phổ biến trở lại của kiểu tóc xoăn nơi các bức chân dung La Mã, bắt đầu từ thời kỳ Hadrian (117-138) ở Rome(46). Các Phật tử Gandhāra đã không quan tâm đến truyền thống rằng Đức Phật cạo đầu hoặc để tóc ngắn, và tóc dài sẽ không phù hợp với Ngài. Họ có lẽ nghĩ rằng Đức Phật, Bậc đã đạt được trạng thái giác ngộ siêu việt, nên được thể hiện khác biệt so với các Tăng sĩ bình thường.

Tuy nhiên, ở Ấn Độ, việc sử dụng tóc xoăn hình vỏ ốc đã được thiết lập vững chắc bắt đầu vào thế kỷ III. Việc sử dụng kiểu loại này cũng trở nên phổ biến ở hầu hết các khu vực mà Phật giáo phổ biến, bao gồm Sri Lanka, Java, Đông Dương, và sau này là Nepal và Tây Tạng. Trung Quốc là một ngoại lệ vào giai đoạn đầu. Trong số các trường hợp còn tồn tại, tóc xoăn hình vỏ ốc lần đầu tiên được tìm thấy vào cuối thế kỷ V và chỉ trở nên phổ biến từ cuối thế kỷ VI(47). Điều này phản ánh rằng Trung Quốc chủ yếu chịu ảnh hưởng của Gandhāra vào giai đoạn đầu. Mặc dù được áp dụng muộn, việc thể hiện mái tóc xoăn hình vỏ ốc đã được thiết lập như một đặc điểm nổi bật bắt đầu từ cuối thế kỷ VI ở Trung Quốc và nhanh chóng được các vùng khác ở Đông Á noi theo. Do đó, trong toàn bộ thế giới Phật giáo, tóc xoăn hình vỏ ốc cùng với nhục kế (uṣṇīṣa) đã trở thành một trong những yếu tố đặc trưng nhất nơi các hình tượng Phật.

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(1)Giáo sư Juhyung Rhi tốt nghiệp cử nhân Khoa Khảo cổ học và Lịch sử Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Seoul (1984); thạc sĩ Lịch sử Nghệ thuật, Đại học California, Berkeley (1986); tiến sĩ Lịch sử Nghệ thuật, Đại học California, Berkeley (1991). Ông chuyên về nghiên cứu nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ, Trung Á và Hàn Quốc. Phần lớn các công trình của ông tập trung vào truyền thống Ấn Độ cổ đại đến thế kỷ V CN, đặc biệt là Gandhāra cổ đại, và truyền thống Hàn Quốc. Trong các tác phẩm của mình, ông đã cố gắng phác họa một bức tranh toàn diện về nghệ thuật Phật giáo ở Ấn Độ và Hàn Quốc, đề cập đến các khía cạnh đa dạng của chúng như tính tôn giáo của các công trình kiến ​​trúc thị giác, nghệ thuật tự sự và truyền thống văn bản, sự hình thành và biến đổi của các đặc điểm thị giác, chức năng và nhận thức về các đối tượng thị giác, và tính vật chất của các công trình tôn giáo. Đồng thời, ông cũng nghiên cứu các vấn đề lý thuyết về lý luận phong cách, biểu tượng học, sự xung đột giữa thái độ thẩm mỹ và sùng đạo, và cố gắng áp dụng chúng vào trong nghệ thuật Phật giáo Hàn Quốc với tinh thần phê phán.

(2)Mochizuki 1960: III: 3764c-3766a; Sadakata 1974.

(3)DN I.60, 63, 115, 250; II.29, 241, 249; III.60, 76 (tham chiếu Rhys Davids 1899-1921: I.76-78, 148, 316; II.30, 274, 279, III.61, 74). Để tìm các tài liệu tương tự hoặc có liên quan đến việc cạo tóc trong Vinaya Pāli, xem Oldenberg 1879-1883: I (Mahāvagga).19, 22, 69, 71, 82, 86, 181, 194; III (Suttavibhaṅga).12-13 (tham chiếu Horner 1940-1966: I.22-23; IV.27, 30, 86, 89, 103, 109, 239, 261).

(4)Trường A-hàm kinh 長阿含經, T 1 (1), 1:7a9-10, 32c26-27, 33c23-24, 38c-40a, 42a18-19, 69b14, 69b29-c1, 83c10-11, 90c, 92a21-22, 96c2, 100b9-14, 102a17-18, 103b24-27, 109a21-22, 109b1-2, 113b6-c9, 127a14-15, 149b18-22, 149c5-9; tham chiếu Sinh kinh 生經, T 154, 3:71c-72a, 98c14, 101b21-24, 105a23; Phổ diệu kinh 普曜經, T 186, 532a8-9.

(5)Điều này hoàn toàn trái ngược với thực tế là các đệ tử của Đức Phật được mô tả với mái đầu cạo sạch tóc trong các bức phù điêu kể về cuộc đời Đức Phật ở Gandhāra (hình 13). Cũng xem Ingholt và Lyons 1957: số 76, 96, 144.

(6)Karpadin là một thuật ngữ cổ mang ý nghĩa "người có mái tóc bện" hoặc "người có mái tóc búi/tóc tết”. Đây là một danh hiệu đặc biệt quan trọng trong tôn giáo, lịch sử và nghệ thuật Ấn Độ cổ đại.

(7)Xem thêmSharma 1995: hình 107, 112, 121.

(8)Sự xuất hiện sớm nhất của các lọn tóc xoăn hình vỏ ốc ở Trung Quốc được nhìn thấy nơi một bức tượng Phật ngồi bằng đá có niên đại năm 457 (Matsubara 1995: II: trang ảnh 27; tham chiếu trang ảnh 121, 142 để biết các trường hợp khác vào thời kỳ này). Tuy nhiên, nó cực kỳ hiếm gặp vào nửa đầu thế kỷ VI và bắt đầu phổ biến vào thời kỳ Bắc Tề và Bắc Chu (Matsubara 1995: III: trang ảnh 352, 367, 369, 382, ​​444, 454, 458b, 459, 493, 494).

(9)Dòng chữ khắc trên một trong những trường hợp cổ xưa nhất còn tồn tại, một bức tượng ngồi từ gò đất Katra (hình 3, 4), có nội dung: Budharakhitasa mātare Amohāāsiye Bodhisaco patiṭhāpito/ sāhā mātāpitihi sake vihāre/ savasatvānā[ṃ] hitasukhāye (Nhờ bà Amohāsi (Amoghādāsī), mẹ của Budharakhita (Buddharakṣita), mà bức tượng Bồ-tát này được tôn trí cùng với cha mẹ của bà tại tịnh xá của mình, vì lợi ích và an lạc của tất cả chúng sinh…) (Lüders 1961: 30-31, §1). Xem thêmRhi 1994: 211-212.

(10)Một giả thuyết khác trong việc xác định các hình tượng mang phong cách Kapardin từ Mathurā, vốn được nhiều chuyên gia về nghệ thuật Ấn Độ ủng hộ, là cho rằng chúng đại diện cho “phong cách Mahāpuruṣa-Cakravartin” (Coomaraswamy 1927: 315; Härtel 1985: 677-678). Giả thuyết này dựa trên 32 tướng tốt (lakṣaṇa) của một vị đại nhân (mahāpuruṣa) được mô tả như những đặc điểm vật lý riêng biệt của một vị Phật cũng như một vị Chuyển luân vương trong các ghi chép về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng 32 tướng tốt chỉ được phản ánh một cách rất hạn chế nơi các tôn tượng Phật, và hoàn toàn không có cơ sở nào để liên kết sự xuất hiện của những tượng Phật sớm nhất được thể hiện theo phong cách Kapardin với vị đại nhân hay Chuyển luân vương.

(11)Sự chuyển đổi này cũng được Härtel (1985: 662) ghi nhận, mặc dù ông không coi đó là sự chuyển đổi về bản sắc: “Có thể… kết luận từ dòng chữ khắc rằng danh xưng Bồ-tát chỉ được sử dụng cho loại phù điêu Kapardin nguyên bản có các vị thần đi kèm và hình tượng Kapardin đứng từ Mathura. Tên gọi thay đổi đúng vào thời điểm loại phù điêu này biến mất”.

(12)Phần lớn nhóm này được khai quật tại địa điểm Butkara I ở Swāt. Xem Faccenna 1962-1964: II: trang ảnh CCVI, CCIX-CCXI, CCXVIII. Nhóm phù điêu này, được xem là những trường hợp sớm nhất về tôn tượng Phật từ Gandhāra, lần đầu tiên được J.E. van Lohuizen-de Leeuw (1981) ghi nhận. Bà chỉ ra sự tương đồng của nó với các hình tượng thuộc phong cách Kapardin và cho rằng nó có thể đã bị ảnh hưởng bởi phong cách Kapardin. Tuy nhiên, rõ ràng là không có trường hợp nào thuộc phong cách Kapardin có thể được xác định niên đại vào thế kỷ I CN và do đó sớm hơn nhóm Swāt. Xem thêm Rhi 1994: 219-220.

(13)Xem thêm Faccenna 1962-1964: II: trang ảnh CCXIV, CCVI, CCXIX, CCXX, CCXXIII, CCXXVI.

(14)“Trưởng giả Cấp Cô Độc thưa rằng: ‘Bạch Thế Tôn, vì không được phép tạo tượng thân Phật, con xin Thế Tôn cho phép con tạo một bức tượng Bồ-tát hầu cận. Điều đó có được chấp thuận không?’. Đức Phật đáp: ‘Ông có thể tạo tượng Bồ-tát’”. (Thập tụng luật 十誦律, T 1435, 23:352a6-9, 355a8-11). Trong văn bản Hán ngữ, tượng Bồ-tát được gọi là “Bồ-tát thị tượng 菩薩侍像” (tượng Bồ-tát hầu cận). Điều này hoàn toàn không hợp lý bởi vì khi không có tượng Phật thì không thể có tượng Bồ-tát hầu cận được. Prudence Myer (1986: 133, chú thích 70) cho rằng các tôn tượng được trang trí bằng đá quý đi kèm với một biểu tượng (của Đức Phật) có thể được nhớ đến như những vị Bồ-tát của Đại thừa trong truyền thống Nhất thiết hữu bộ. Tuy nhiên, rõ ràng là các vị Bồ-tát Đại thừa không có vị trí trong bộ luật của Nhất thiết hữu bộ. “Bồ-tát” ở đây phải được hiểu là chỉ cho Đức Phật (rất có thể là Śākyamuni) vào giai đoạn trước khi giác ngộ, và “tượng Bồ-tát hầu cận” không phù hợp với đoạn văn được trích dẫn. Đối với cụm từ này, Lin Li-kouang (1949: 97, chú thích 2) cho rằng chữ thị/侍 (nghĩa là “người hầu”) hẳn là lỗi sao chép của một chữ tương tự, chữ thời/時 mà nó có nghĩa là “thời gian”, và nó nên được hiểu là “tượng của [Đức Phật] vào thời điểm là một Bồ-tát”.

(15)“Nơi có tôn trí xá-lợi, người ta gọi là bảo tháp; nơi không có xá-lợi, người ta gọi là điện thờ. Những điện thờ đánh dấu nơi Đức Phật đản sinh, nơi Ngài giác ngộ, nơi Ngài chuyển pháp luân và nơi Ngài nhập Niết-bàn, hoặc nơi có một tôn tượng Bồ-tát, các hang động của Bích-chi Phật, hoặc dấu chân của Đức Phật…” (Ma-ha-tăng-kỳ luật 摩訶僧祇律, T 1425, 22: 498b17-23). Martha Carter (1988) cũng thảo luận về những đoạn văn này từ các bộ luật (vinaya) liên quan đến các tượng Phật ở Swāt.

(16)Chính yếu dựa trên bốn đồng tiền xu của Azes II được tìm thấy cùng nhau, hầu hết các chuyên gia đều xác định niên đại của hộp đựng xá-lợi vàng nổi tiếng từ bảo tháp số 2 ở Bīmarān là vào thế kỷ I CN (Fussman 1987: 69-71; Kreitman 1992; Carter 1992; Errington 2012: 142-150). Chỉ có Joe Cribb (2018: 62-63) cho rằng nó có thể có niên đại vào giữa thế kỷ II CN khi so sánh với các hình tượng Phật được thể hiện trên các đồng tiền xu bằng đồng của Kaniṣka, mặc dù ông cũng ủng hộ niên đại thế kỷ I CN trong tác phẩm trước đó của mình (Cribb 2015), điều mà tôi thấy thuyết phục hơn.

(17)Về một bộ tượng Phật cùng với Thần Brahmā và Indra khác, xin xem Zwalf 1996: II: hình 659, nhóm B(1).

(18)Xem thêm Ingholt & Lyons 1957: số 54, 59, 66; Rhi 2020.

(19)Sđd, tr.2.

(20)Cirlot 1971: 135; Leach 1958; Synnott 1987; Bartlett 1994.

(21)Điểm cuối này cũng được Foucher thảo luận (1918: 317-320).

(22)Để xem ảnh chụp toàn bộ bức tượng, xem Huntington 1985: ảnh 8.14.

(23)Sự tương đồng giữa các hình tượng Phật trên đồng tiền vàng của Kaniṣka và đầu tượng Phật ở Berlin lần đầu tiên được Tanabe Katsumi (1987: 142) ghi nhận. Trong bài viết của mình, Tanabe đã so sánh ba thể loại mà ông xác định trên đồng tiền vàng của Kaniṣka với ba trường hợp hình tượng Phật từ Gandhāra. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng hai trường hợp còn lại (Tanabe 1987: hình 13, 15) có thể được xác định niên đại vào thời Kaniṣka mà rất có thể là muộn hơn đáng kể. Đối với tượng Phật ngồi ở Lahore, xem Tissot 1985: hình 151 (chỉ chi tiết phần đầu).

(24)Về bức phù điêu trên tháp Sikri trong Bảo tàng Lahore, xem Ingholt & Lyons 1957: số115.

(25)Xem thêm Ingholt & Lyons 1957: số196, 199, 206, 215. Hai tượng Phật mà Tanabe so sánh với các hình tượng Phật trên đồng tiền vàng của Kaniṣka (xem chú thích 22 ở trước) cũng nên được xem là những biến thể về sau của kiểu tóc đặc biệt mà tôi đang thảo luận ở đây.

(26)Xem những trường hợp khác: Sharma 1995: hình 100, 102; van Lohuizen-de Leeuw 1949: hình 40.

(27)Xem thêm một đầu tượng Phật từ Amluk, Swāt tại Bảo tàng Victoria & Albert (Barger & Wright 1941: trang ảnh IV.1) và hai đầu tượng khác ở Art Gallery (Baltimore) và Bảo tàng Ōhara (Kurashiki, Japan).

(28)Foucher 1918: 289-300; Banerjea 1931; van Lohuizen-de Leeuw 1949: 163-167.

(29)DN II.19, III.144 (về Vipaśyin Buddha); MN, II.137; Lalitavistara (Lefmann 1902: 105; Hokazono 1994: 484); Mahāvastu (Senart 1882-1897: I: 227, II: 30; Marciniak 2019-2020: II: 41); Saṃghabhedavastu (Gnoli 1977-1978: I.51).

(30)Burnouf 1852: 558-560; Monier-Williams 1899: 220; Foucher 1918: 290-294; Rhys Davids & Stede 1921: 130.

(31)Thái tử thụy ứng bổn khởi kinh 太子瑞應本起經 (Chi Khiêm 支謙 dịch, 222-228), T 185, 3:479a9-10; Phạm ma du kinh 梵摩渝經 (Chi Khiêm dịch, 223-253), T 76, 1:884a9; Phóng quang Bát-nhã kinh 放光般若經 (Vô-xoa-la/Mokṣala/無叉羅 dịch, 291), T 221, 8: 1b10; Hiền kiếp kinh 賢劫經 (Trúc Pháp Hộ/Dharmarakṣa/竺法護 dịch, 291-300), T 425, 8:27c24, 27; Phổ diệu kinh 普曜經 (Trúc Pháp Hộ dịch, 308), T 3: 496a20-21. Trong số này, Thái tử thụy ứng bổn khởi kinh được cho là một tác phẩm chắp vá do Chi Khiêm biên soạn dựa trên các bản kinh khác (Kawano 2007: 7-9), và do đó, nguồn gốc của các bản kinh này có thể có từ thời kỳ trước đó. Ngoài ra, từ «nhục kế» cũng được tìm thấy trong Tự thệ tam muội kinh 自誓三昧經 được quy cho An Thế Cao 安世高 (hành hoạt vào giữa thế kỷ II CN) (T 622, 15: 345b4, 345c5), Hưng khởi hành kinh 興起行經 được quy cho Khang Mạnh Tường 康孟祥 (hành hoạt vào cuối thế kỷ II CN) (T 197, 14: 173b3). Tuy nhiên, hai bản kinh này lần đầu tiên được liệt kê trong các danh mục thời nhà Đường và không thể được coi là có niên đại từ thế kỷ II.

(32)Lefmann 1902: 105 (tham chiếu Goswami 2001: 103). Trong khi bản tiếng Sanskrit Lalitavistara hiện còn có ghi chú về mái tóc xoăn hướng sang phải trong phần mô tả về kiểu tóc được liệt kê là một trong 32 tướng tốt, thì ghi chú này lại thiếu trong kinh Phổ diệu, một bản dịch Hán ngữ của Lalitavistara, điều này có lẽ phản ánh giai đoạn đầu của bản kinh này (T 186, 3: 496a21).

(33)DN II.18, III.144; MN II/136; tham chiếu Trường A-hàm kinh, T 1(1), 1:5b5-7; Trung A-hàm kinh 中阿含經, T 26 (161), 1:493c1-3; Phạm ma du kinh, T 76, 1: 686c28-29.

(34)Trong Nidānakathā, chúng ta tìm thấy một đoạn nổi tiếng sau mô tả về việc Bồ-tát cắt tóc: “Tóc của Ngài được cắt ngắn lại còn 2 aṅgula (1 aṅgula = 1,67cm), xoăn về bên phải, ôm sát đầu. Tóc giữ nguyên độ dài đó suốt đời, râu cũng vậy. Không cần phải cạo tóc hay râu nữa” (Rhys Davids 1925: 177). Đoạn văn này rất có thể được thêm vào sau khi kiểu tóc xoăn hình vỏ ốc được sử dụng nơi các hình tượng Phật.

(35)Trong số những trường hợp hiếm hoi khác từ Ấn Độ, có một bức tượng được chạm khắc trên một trụ cốt của tường rào bảo tháp ở Bodhgayā (Coomaraswamy 1935: hình XXXIX bên trái; Coomaraswamy 1928: 834). Nhân vật này, thường được xác định là Thần Indra, có mái tóc giống như những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc. Tuy nhiên, không rõ liệu bức tượng có đại diện cho Thần Indra hay không và kiểu tóc có liên quan đến những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc hay không. Ngoài ra, hai bức tượng yakṣa từ Pitalkhorā và Mathurā cũng đáng chú ý vì mái tóc xoăn của họ, cũng giống như những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc (Chandra 1985: hình 6, 12).

(36)Xem thêm Stewart 1990: II: hình 135, 152, 179, 180, 237, 244, 247, 270, 847, 858. Về việc mô tả tóc xoăn ở vùng Địa Trung Hải và mối liên hệ có thể có của nó với hình tượng Phật từ Ấn Độ, tôi đã tham khảo ý kiến ​​của Peter Stewart thuộc Đại học Oxford. Tôi xin cảm ơn ông vì sự giúp đỡ tận tình mà ông đã dành cho tôi qua nhiều email trao đổi. Mặc dù tôi chỉ có thể thảo luận ngắn gọn vấn đề này ở đây, tôi hy vọng ông sẽ có thể trình bày chi tiết hơn với kiến ​​thức chuyên môn của mình về nghệ thuật cổ đại.

(37)Xem thêm Stewart 1990: II: 272, 814.

(38)Jones 1788: 427-428; Almond 1988: 20-22; Vasunia 2016.

(39)Snowden 2010. Sadakata Akira (1978: 22) nói về mái tóc xoăn đặc trưng của “người Negrito ở quần đảo Andaman”. Tuy nhiên, như ông chỉ ra, dường như khó có khả năng một đặc điểm thể chất của các nhóm dân tộc cụ thể như vậy lại được phản ánh nơi các hình tượng Phật.

(40)Taddei [1964-1965] 2003: hình 1; Faccenna 2001: bản 120a.

(41)Xem thêm Stewart 1990: hình 440, 499, 550, 608.

(42)Sadakata (1978) cho rằng những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc trên các tượng Phật từ Ấn Độ thời kỳ đầu có thể bị ảnh hưởng bởi hình ảnh những lọn tóc xoăn tương tự nơi một số bức chân dung tang lễ từ Palmyra vào thời kỳ Parthia và đế chế La Mã ở Syria (thế kỷ I -III). Những lọn tóc xoăn tương tự cũng được nhìn thấy nơi các bức chân dung xác ướp từ Fayum ở Ai Cập (thế kỷ I-II) (Walker 1997). Mặc dù mối liên hệ trực tiếp giữa những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc trên các bức tượng Phật Ấn Độ và các trường hợp tương tự từ phương Tây chưa được xác nhận, nhưng khả năng này không thể bị loại trừ do sự tương đồng đáng kể giữa một số tượng Phật từ Gandhāra và các bức chân dung tang lễ của Parthia về các đặc điểm hình ảnh riêng biệt (Rhi 2005).

(43)Aṅgula thường được định nghĩa là chiều dài của lóng giữa ngón tay giữa và đôi khi được coi có độ dài 1,67cm (Basham 1967: 503; Henmi 1970: 14-22). Nidānakathā cũng đề cập đến hai aṅgula cho những lọn tóc xoăn hình vỏ ốc vẫn giữ nguyên chiều dài trong suốt quãng đời còn lại của Đức Phật (xem chú thích 32 ở trước).

(44)Oldenberg 1879-1883: II.107 (tham chiếu Horner 1940-1966: V.144); T 1428, 22:945c20-946a7; T 1435, 23:270b4-9. Tôi đã nghe được thông tin liên quan đến các giới luật này từ các bộ luật của Pháp tạng bộ, Nhất thiết hữu bộ và Đại chúng bộ thông qua Sadakata 1974: 58.

(45)T 1425, 22: 373c7-8, 463b12-13.

(46)Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Peter Stewart về thông tin này.

(47)Xem ghi chú 6 ở trước.

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