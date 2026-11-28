Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chủ động ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá các di tích lịch sử, văn hóa. Những công trình thanh niên góp phần đổi mới công tác giáo dục truyền thống, đưa giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ

Đến tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Tri Thủy (xã Ninh Hải), du khách có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin di tích bằng cách quét mã QR được đặt tại sân đình hoặc truy cập trang web giới thiệu về đình. "Tôi đến đình để tham quan, chụp ảnh nhưng khi thấy có mã QR giới thiệu thông tin di tích thì tôi đã quét để tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành, kiến trúc và những giá trị văn hóa của đình. Những thông tin được chắt lọc giúp người xem nhanh chóng nắm bắt những điểm đặc trưng của di tích. Tôi đã chia sẻ mã QR này cho bạn bè cùng khám phá", chị Nguyễn Thị Chiêu (người dân địa phương) chia sẻ.

Du khách quét mã QR tìm hiểu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Tri Thủy.

Bảng thông tin gắn mã QR tại đình Tri Thủy là công trình thanh niên do Đoàn xã Ninh Hải thực hiện, ra mắt vào tháng 10-2026. Anh Trần Thanh Quy - Phó Bí thư Đoàn xã Ninh Hải cho biết, trước sự phát triển của công nghệ số, những hình thức tuyên truyền như băng rôn, tờ rơi chưa thực sự thu hút giới trẻ, trong khi việc tiếp cận thông tin về di tích của du khách còn hạn chế. Từ thực tế này, Đoàn xã đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn, huy động ĐV-TN tham gia sưu tầm tư liệu, xây dựng nội dung, quay dựng video và thiết kế mã QR.

Tại phường Tây Nha Trang, Đoàn phường đã ra mắt công trình “Bản đồ số hóa các di tích lịch sử - văn hóa phường Tây Nha Trang”. Bản đồ số tích hợp thông tin về vị trí, lịch sử hình thành, tín ngưỡng dân gian và kiến trúc truyền thống của 18 di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Thay vì mất nhiều thời gian tìm kiếm thông tin từ các nguồn khác nhau, người dân và du khách chỉ cần quét mã QR để tra cứu thông tin, xác định vị trí và tìm đường đến các di tích. Đoàn phường còn giới thiệu nội dung bằng 4 thứ tiếng: Anh, Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc, tạo thuận lợi cho du khách quốc tế khi tham quan, tìm hiểu văn hóa địa phương.

Công trình “Bản đồ số hóa các di tích lịch sử - văn hóa phường Tây Nha Trang” của Đoàn phường Tây Nha Trang.

Anh Trương Tấn Tài - Bí thư Đoàn phường Tây Nha Trang chia sẻ, công trình đã được Tỉnh đoàn ghi nhận, đánh giá cao về tinh thần chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Đây cũng là động lực để Đoàn phường tiếp tục cập nhật, hoàn thiện bản đồ số và triển khai thêm những mô hình phục vụ nhu cầu thực tế của người dân. Giá trị của công trình không chỉ nằm ở việc số hóa các di tích mà còn ở sự kết nối giữa công nghệ hiện đại với những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa quê hương.

Góp phần lan tỏa giá trị văn hóa

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang nhìn nhận, công trình bản đồ số của Đoàn phường vừa thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, vừa góp phần quảng bá di sản văn hóa địa phương. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Đoàn phường giới thiệu bản đồ số trên các nền tảng mạng xã hội, đưa công trình đến với các cơ quan, trường học và điểm di tích trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đoàn phường cần phát huy vai trò của ĐV-TN trong phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai những mô hình chuyển đổi số, đóng góp tích cực cho quê hương.

Đoàn xã Ninh Hải ra mắt công trình thanh niên “Số hóa di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Tri Thủy”.

Khánh Hòa có không gian và di sản văn hóa phong phú, đặc sắc. Nhằm giúp người dân, du khách dễ dàng tìm hiểu các giá trị này, Tỉnh đoàn chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu số, rà soát và số hóa thông tin về các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu. Trong đó, lực lượng ĐV-TN giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp thu thập tư liệu, biên soạn nội dung, lắp đặt bảng mã QR và hướng dẫn người dân quét mã để tra cứu thông tin. Từ đầu năm đến nay, lực lượng ĐV-TN đã số hóa thông tin và gắn mã QR tại 29 địa chỉ đỏ, di tích.

Chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, các công trình thanh niên giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử, điểm đến văn hóa bằng mã QR đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho ĐV-TN và người dân. Việc kiểm duyệt chặt chẽ nội dung trước khi đăng tải góp phần bảo đảm tính chính xác của thông tin cung cấp đến người dân, du khách. Thời gian tới, Tỉnh đoàn và các tổ chức đoàn trực thuộc sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong gìn giữ và quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương.