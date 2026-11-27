Bà Đào Hương được biết đến là người sáng lập Tập đoàn Dao Heuang (Đào Hương Group).

Cha mẹ bà Đào Hương sinh ra ở Huế, do cuộc sống khó khăn nên sang Lào lập nghiệp. Gia đình bà có tất cả chín anh chị em, đều được sinh ra tại Champasak. Là con cả trong nhà, bà Đào Hương sớm phải trải qua những ngày tháng kiếm sống nhọc nhằn.

Gia cảnh khó khăn, bà Hương phải nghỉ học khi mới hết lớp 6. Để phụ giúp bố mẹ có cái ăn qua ngày, bà làm đủ những thứ việc nặng nhọc từ như gánh nước thuê, rửa bát, bán kem, bán bắp ở bến xe rồi sau đó buôn chè, bún, cháo, bánh trái.

Bà Đào Hương được biết đến là người sáng lập Tập đoàn Dao Heuang (Đào Hương Group).

“Chật vật học hết lớp 6, tôi phải đi ở đợ, gánh nước thuê, rửa chén cho các quán ăn, rồi bán bắp, kem cây ở bến xe... Đến khi lập gia đình, tôi tiếp tục sống bằng nghề buôn bán, hết bán chè lại bán bún, bán cháo, rồi làm bánh gai, dịp Tết thì làm đủ loại bánh, mứt đem đi bỏ mối. Được cái tôi bán món gì cũng đắt khách, hàng làm ra đến đâu bán hết đến đó”, bà Hương nói.

Được nhiều người ủng hộ, bà còn bán bánh gai sang Campuchia, Thái Lan và dần tích lũy được chút vốn, cuộc sống cũng thoải mái hơn.

“Thấy tôi bán hàng sang Campuchia, Thái Lan, chính quyền tỉnh Champasak khuyên tôi nên mở công ty mới được phép buôn bán với nước ngoài. Năm 1991, tôi thành lập Công ty Đào Hương rồi nhập mì chính, sữa, nước mắm, đường, dầu ăn... từ Thái Lan về bán”, bà cho hay.

Công ty Đào Hưng hoạt động đa lĩnh vực, sở hữu nhiều nhà máy, đồn điền cà phê, trung tâm thương mại và hệ thống phân phối phủ khắp Lào, xuất khẩu sản phẩm sang nhiều quốc gia.

Biệt phủ 1.000 tỷ trên đất Lào của doanh nhân Đào Hương.

Khi đặt chân tới Champasak (Lào), nhắc đến cái tên Đào Hương ai ai cũng biết và kính trọng. Từ người bản xứ, đến người Việt tại Lào đều hào hứng giới thiệu: nào là nhà máy của Đào Hương, chợ của Đào Hương, nông trường của Đào Hương, nước đóng chai Đào, cà phê Đào,... Bà chủ của những thương hiệu này cũng được người dân Lào gọi là Đào Hương, dù tên thật gọi theo tiếng Lào của bà là Leuang Litdang và tên do cha mẹ đẻ đặt cho là Lê Thị Lượng.

Nữ doanh nhân gốc Huế từng chi 5 triệu USD xây dựng Chợ Đào Hương (Dao Heuang Market) với hơn 1.000 sạp, tạo sinh kế ổn định cho hàng nghìn tiểu thương, trong đó khoảng 80% là Việt kiều.

Đến Champasak, ai cũng trầm trồ và choáng ngợp với tư dinh mà bà xây dựng ngay trung tâmthành phố Pakse. Toà lâu đài được xây theo phong cách tân cổ điển châu Âu với mái vòm lớn mạ vàng, nhiều khối nhà đối xứng, khuôn viên cây xanh và hồ nước bao quanh. Nhìn từ trên cao, khuôn viên toà nhà rộng như một sân vận động.

Giới doanh nhân Lào nói rằng, số tiền mà bà Hương bỏ ra để xây dựng khu dinh thự có thể lên tới hơn 1.000 tỷ đồng Việt Nam.